México

Qué hacer el Día de Muertos 2026 en CDMX: guía completa de actividades y conciertos sin costo por alcaldía

El Festival Tlalmanalli Azcatl, el FIDDEM en Tláhuac y la cartelera Hábitat de Almas en Venustiano Carranza concentran los conciertos y tradiciones más destacados de la temporada en la capital

Montaje fotográfico de cantantes y agrupaciones musicales con fondo de flores de cempasúchil, calaveras, papel picado y pan de muerto.
Junto a los escenarios, la ciudad despliega desfiles, ofrendas monumentales y experiencias de terror que completan más de cinco mil actividades gratuitas (Composición fotográfica)
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La capital mexicana se prepara para recibir el Día de Muertos 2026 con una agenda que combina conciertos, cultura y tradiciones en sus 16 alcaldías. La cartelera musical reúne a figuras como Emmanuel, Coque Muñiz, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Los Askis, además de agrupaciones de ska, cumbia y música regional que tomarán explanadas, plazas y bosques entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Junto a los escenarios, la ciudad despliega desfiles, ofrendas monumentales y experiencias de terror que completan más de cinco mil actividades gratuitas. El recorrido por cada demarcación muestra una oferta propia: desde la cumbia de Tláhuac y el ska de Azcapotzalco hasta las representaciones del Mictlán en Tlalpan y la Catrina de siete metros en Milpa Alta.

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Campaña promocional que anuncia la presentación del cantante Emmanuel en concierto dentro del Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM) en la alcaldía Tláhuac (Facebook)

Música

Grandes eventos de la capital

  • Mega Procesión de las Catrinas: 25 de octubre, concierto del Instituto Mexicano del Sonido, del Ángel de la Independencia al Zócalo
Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Hidalgo

  • Festival Ruido Joven: 31 de octubre, desde las 10:00 horas, PARCUR (tercera sección del Bosque de Chapultepec), con Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo
  • Espectáculo de drones y linternas flotantes Water Lantern: Lago Mayor de Chapultepec
Cartel promocional con una foto de la cantante Renee, el texto Ruido Joven Vol. 4 y un marco ilustrado con calaveras y calabazas
El cartel del evento Ruido Joven Vol. 4 anuncia un concierto en vivo de la cantante Renee en el Parque de Cultura Urbana de Chapultepec. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Cuauhtémoc

  • Foro Lindbergh: Mega Ofrenda (27 de octubre, 19:00 horas) y Réquiem de Mozart (31 de octubre, 19:00 horas)
  • Camellón Álvaro Obregón, Bloque 1 “Calaveras”: Sinfónica de Alientos y Estudiantina de la UACM (29 de octubre), Saint Luna Jazz Band (30 de octubre), Omar Cruz “La Voz Bravía” y Coro Gay CDMX (31 de octubre), Uriel Barajas y ensamble de Sergio Camacho (1 de noviembre), karaoke de cierre (2 de noviembre)
  • Camellón Álvaro Obregón, Bloque 2 “Pan de Muerto”: Estudiantina de la UACM, 29 de octubre
Un hombre y una mujer sentados en un palco de un teatro de ópera aplauden hacia el escenario donde está una orquesta.
Réquiem de Mozart (31 de octubre, 19:00 horas) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Obregón

  • Teatro de la Juventud (30 y 31 de octubre, 12:00 horas): Orquesta Sinfónica de Álvaro Obregón, ballets “Herencia Mestiza” y “Alma Joven”, danzón, “Xquenda” y dueto “Sirenas del Bosque”
  • Centro Cultural San Ángel: danzón “Amistad y Armonía”, 31 de octubre, 11:00 horas

Azcapotzalco

  • Salón Victoria: domingo 1 de noviembre, 19:00 horas, explanada de la alcaldía
  • Festival Tlalmanalli Azcatl: Los Cadetes de Linares, Los Cojolites, La Sonora Dinamita, Adolescente Orquesta y grupos de ska, en Jardín Hidalgo, la explanada y San Juan Tlihuaca
Cinco hombres vestidos de negro con estampados de huesos posan ante una pared con papel picado, calaveras y el logotipo de Salón Victoria.
Los integrantes del grupo Salón Victoria posan vestidos con estampados de esqueletos ante un altar con flores de cempasúchil y papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iztacalco

