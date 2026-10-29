Qué hacer el Día de Muertos 2026 en CDMX: guía completa de actividades y conciertos sin costo por alcaldía

Junto a los escenarios, la ciudad despliega desfiles, ofrendas monumentales y experiencias de terror que completan más de cinco mil actividades gratuitas (Composición fotográfica)

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La capital mexicana se prepara para recibir el Día de Muertos 2026 con una agenda que combina conciertos, cultura y tradiciones en sus 16 alcaldías. La cartelera musical reúne a figuras como Emmanuel, Coque Muñiz, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Los Askis, además de agrupaciones de ska, cumbia y música regional que tomarán explanadas, plazas y bosques entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Junto a los escenarios, la ciudad despliega desfiles, ofrendas monumentales y experiencias de terror que completan más de cinco mil actividades gratuitas. El recorrido por cada demarcación muestra una oferta propia: desde la cumbia de Tláhuac y el ska de Azcapotzalco hasta las representaciones del Mictlán en Tlalpan y la Catrina de siete metros en Milpa Alta.

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Campaña promocional que anuncia la presentación del cantante Emmanuel en concierto dentro del Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM) en la alcaldía Tláhuac (Facebook)

Música

Grandes eventos de la capital

Mega Procesión de las Catrinas: 25 de octubre, concierto del Instituto Mexicano del Sonido, del Ángel de la Independencia al Zócalo

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Hidalgo

Festival Ruido Joven: 31 de octubre, desde las 10:00 horas, PARCUR (tercera sección del Bosque de Chapultepec), con Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo

Espectáculo de drones y linternas flotantes Water Lantern: Lago Mayor de Chapultepec

El cartel del evento Ruido Joven Vol. 4 anuncia un concierto en vivo de la cantante Renee en el Parque de Cultura Urbana de Chapultepec. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Cuauhtémoc

Foro Lindbergh: Mega Ofrenda (27 de octubre, 19:00 horas) y Réquiem de Mozart (31 de octubre, 19:00 horas)

Camellón Álvaro Obregón, Bloque 1 “Calaveras”: Sinfónica de Alientos y Estudiantina de la UACM (29 de octubre), Saint Luna Jazz Band (30 de octubre), Omar Cruz “La Voz Bravía” y Coro Gay CDMX (31 de octubre), Uriel Barajas y ensamble de Sergio Camacho (1 de noviembre), karaoke de cierre (2 de noviembre)

Camellón Álvaro Obregón, Bloque 2 “Pan de Muerto”: Estudiantina de la UACM, 29 de octubre

Réquiem de Mozart (31 de octubre, 19:00 horas) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Obregón

Teatro de la Juventud (30 y 31 de octubre, 12:00 horas): Orquesta Sinfónica de Álvaro Obregón, ballets “Herencia Mestiza” y “Alma Joven”, danzón, “Xquenda” y dueto “Sirenas del Bosque”

Centro Cultural San Ángel: danzón “Amistad y Armonía”, 31 de octubre, 11:00 horas

Azcapotzalco

Salón Victoria: domingo 1 de noviembre, 19:00 horas, explanada de la alcaldía

Festival Tlalmanalli Azcatl: Los Cadetes de Linares, Los Cojolites, La Sonora Dinamita, Adolescente Orquesta y grupos de ska, en Jardín Hidalgo, la explanada y San Juan Tlihuaca

Los integrantes del grupo Salón Victoria posan vestidos con estampados de esqueletos ante un altar con flores de cempasúchil y papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iztacalco

Panteón San José: Son Corazón Latino (22:00 horas) y Grupo La Chomba (23:00 horas), 1 de noviembre

Explanada de la alcaldía: Ade Valencia, 1 de noviembre, 18:30 horas

Un grupo de personas baila en un evento sonidero al aire libre frente a un escenario iluminado durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coyoacán

