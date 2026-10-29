El Beliween sorprendió a todos

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Belinda y Mafe Walker protagonizaron un video promocional del Beliween 2026 que se volvió tendencia este jueves 29 de octubre, luego de que la cantante imitó el presunto idioma alienígena de la influencer para anunciar su fiesta anual de Halloween, celebrada la noche del miércoles 28 de octubre con una temática intergaláctica.

El material no mostró una pelea ni un desencuentro presencial entre ambas. La escena que usuarios de redes sociales calificaron como incómoda formó parte de la campaña previa al evento, en la que la influencer habló sobre la apertura de un supuesto portal dimensional y la cantante pop espondió con sonidos similares a los que la influencer había difundido en sus apariciones públicas.

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La fiesta reunió a invitados de la industria del entretenimiento y creadores de contenido. La celebración mantuvo como eje el contacto extraterrestre, con una nave espacial en la ambientación, referencias a la ufología y un disfraz inspirado en la criatura de Alien.

Mafe Walker apareció en la promoción del Beliween 2026

Belinda convocó a Mafe Walker para una grabación realizada en Teotihuacán. En el video, la influencer anunció la llegada de una supuesta conexión interdimensional relacionada con el Beliween y utilizó el lenguaje que aseguró provenía de seres extraterrestres.

La cantante participó en la misma dinámica y replicó algunas expresiones de Walker. Ese intercambio circuló durante la mañana de este jueves 29 de octubre en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde varios usuarios lo interpretaron como uno de los momentos más llamativos de la promoción.

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El incómodo momento entre Belinda y Mafe Walker, la influencer que asegura habla idioma alienígena (RS)

El video no documentó una confrontación. La colaboración se integró a una campaña que también incluyó al periodista y ufólogo Jaime Maussan, quien apareció simulando un reporte sobre señales espaciales vinculadas con la fiesta de Belinda.

La participación de Maussan y Walker reforzó el concepto elegido por la cantante. El Beliween 2026 giró alrededor de ovnis, seres de otros mundos, naves espaciales y portales dimensionales.

Walker también asistió a la celebración como invitada especial. Su presencia provocó comentarios entre usuarios que siguieron las publicaciones de los asistentes y compartieron fragmentos de los disfraces, la decoración y las apariciones de celebridades.

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Belinda llevó un xenomorfo al Beliween del 28 de octubre

Belinda apareció caracterizada como un xenomorfo, la criatura extraterrestre de la franquicia cinematográfica Alien. El vestuario incluyó una estructura con rasgos biomecánicos, prótesis, una silueta alargada y elementos que remitieron a la cabeza sin ojos visibles del personaje.

La cantante había adelantado durante los días previos que su fiesta tendría una orientación espacial. En sus redes sociales mostró parte de una nave que se utilizó para la escenografía y compartió el video de Jaime Maussan, con el que elevó las especulaciones sobre el disfraz que usaría.

La elección del xenomorfo remitió al trabajo del artista suizo H. R. Giger, quien diseñó la criatura para la película Alien, estrenada en 1979. El personaje surgió de una estética que combinó anatomía humana, maquinaria y horror.

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La referencia principal fue Necronom IV, una pintura realizada por Giger en 1976. El director Ridley Scott encontró la obra en el libro Necronomicon, publicado en 1977, y la incorporó al desarrollo visual de la cinta.

La criatura tuvo una cabeza alargada, una figura antropomórfica y superficies que mezclaron elementos orgánicos y mecánicos. El término “xenomorfo” se popularizó años después, sobre todo tras el estreno de Aliens en 1986.

Giger compartió el Oscar a mejores efectos visuales en 1980 por su trabajo en Alien. El reconocimiento también fue otorgado a Carlo Rambaldi, Brian Johnson, Nick Allder y Denys Ayling.

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El atuendo retomó la estética biomecánica del monstruo de Alien, con una silueta inspirada en la cabeza alargada, las extremidades y los elementos orgánicos del personaje. (Captura de pantalla redes)

El Beliween cambió de escala durante los últimos dos años

Belinda celebró Halloween con fiestas privadas desde hacía cerca de una década. Durante gran parte de ese periodo, las reuniones se mantuvieron dentro de un círculo cercano de amistades y colaboradores.

El Beliween cambió de dimensión durante los dos años previos a la edición de 2026. La artista invitó a actores, cantantes, influencers y personalidades de redes sociales, lo que colocó la fiesta entre los eventos de espectáculos más seguidos de la temporada en México.

Entre los invitados de ediciones recientes figuraron nombres como Karol Sevilla y Aislinn Derbez. Los asistentes también acudieron con vestuarios elaborados, en sintonía con la producción que Belinda preparó cada año.

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Usuarios en redes sociales la llamaron la “reina del Halloween en México” por el nivel de sus caracterizaciones. La comparación se sostuvo en las transformaciones que realizó con maquillaje profesional, vestuario especializado y prótesis durante varias horas.

En años anteriores, Belinda se disfrazó de la Novia de Frankenstein, Pinhead, Lilith, Pennywise, Lucy Westenra y Greta, el personaje de Gremlins 2. Para la edición de este 2026, la cantante recurrió a una figura de la ciencia ficción y el terror.

Algunos usuarios también la compararon con Heidi Klum, quien había consolidado una tradición de disfraces de Halloween en Estados Unidos. Revistas de moda y espectáculos retomaron esa lectura al difundir las transformaciones de Belinda en ediciones anteriores del Beliween.

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La aparición de Mafe Walker, el video con Jaime Maussan y el disfraz de xenomorfo definieron la edición celebrada este miércoles 28 de octubre. La colaboración entre la cantante y la influencer se mantuvo como parte de una estrategia promocional y no como un conflicto entre ambas.