Nigeria vs México: sigue en vivo el partido de los Octavos de Final del Mundial Femenino Sub-17

Aunque comenzó el torneo cayendo 2-1 ante las polacas, el conjunto africano sumó dos victorias determinantes de forma consecutiva —2-0 sobre Puerto Rico y 3-1 contra las norcoreanas— para sellar su pase a la siguiente fase.

La selección de Nigeria amarró el subliderato del Grupo B tras una fase de grupos de menos a más que culminó en un triple empate a seis puntos con Corea del Norte y Polonia.

Ambas selecciones ya tienen aproximaciones directas en el marco contrario y México se hace del primer tiro de esquina del partido.

Inician las acciones en el Mohammed VI Football Complex- Cancha 2 en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

15:01 hs

El conjunto azteca quiere hacer historia en la categoría venciendo a una de las selecciones favoritas para llevarse el título. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 selló con autoridad su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en territorio marroquí, ahora se disputará el partido para avanzar a los cuartos de final y lo hará enfrentando a la siempre complicada Nigeria.

Con una propuesta basada en el orden táctico, la contundencia en los momentos determinantes y una destacada madurez competitiva, el conjunto tricolor superó una exigente fase de grupos para instalarse entre las mejores dieciséis selecciones del certamen global.

El camino del cuadro azteca en el torneo comenzó con una prueba de alta tensión en su presentación. Conscientes de la exigencia física y técnica que demanda una justa mundialista, las futbolistas mexicanas mostraron disciplina defensiva para neutralizar los embates rivales y explotar la velocidad en las bandas. La derrota en el partido inaugural de 2-0 ante España inyectó algo de presión y ganas por hacer bien las cosas, necesarias para afrontar los compromisos subsecuentes con solvencia.

Durante la segunda jornada, el representativo nacional confirmó que su rendimiento no era obra de la casualidad. Ante un adversario directo por los primeros puestos del sector, México desplegó un futbol asociativo con mayor presencia en el mediocampo. La recuperación inmediata de balón y la efectividad frente al arco de Chile al ganar 3-1 permitieron sumar unidades clave que encaminaron la clasificación matemática antes del cierre de la primera fase.

En el último choque de grupos, el cuerpo técnico aprovechó para gestionar los esfuerzos de sus futbolistas sin renunciar al estilo agresivo y propositivo que ha caracterizado al combinado nacional. Pese a las rotaciones en el once titular, el equipo mantuvo la intensidad en la presión alta y ratificó la solidez de una zaga que concedió muy pocos espacios a lo largo de los tres encuentros iniciales conquistando una victoria por la mínima sobre el combinado de Australia.