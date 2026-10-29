Peña Nieto reaparece en redes y lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Deja una huella imborrable en la historia de México”

En diálogo con Ciro Gómez Leyva, el expresidente aseguró que los reportes de medios israelíes no tienen fundamentos. (Foto: @EPN, Instagram)

Guardar

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en redes sociales con un breve mensaje para lamentar el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y tres veces candidato presidencial, quien murió anoche a los 92 años de edad.

El exmandatario priista calificó a Cárdenas como una “figura fundamental en la transición democrática de México”, a pesar de que ambos pertenecieron a diferentes corrientes políticas e incluso, el exjefe de Gobierno fundó el partido PRD tras romper con el PRI y el fraude electoral de 1988.

PUBLICIDAD

“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano @c_cardenas_s, figura fundamental en la transición democrática de México”, escribió en su cuenta de X.

En la misma publicación, Peña Nieto reconoció la trayectoria del político izquierdista, afirmando que su lucha fortaleció la democracia en México y deja una “huella imborrable en la historia”.

Asimismo, expresó sus condolencias a la familia del también ingeniero y exsenador, así como a sus seres queridos y deseó que descanse en paz.

“Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, agregó.

PUBLICIDAD

Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas. | X- Enrique Peña NIeto

Información en desarrollo...