  • Panteón San José: Son Corazón Latino (22:00 horas) y Grupo La Chomba (23:00 horas), 1 de noviembre
  • Explanada de la alcaldía: Ade Valencia, 1 de noviembre, 18:30 horas
Personas reunidas bailan en una explanada frente a una tarima con luces violetas y un edificio al fondo bajo el cielo del atardecer.
Un grupo de personas baila en un evento sonidero al aire libre frente a un escenario iluminado durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coyoacán

  • Banda Sinfónica de Coyoacán, inauguración de la Ofrenda Monumental: 27 de octubre, Palacio de Cortés
  • Orquesta Sinfónica de Coyoacán, “Réquiem de Mozart”: 29 de octubre, Parroquia de San Juan Bautista
  • Domingos de Orquesta Sinfónica: 11 de octubre, Deportivo Francisco J. Mujica
  • Sindicato de Trabajadores de la Música: 17 de octubre, Kiosco del Centro Histórico
  • Plaza del Danzón con Orquesta Súper Campeones: 24 de octubre, Alameda del Sur
  • Snowapple Collective: 8 de noviembre, Palacio de Cortés
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Tláhuac (FIDDEM)

  • 30 de octubre: Banda Sinaloense La Espectacular (19:00 horas) y Cadetes de Linares (21:00 horas), explanada de la alcaldía
  • 31 de octubre: La Sonora Dinamita de Lucho Argaín (20:00 a 22:00 horas) y El Poder del Norte (22:00 a 00:00 horas), Bosque de Tláhuac
  • 1 de noviembre: Emmanuel (21:00 a 00:00 horas), explanada de la alcaldía; Mariachi 2000, Bosque de Tláhuac
  • 2 de noviembre: Los Folkloristas, Plaza Juárez de San Andrés Mixquic
(Especial)
(Especial)

Iztapalapa

  • Jardín Cuitláhuac: Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare, 31 de octubre, 20:30 horas
Cartel con calaveras decoradas, flores de cempasúchil, velas, tres personas al centro y texto informativo sobre un evento en Iztapalapa
Un cartel de la Alcaldía Iztapalapa anuncia actividades de Día de Muertos vinculadas a Macario con presentaciones de Remik González, Sirhena y Ali Masare. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Tlalpan

  • Mara Escalante presenta “Corazón de Barro”: 31 de octubre, 20:00 horas, Plaza del Bolero
Mara Escalante en primer plano frente a un mural rosa con figuras ilustradas, bajo un rótulo dorado con su nombre.
“Corazón de Barro”: 31 de octubre, 20:00 horas, Plaza del Bolero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venustiano Carranza (“Hábitat de Almas”)

  • Los Askis: 30 de octubre
  • Vandi2 Mambo: 31 de octubre
  • Zalatiel MX: 1 de noviembre
  • Leo Romero: 2 de noviembre (todos en la explanada de la alcaldía, de 10:00 a 22:00 horas)
Cuatro miembros de Los Askis junto a su logotipo, una camilla manchada y una mesa con pan de muerto, velas, un farol y calaveritas de azúcar.
Los integrantes de la agrupación musical Los Askis posan junto a una mesa con pan de muerto en un escenario ambientado como un hospital abandonado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xochimilco

  • Panteón Xilotepec: Academia Sta. Latin’s Silmar (12:00 horas), Gpo. Sentimiento Latino (13:00 horas) y Gpo. Versátil Osos Negros (16:00 horas), 1 de noviembre

Cuajimalpa de Morelos

  • Acopilli y Pilares: 1 de noviembre, 13:00 horas, Foro Pedro Infante

Milpa Alta

  • Concierto de Coque Muñiz: 2 de noviembre, 20:00 horas, Plaza Cívica de San Antonio Tecómitl
  • Banda Viento Negro: 31 de octubre, Villa Milpa Alta y San Antonio Tecómitl
El también actor ofrecerá una presentación en La Maraka este viernes 9 de mayo.
Coque Muñiz ofrecerá una presentación por el Día de las Madres. Crédito: Cuartoscuro.