Banda Sinfónica de Coyoacán, inauguración de la Ofrenda Monumental: 27 de octubre, Palacio de Cortés

Orquesta Sinfónica de Coyoacán, “Réquiem de Mozart”: 29 de octubre, Parroquia de San Juan Bautista

Domingos de Orquesta Sinfónica: 11 de octubre, Deportivo Francisco J. Mujica

Sindicato de Trabajadores de la Música: 17 de octubre, Kiosco del Centro Histórico

Plaza del Danzón con Orquesta Súper Campeones: 24 de octubre, Alameda del Sur

Snowapple Collective: 8 de noviembre, Palacio de Cortés

Tláhuac (FIDDEM)

30 de octubre: Banda Sinaloense La Espectacular (19:00 horas) y Cadetes de Linares (21:00 horas), explanada de la alcaldía

31 de octubre: La Sonora Dinamita de Lucho Argaín (20:00 a 22:00 horas) y El Poder del Norte (22:00 a 00:00 horas), Bosque de Tláhuac

1 de noviembre: Emmanuel (21:00 a 00:00 horas), explanada de la alcaldía; Mariachi 2000, Bosque de Tláhuac

2 de noviembre: Los Folkloristas, Plaza Juárez de San Andrés Mixquic

(Especial)

Iztapalapa

Jardín Cuitláhuac: Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare, 31 de octubre, 20:30 horas

Un cartel de la Alcaldía Iztapalapa anuncia actividades de Día de Muertos vinculadas a Macario con presentaciones de Remik González, Sirhena y Ali Masare. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Tlalpan

Mara Escalante presenta “Corazón de Barro”: 31 de octubre, 20:00 horas, Plaza del Bolero

“Corazón de Barro”: 31 de octubre, 20:00 horas, Plaza del Bolero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venustiano Carranza (“Hábitat de Almas”)

Los Askis: 30 de octubre

Vandi2 Mambo: 31 de octubre

Zalatiel MX: 1 de noviembre

Leo Romero: 2 de noviembre (todos en la explanada de la alcaldía, de 10:00 a 22:00 horas)

Los integrantes de la agrupación musical Los Askis posan junto a una mesa con pan de muerto en un escenario ambientado como un hospital abandonado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xochimilco

Panteón Xilotepec: Academia Sta. Latin’s Silmar (12:00 horas), Gpo. Sentimiento Latino (13:00 horas) y Gpo. Versátil Osos Negros (16:00 horas), 1 de noviembre

Cuajimalpa de Morelos

Acopilli y Pilares: 1 de noviembre, 13:00 horas, Foro Pedro Infante

Milpa Alta

Concierto de Coque Muñiz: 2 de noviembre, 20:00 horas, Plaza Cívica de San Antonio Tecómitl

Banda Viento Negro: 31 de octubre, Villa Milpa Alta y San Antonio Tecómitl

Coque Muñiz ofrecerá una presentación por el Día de las Madres. Crédito: Cuartoscuro.

Benito Juárez

Concierto Candlelight: Día de Muertos (con costo): 1 de noviembre, 18:00 horas, El Cantoral

Gustavo A. Madero

“Thriller, Tributo a Michael Jackson” (edición Día de Muertos), con el imitador Estefan Jackson: 30 de octubre, 18:00 horas, Teatro Tepeyac Carmen Montejo

Eventos culturales

Varias personas caracterizadas como catrinas avanzan frente a la Fuente de los Coyotes durante una celebración nocturna en Coyoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Hidalgo

Sendero del Cempasúchil: del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, Avenida de los Compositores, segunda sección del Bosque de Chapultepec, con carnaval y oferta gastronómica

Festival “La Puerta entre Dos Mundos”: del 30 de octubre al 1 de noviembre, segunda sección de Chapultepec, con altares, instalaciones, música, danza y espectáculos de drones (19:45 y 21:45 horas)

Feria de las Calacas, sede Chapultepec: 31 de octubre, Pabellón de Cultura Comunitaria

