EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 29 de octubre

(X/ @OVIALCDMX)

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la movilización principal está programada a las 11:00 horas, cuando la Asamblea por el Común y contra la Guerra realizará la marcha “¡Alto a la represión!”.

El contingente partirá de la Glorieta de los Insurgentes, en el cruce de Insurgentes Sur y Chapultepec, con destino a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González 48, colonia Juárez. Los organizadores protestarán contra el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas, la criminalización de la protesta social y la militarización.

Concentraciones desde la mañana

Desde las 10:00 horas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se concentrará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez 2, Centro Histórico. La organización exigirá la liberación de un dirigente indígena náhuatl, campesino y defensor de derechos humanos, cuyo proceso judicial —según sus representantes— se sustentó en pruebas fabricadas y testimonios irregulares.

A la misma hora, el colectivo Aquelarre Violetas llevará a cabo un mercadito feminista, una olla comunitaria, una megaofrenda y actividades artísticas afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

También a las 11:00 horas, Direct Action Everywhere Ciudad de México se manifestará ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en Liverpool 3, colonia Juárez, para demandar que el Congreso discuta y vote la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

En Ciudad Universitaria, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM iniciarán actividades desde las 11:00 horas y prevén concentrarse al mediodía en la escultura “Prometeo-Quetzalcóatl”. Posteriormente se dirigirán a la Dirección General del Deporte Universitario y a la Torre de Rectoría. Exigen la renuncia del titular del área deportiva, una auditoría a su gestión, así como recursos, uniformes, entrenadores y apoyos para equipos representativos. No se descartan afectaciones sobre Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.

Otras protestas y actividades sociales

A las 12:00 horas, la Plataforma 4:20 realizará actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, en la colonia Narvarte y en la zona de Gran Canal y Circuito Interior, para recabar firmas y difundir información sobre derechos y legislación cannábica.

En ese mismo horario, la colectiva Micelias instalará una recaudación de víveres en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, en apoyo a mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte.

Por la tarde, a las 13:30 horas, habrá una concentración en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en Gustavo A. Madero, para exigir justicia por un caso de desaparición forzada.

A las 16:00 horas, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba convocó a un mitin en la Puerta de los Leones de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma y Lieja, contra el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla.

Rodadas ciclistas, principalmente por la noche

Durante la tarde y noche se prevén al menos 10 rodadas ciclistas, con rutas hacia Tláhuac, Chapultepec, Mixquic, Ixtapaluca y Tlalnepantla.

Entre las de mayor atención se encuentra la Rodada Paseo Cempasúchil “Paseo de Todos CDMX”, programada a las 19:00 horas desde el Monumento a la Revolución. El recorrido contempla vialidades como Reforma, Juárez, Pino Suárez, San Antonio Abad, Viaducto Río Piedad, Insurgentes y Plaza de la República.

También se esperan salidas desde Iztapalapa rumbo a Mixquic y a las Calaveras de Tláhuac, así como recorridos desde Coyoacán, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Eventos masivos y actividades de Día de Muertos

La agenda contempla importantes concentraciones de asistentes por espectáculos y actividades culturales. Entre ellos destacan el concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes, con aforo estimado de 20 mil personas; el espectáculo de salsa con India, Grupo Gale y Willie González en la Arena Ciudad de México, y el concierto de Timo en el Pepsi Center WTC.

Asimismo, continúan la Ofrenda Monumental del Zócalo, la exhibición de alebrijes monumentales sobre Paseo de la Reforma, el Festival de Flores de Cempasúchil, las esculturas luminosas de Día de Muertos y las celebraciones en pueblos originarios de Tláhuac.