Benito Juárez

  • Concierto Candlelight: Día de Muertos (con costo): 1 de noviembre, 18:00 horas, El Cantoral

Gustavo A. Madero

  • “Thriller, Tributo a Michael Jackson” (edición Día de Muertos), con el imitador Estefan Jackson: 30 de octubre, 18:00 horas, Teatro Tepeyac Carmen Montejo

Eventos culturales

Mujeres caracterizadas de catrinas caminan en fila por una plaza con árboles, farolas y una fuente iluminada durante la noche.
Varias personas caracterizadas como catrinas avanzan frente a la Fuente de los Coyotes durante una celebración nocturna en Coyoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Hidalgo

  • Sendero del Cempasúchil: del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, Avenida de los Compositores, segunda sección del Bosque de Chapultepec, con carnaval y oferta gastronómica
  • Festival “La Puerta entre Dos Mundos”: del 30 de octubre al 1 de noviembre, segunda sección de Chapultepec, con altares, instalaciones, música, danza y espectáculos de drones (19:45 y 21:45 horas)
  • Feria de las Calacas, sede Chapultepec: 31 de octubre, Pabellón de Cultura Comunitaria
  • Exposición de 208 alebrijes monumentales: entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional, hasta el 8 de noviembre

Cuauhtémoc

  • Obra “Pedro Páramo” (Universidad de Londres) y danza folclórica: 31 de octubre y 1 de noviembre, Bloque 1 del camellón Álvaro Obregón
  • Presentación del libro “Destinos del Alma, un Viaje Transformador”, de Óscar Valdés: 30 de octubre, Bloque 2

Álvaro Obregón

  • La Trouppe con “Trupus Calacus” (costo de 400 a 800 pesos): 31 de octubre y 1 de noviembre
  • Performance de Emiliano Meneses y cine de terror mexicano (“Calacán”, 1987, y “Cronos”, 1992)
  • Desfile de catrinas en San Ángel: 1 de noviembre, 18:30 horas

Coyoacán

  • Talleres de literatura, cianotipia y lectura, Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles (9, 18 y 25 de octubre)
  • Reto Docs CDMX, Desafío Creativo Documental: 28 de octubre, Centro Cultural Centenario
  • Conferencia sobre el acordeón: 28 de octubre
  • Recorrido Sendero de Cempasúchil “Historias y Leyendas”: 30 de octubre

Tláhuac

  • China como país invitado, con seis escenarios en toda la demarcación
  • Grupo de la comunidad china de México y Enek Tango: 31 de octubre, explanada de la alcaldía

Iztapalapa

  • Proyección de la película “Macario” en pantalla gigante, con presentación de danza: 2 de noviembre, explanada de la alcaldía

Tlalpan

  • Representación artística de los nueve niveles del Mictlán, con tzompantli
  • Lucha libre, cine, danza y teatro en Plaza de la Constitución, Casa Frissac, Museo de Historia de Tlalpan y Auditorio Javier Barros Sierra

Xochimilco

  • Concurso de Disfraces de Mascotas: 29 de octubre, 17:00 horas
  • La Calavereada, evento familiar con disfraces: 31 de octubre, 18:00 horas
  • Panteón Xilotepec (1 de noviembre): cortometraje (14:00 horas), presentación de la escritora Paula Aldama (15:00 horas), obra de teatro “El Arca de Noé” (17:00 horas), ballet “Santa Cecilia” (18:00 horas)

Cuajimalpa de Morelos

  • Obra de teatro “Coco”: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, Foro Pedro Infante
  • Concurso de disfraces de mascotas “Patitas del Más Allá” y Paseo de Catrinas y Catrines: 31 de octubre

Milpa Alta

  • Muerteada de los Poblados: 31 de octubre
  • Concursos de ofrendas en panteones locales y comparsa “Calaveras y Diablitos”: 1 de noviembre, San Antonio Tecómitl

Tradicionales

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Grandes eventos de la capital

  • Ofrenda Monumental del Zócalo: del 29 de octubre al 2 de noviembre, dedicada a la Catrina de José Guadalupe Posada
  • Megaofrenda de la UNAM: del 31 de octubre al 2 de noviembre, explanada del Museo Universum

Miguel Hidalgo

  • Instalación lumínica “Camino a la Luz” / “El Camino”: del 23 de octubre al 8 de noviembre, del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones
  • Festival Flores de Cempasúchil: del 18 de octubre al 1 de noviembre, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con 140 floricultores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco

Cuauhtémoc

  • Exhibición de trajineras alusivas al Día de Muertos: Plaza Luis Cabrera
  • Desfiles de mascotas y lucha libre: Parroquia Josefina del Espíritu Santo

Álvaro Obregón

  • Concurso de Pan de Muerto: 30 de octubre, Casa Jaime Sabines

Azcapotzalco

  • Más de 100 ofrendas sobre avenida Azcapotzalco
  • Altar dedicado a José José en el Parque de la China, Clavería
  • Ofrenda comunitaria en el Jardín Hidalgo