Exposición de 208 alebrijes monumentales: entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional, hasta el 8 de noviembre

Cuauhtémoc

Obra “Pedro Páramo” (Universidad de Londres) y danza folclórica: 31 de octubre y 1 de noviembre, Bloque 1 del camellón Álvaro Obregón

Presentación del libro “Destinos del Alma, un Viaje Transformador”, de Óscar Valdés: 30 de octubre, Bloque 2

Álvaro Obregón

La Trouppe con “Trupus Calacus” (costo de 400 a 800 pesos): 31 de octubre y 1 de noviembre

Performance de Emiliano Meneses y cine de terror mexicano (“Calacán”, 1987, y “Cronos”, 1992)

Desfile de catrinas en San Ángel: 1 de noviembre, 18:30 horas

Coyoacán

Talleres de literatura, cianotipia y lectura , Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles (9, 18 y 25 de octubre)

Reto Docs CDMX, Desafío Creativo Documental: 28 de octubre, Centro Cultural Centenario

Conferencia sobre el acordeón: 28 de octubre

Recorrido Sendero de Cempasúchil “Historias y Leyendas”: 30 de octubre

Tláhuac

China como país invitado, con seis escenarios en toda la demarcación

Grupo de la comunidad china de México y Enek Tango: 31 de octubre, explanada de la alcaldía

Iztapalapa

Proyección de la película “Macario” en pantalla gigante, con presentación de danza: 2 de noviembre, explanada de la alcaldía

Tlalpan

Representación artística de los nueve niveles del Mictlán, con tzompantli

Lucha libre, cine, danza y teatro en Plaza de la Constitución, Casa Frissac, Museo de Historia de Tlalpan y Auditorio Javier Barros Sierra

Xochimilco

Concurso de Disfraces de Mascotas: 29 de octubre, 17:00 horas

La Calavereada, evento familiar con disfraces: 31 de octubre, 18:00 horas

Panteón Xilotepec (1 de noviembre): cortometraje (14:00 horas), presentación de la escritora Paula Aldama (15:00 horas), obra de teatro “El Arca de Noé” (17:00 horas), ballet “Santa Cecilia” (18:00 horas)

Cuajimalpa de Morelos

Obra de teatro “Coco”: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, Foro Pedro Infante

Concurso de disfraces de mascotas “Patitas del Más Allá” y Paseo de Catrinas y Catrines: 31 de octubre

Milpa Alta

Muerteada de los Poblados: 31 de octubre

Concursos de ofrendas en panteones locales y comparsa “Calaveras y Diablitos”: 1 de noviembre, San Antonio Tecómitl

Tradicionales

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Grandes eventos de la capital

Ofrenda Monumental del Zócalo: del 29 de octubre al 2 de noviembre, dedicada a la Catrina de José Guadalupe Posada

Megaofrenda de la UNAM: del 31 de octubre al 2 de noviembre, explanada del Museo Universum

Miguel Hidalgo

Instalación lumínica “Camino a la Luz” / “El Camino”: del 23 de octubre al 8 de noviembre, del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones

Festival Flores de Cempasúchil: del 18 de octubre al 1 de noviembre, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con 140 floricultores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco

Cuauhtémoc

Exhibición de trajineras alusivas al Día de Muertos: Plaza Luis Cabrera

Desfiles de mascotas y lucha libre: Parroquia Josefina del Espíritu Santo

Álvaro Obregón

Concurso de Pan de Muerto: 30 de octubre, Casa Jaime Sabines

Azcapotzalco

Más de 100 ofrendas sobre avenida Azcapotzalco

Altar dedicado a José José en el Parque de la China, Clavería

Ofrenda comunitaria en el Jardín Hidalgo

Iztacalco

Misa y recorrido de charros a caballo: 1 de noviembre, Panteón San José

Recorrido de Día de Muertos con salida del Centro Cultural “LATA”: 1 de noviembre

