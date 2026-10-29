“Pues sí, ella gana más que yo”: gobernador de BCS admite entre lágrimas el sueldo de su hija, pero niega que supere a Sheinbaum

Víctor Manuel Castro Cosío fue cuestionado este miércoles 28 de octubre por los 156 mil 855 pesos mensuales que percibe Marcela Castro López como coordinadora normativa del instituto federal de Modernización y Competitividad

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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, rompió en llanto en dos ocasiones durante su conferencia de prensa de este miércoles 28 de octubre, al ser cuestionado sobre el sueldo de 156 mil 855 pesos mensuales que percibe su hija Marcela Castro López como funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mandatario morenista defendió la trayectoria profesional de la funcionaria y rechazó haber intervenido en su contratación, de acuerdo con Reforma.

Marcela Castro López se desempeña como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS, con un sueldo neto estimado de 109 mil 014 pesos, según el portal Nómina Transparente citado por Milenio. El gobernador, en contraste, percibe 106 mil 799 pesos brutos mensuales de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que representa una diferencia de 50 mil 056 pesos respecto al salario de su hija.

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El gobernador reconoció que sabía el sueldo de su hija antes de hacerse público

Víctor Manuel Castro Cosío fue cuestionado este miércoles 28 de octubre por los 156 mil 855 pesos mensuales que percibe Marcela Castro López como coordinadora normativa del instituto federal de Modernización y Competitividad

Durante la conferencia, un periodista cuestionó a Castro Cosío sobre el ingreso de Marcela al gobierno federal y si este coincidía con su gestión como gobernador. El mandatario respondió sin negar la diferencia salarial.

“Pues sí, ella gana más que yo. Bueno, la que no sabía era su mamá, pero yo sí sabía el sueldo, ¿y qué?”.

Agregó que la designación no dependió de su cargo: “Los perfiles los elige el Seguro Social, no yo”, sostuvo el gobernador.

La ficha curricular del IMSS contradice la versión del mandatario sobre las fechas

Castro Cosío aseguró que su hija ingresó al instituto antes de que él asumiera la gubernatura. “Ella tiene ocho años, no coincide conmigo, ella entró antes”, afirmó.

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Sin embargo, la ficha curricular publicada por el IMSS establece que Marcela Castro López comenzó a desempeñarse como coordinadora en febrero de 2019, cuando su padre ya ocupaba el cargo de delegado federal de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, puesto que ocupaba desde diciembre de 2018. Castro Cosío asumió la gubernatura de BCS en septiembre de 2021.

Aunque ambos coincidieron temporalmente como servidores públicos federales, no existen elementos presentados hasta el momento que acrediten una intervención directa del gobernador en el nombramiento de su hija.

El gobernador se quebró al hablar de sus hijas y tomó agua en plena conferencia

Víctor Manuel Castro Cosío fue cuestionado este miércoles 28 de octubre por los 156 mil 855 pesos mensuales que percibe Marcela Castro López como coordinadora normativa del instituto federal de Modernización y Competitividad

El momento de mayor tensión se dio cuando el mandatario intentó cerrar el tema. “Me emociona, como dijo Mara ayer, ¿eh? No soy de piedra”, expresó Castro Cosío, antes de que la transmisión oficial cambiara de toma mientras bebía agua, según reportó Reforma.

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Minutos después retomó la palabra con la voz entrecortada: “Cuando se meten con tus hijas, tus hijos, con calumnias...”.

El gobernador cerró el tema con una declaración que involucró a sus dos hijas: “De las dos son mi orgullo de padre y me han acompañado en esta lucha siempre, siempre, siempre”, sostuvo entre lágrimas.

El gobernador rechazó que su hija gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum

Los cuestionamientos retoman una publicación del 6 de octubre del diario 24 Horas, que reportó, con base en registros públicos, que Marcela Castro declaró ingresos por un millón 533 mil 51 pesos durante 2025, frente al millón 089 mil 055 pesos de su padre.

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Castro Cosío negó que la cifra implique que su hija supere el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Nadie gana más que la presidenta, es una mentira, fabulosa mentira. No puede ganar más que el director del IMSS. Ni el director del IMSS gana más que la presidenta, nadie en este país”, afirmó, según Milenio.

El mandatario también reconoció tener un yerno y dos sobrinos en el gobierno estatal

En la misma conferencia, el gobernador reconoció que tiene familiares en el gobierno de Baja California Sur: dos sobrinos, José Guadalupe y Fernando Ojeda Aguilar —este último subsecretario de Turismo—, y un yerno, Adrián Sobarzo Larrañaga, en la Secretaría de Salud, de acuerdo con Zócalo.

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Castro Cosío sostuvo que ninguno de ellos fue contratado por él directamente y que todos cuentan con trayectorias previas en la administración pública. Negó que exista nepotismo en su gobierno.

Existe una denuncia por presunto nepotismo que investiga la Contraloría desde 2025

Las declaraciones del gobernador surgen a partir de una denuncia presentada el 9 de julio de 2025 contra él y su esposa, Patricia Imelda López Navarro, presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, según Diario El Independiente.

El expediente, registrado como CG/EPRA/178/2025 ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de BCS, sigue en etapa de investigación, de acuerdo con el semanario ZETA.

El artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que el nepotismo se configura cuando una persona servidora pública utiliza las atribuciones de su cargo para designar, nombrar o intervenir en la contratación de familiares dentro del ente público donde ejerce funciones. La existencia de parentesco no acredita por sí misma una conducta irregular, aunque tampoco descarta la necesidad de investigar una posible intervención indebida.

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Castro Cosío pidió a la Contraloría hacer públicos los expedientes de los funcionarios denunciados “uno por uno”, según consignó Diario El Independiente.