Iztacalco

  • Misa y recorrido de charros a caballo: 1 de noviembre, Panteón San José
  • Recorrido de Día de Muertos con salida del Centro Cultural “LATA”: 1 de noviembre
  • Montaje de ofrenda y tapete decorativo: 27 de octubre, explanada de la alcaldía

Coyoacán

  • Ofrenda monumental “Coyoacanense, más vivos que nunca”: inaugurada el 27 de octubre
  • Desfile de catrinas: 28 de octubre
  • Vela Catrina, Calenda Oaxaqueña: 31 de octubre, atrio de la Parroquia de San Juan Bautista

Tláhuac

  • Alumbradas en los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic

Iztapalapa

  • Ceremonia prehispánica: 31 de octubre, 19:00 horas, Museo Fuego Nuevo
  • Desfile hacia el Jardín Cuitláhuac tras la ceremonia prehispánica

Tlalpan

  • Programación extendida a los 11 pueblos originarios

Venustiano Carranza

  • Feria del Pan de Muerto: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Xochimilco

  • Inauguración de la Pulquería: 29 de octubre, 12:00 horas
  • Pulquería con elencos artísticos, gastronomía, venta de pulque y exposición de tapetes: del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 22:00 horas
  • “Recorrido por las Avenidas del Panteón”: 1 de noviembre, 19:30 horas
  • Recorridos nocturnos en trajinera por las chinampas (con costo)

Cuajimalpa de Morelos

  • Ofrenda viva “Encuentro de Dos Mundos, Pasando por el Puente de Cempasúchil”: del 26 de octubre al 15 de noviembre

Milpa Alta

  • Catrina Tlacualera de siete metros, homenaje a las mujeres del campo: Plaza Cívica de Malacachtepec Momoxco
  • Maratón de elaboración de chilacayote: 31 de octubre

Benito Juárez

  • Servicio especial de tranvía hacia el Panteón Xoco, intervenido con megaofrenda: 30 y 31 de octubre

Otros

Miguel Hidalgo

  • Rodada ciclista nocturna “Muévete en Bici”: 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, con meta de 250 mil asistentes
  • Punto de partida del Gran Desfile de Día de Muertos: Glorieta de la Diana Cazadora

Cuauhtémoc

  • Festival del Día de Muertos con más de 55 actividades gratuitas, del 27 de octubre al 2 de noviembre

Álvaro Obregón

  • Parque del Terror: 31 de octubre al 2 de noviembre, de 16:00 a 22:00 horas, Parque de la Juventud

Azcapotzalco

  • Tercera edición del Festival Tlalmanalli Azcatl, con más de 200 actividades, del 30 de octubre al 2 de noviembre
  • Desfile comunitario

Iztacalco

  • Casa del Terror: del 28 de octubre al 1 de noviembre, explanada de la alcaldía

Coyoacán

  • Festival Cacao en el Museo Anahuacalli: del 29 de octubre al 2 de noviembre

Tláhuac

  • Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM), del 30 de octubre al 2 de noviembre

Iztapalapa

  • Concurso de ofrendas comunitarias dirigido a pueblos y barrios
  • Programación en 39 sedes comunitarias, del 25 de octubre al 2 de noviembre

Tlalpan

  • Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Venustiano Carranza

  • Experiencia de terror “Hospital Zombie” y espacio temático “Templo de Quetzalcóatl”: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Xochimilco

  • Explanada del Módulo de Velación y Cremación como sede del Panteón Xilotepec, 1 de noviembre

Cuajimalpa de Morelos

  • Feria del Pan de Muerto “Aroma y Sabor 2026”: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Milpa Alta

  • Inauguración de la Ofrenda Monumental: 31 de octubre, 19:00 horas

Gustavo A. Madero

  • Casa del Terror gratuita en el parque El Sapo: del 26 de octubre al 2 de noviembre, con más de 100 actores caracterizados

Experiencias de terror citywide (Con costo)

  • Festival del Terror de Six Flags México: del 3 de septiembre al 16 de noviembre
  • Freak Show, Plaza Manacar: hasta el 31 de octubre
  • The Last Drum, Encuentro Oceanía: hasta el 1 de noviembre
  • Tour del Terror nocturno: desde el Ángel de la Independencia, hasta el 2 de noviembre

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