Montaje de ofrenda y tapete decorativo: 27 de octubre, explanada de la alcaldía

Coyoacán

Ofrenda monumental “Coyoacanense, más vivos que nunca”: inaugurada el 27 de octubre

Desfile de catrinas: 28 de octubre

Vela Catrina, Calenda Oaxaqueña: 31 de octubre, atrio de la Parroquia de San Juan Bautista

Tláhuac

Alumbradas en los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic

Iztapalapa

Ceremonia prehispánica: 31 de octubre, 19:00 horas, Museo Fuego Nuevo

Desfile hacia el Jardín Cuitláhuac tras la ceremonia prehispánica

Tlalpan

Programación extendida a los 11 pueblos originarios

Venustiano Carranza

Feria del Pan de Muerto: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Xochimilco

Inauguración de la Pulquería: 29 de octubre, 12:00 horas

Pulquería con elencos artísticos, gastronomía, venta de pulque y exposición de tapetes: del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 22:00 horas

“Recorrido por las Avenidas del Panteón”: 1 de noviembre, 19:30 horas

Recorridos nocturnos en trajinera por las chinampas (con costo)

Cuajimalpa de Morelos

Ofrenda viva “Encuentro de Dos Mundos, Pasando por el Puente de Cempasúchil”: del 26 de octubre al 15 de noviembre

Milpa Alta

Catrina Tlacualera de siete metros, homenaje a las mujeres del campo: Plaza Cívica de Malacachtepec Momoxco

Maratón de elaboración de chilacayote: 31 de octubre

Benito Juárez

Servicio especial de tranvía hacia el Panteón Xoco, intervenido con megaofrenda: 30 y 31 de octubre

Otros

Miguel Hidalgo

Rodada ciclista nocturna “Muévete en Bici”: 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, con meta de 250 mil asistentes

Punto de partida del Gran Desfile de Día de Muertos: Glorieta de la Diana Cazadora

Cuauhtémoc

Festival del Día de Muertos con más de 55 actividades gratuitas, del 27 de octubre al 2 de noviembre

Álvaro Obregón

Parque del Terror: 31 de octubre al 2 de noviembre, de 16:00 a 22:00 horas, Parque de la Juventud

Azcapotzalco

Tercera edición del Festival Tlalmanalli Azcatl, con más de 200 actividades, del 30 de octubre al 2 de noviembre

Desfile comunitario

Iztacalco

Casa del Terror: del 28 de octubre al 1 de noviembre, explanada de la alcaldía

Coyoacán

Festival Cacao en el Museo Anahuacalli: del 29 de octubre al 2 de noviembre

Tláhuac

Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM), del 30 de octubre al 2 de noviembre

Iztapalapa

Concurso de ofrendas comunitarias dirigido a pueblos y barrios

Programación en 39 sedes comunitarias, del 25 de octubre al 2 de noviembre

Tlalpan

Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Venustiano Carranza

Experiencia de terror “Hospital Zombie” y espacio temático “Templo de Quetzalcóatl”: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Xochimilco

Explanada del Módulo de Velación y Cremación como sede del Panteón Xilotepec, 1 de noviembre

Cuajimalpa de Morelos

Feria del Pan de Muerto “Aroma y Sabor 2026”: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Milpa Alta

Inauguración de la Ofrenda Monumental: 31 de octubre, 19:00 horas

Gustavo A. Madero

Casa del Terror gratuita en el parque El Sapo: del 26 de octubre al 2 de noviembre, con más de 100 actores caracterizados

Experiencias de terror citywide (Con costo)

Festival del Terror de Six Flags México: del 3 de septiembre al 16 de noviembre

Freak Show, Plaza Manacar: hasta el 31 de octubre

The Last Drum, Encuentro Oceanía: hasta el 1 de noviembre

Tour del Terror nocturno: desde el Ángel de la Independencia, hasta el 2 de noviembre