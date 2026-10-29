Coque Muñiz dará concierto gratuito durante los festejos de Día de Muertos en CDMX: cuándo y dónde será

(Foto: Twitter/Coque Muñiz, Jorge Muñiz)

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El cantante Jorge “Coque” Muñiz ofrecerá un concierto el próximo 2 de noviembre en la Plaza Cívica de San Antonio Tecómitl, dentro de la alcaldía Milpa Alta. La presentación está programada para las 20:00 horas y funcionará como el acto de clausura de la temporada de Día de Muertos en esa demarcación del sur de la Ciudad de México.

El show de Muñiz forma parte del festival “Entre Almas y Milpas”, la agenda cultural organizada por la alcaldía. El concierto marcará el final de una serie de actividades que se desarrollaron en distintos puntos de Milpa Alta a lo largo de varios días.

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El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, presenta ante la cámara las actividades culturales programadas con motivo de las celebraciones de Día de Muertos en la demarcación. (Facebook/Octavio Rivero)

Agenda completa del festival Entre Almas y Milpas

La programación de Día de Muertos en Milpa Alta se extendió del 28 de octubre al 2 de noviembre, con sede en tres comunidades: Villa Milpa Alta, San Antonio Tecómitl y San Pablo Oztotepec.

El 31 de octubre arrancó con un maratón de elaboración de chilacayote tradicional, talleres de pinta caritas y la inauguración formal de la ofrenda monumental a las 19:00 horas. Esa misma jornada se realizó la tradicional Muerteada de los Poblados, acompañada por la Banda Viento Negro.

El 1 de noviembre, San Antonio Tecómitl albergó talleres para decorar calaveras y elaborar flores de cempasúchil con hoja de tamal, además de un concurso de ofrendas en el panteón local. Ese día también se presentó la danza y la comparsa “Calaveras y Diablitos”.

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El cierre, el 2 de noviembre, combinará el concierto de Coque Muñiz con las últimas actividades del festival, que concentra expresiones culturales, talleres y comparsas de los doce pueblos originarios de la alcaldía.

La Catrina Tlacualera, pieza central de la ofrenda monumental

Una figura de Catrina con vestido negro decorado y sombrero tradicional se alza sobre un lecho de flores de cempasúchil junto a la bandera mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026 se instaló en la plaza cívica de Villa Milpa Alta, Malacachtepec Momoxco. El montaje lleva por nombre “La Catrina Milpáltense, Sembrando Tradición en el Corazón de Malacachtepec Momoxco”.

La figura principal es una Catrina Tlacualera de siete metros de altura, que representa a la mujer que tradicionalmente lleva el alimento a quienes trabajan en la milpa. El montaje busca reconocer el papel de estas mujeres como cuidadoras y parte esencial del ciclo agrícola.

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La escenografía recrea un paisaje agrícola con nopaleras, milpas doradas, caminos de flor de cempasúchil y figuras de campesinos calaverizados realizando labores de cultivo. El diseño toma elementos del legado gráfico de José Guadalupe Posada y los combina con la herencia biocultural de los doce pueblos originarios de la demarcación.

La propuesta coloca en el centro del homenaje a las mujeres del campo y a la identidad agrícola que distingue a Milpa Alta del resto de la Ciudad de México.

Concurso de Globos y Faroles, otra actividad del cierre

Asistentes caracterizados de catrinas y charros elevan linternas de papel durante una conmemoración del Día de Muertos en un campo abierto de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente al concierto de Muñiz, Milpa Alta también será sede del Concurso Nacional de Globos y Faroles de Ohtenco, que se realizará el 1 y 2 de noviembre en San Agustín Ohtenco.

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El primer día, las actividades en el Globódromo de San Agustín Ohtenco se desarrollarán de las 12:00 a las 00:00 horas. El 2 de noviembre, el horario será de 18:00 a 00:00 horas, también hasta la medianoche.

Este concurso se integra a la misma programación “Entre Almas y Milpas” y suma otra opción para quienes visiten la alcaldía durante el fin de semana de cierre de la temporada.

Trayectoria de Coque Muñiz, de los coros de Manzanero al Festival OTI

Su acercamiento a la música comenzó a los diez años, cuando cantaba en los coros de Armando Manzanero. Siendo aún adolescente, inició su carrera profesional como solista. Crédito: Cuartoscuro.

Jorge Alberto Muñiz Gardner, conocido como “Coque” Muñiz, nació el 1 de mayo de 1960 en Guadalajara. Es hijo del cantante Marco Antonio Muñiz y de Olga Gardner Meza, por lo que forma parte de una de las dinastías reconocidas del espectáculo mexicano.

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Su acercamiento a la música comenzó a los diez años, cuando cantaba en los coros de Armando Manzanero. Siendo aún adolescente, inició su carrera profesional como solista.

En la década de 1980 alcanzó notoriedad al recibir el Premio Revelación en el Festival OTI. Ese reconocimiento coincidió con el lanzamiento de “La otra parte de ti”, la canción con la que más se le identifica y que se convirtió en un tema representativo de la balada romántica mexicana de esa época.

A lo largo de su carrera ha grabado más de 15 álbumes. Entre ellos destaca “Serenata”, de 2008, un disco de duetos que incluyó una colaboración con su padre, Marco Antonio Muñiz.

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Más allá de la música: conducción y comedia

Participó además en La Escuelita VIP, producido por Jorge Ortiz de Pinedo, junto a un elenco que incluyó a Luis de Alba, Polo Polo, Chabelo y Galilea Montijo, entre otros. (Cuartoscuro)

Coque Muñiz también construyó una carrera como conductor y comediante en la televisión mexicana. Condujo el programa Al Fin de Semana junto a Mónica Noguera y Vica Andrade, y en enero de 2003 se integró a Nuestra Casa, donde compartió conducción con la periodista Talina Fernández.

Participó además en La Escuelita VIP, producido por Jorge Ortiz de Pinedo, junto a un elenco que incluyó a Luis de Alba, Polo Polo, Chabelo y Galilea Montijo, entre otros. También encabezó programas de variedades como TV de Noche.

Shows recientes y presentación en el Lunario

Coque Muñiz mantiene una agenda activa de presentaciones por distintas ciudades del país. En octubre se presentó en el Bar Maraka, recinto donde ha tocado en varias ocasiones, incluida una función de Año Nuevo y otra junto a la cantante Dulce.

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En junio, el cantante participó en un homenaje a su padre, Marco Antonio Muñiz, titulado La Caravana del Amor, donde compartió escenario con su hijo Áxel Muñiz. Al evento se sumaron artistas como Carlos Cuevas, Manoella Torres, Rocío Banquells y La Sonora Santanera.

En agosto se presentó en León, Guanajuato, bajo un formato de cena-show en el Restaurant Borrego’s, donde interpretó temas como “Casi siempre estoy pensando en ti” y “No prometas lo que no será”.

Para el 31 de octubre, un día antes del cierre en Milpa Alta, Coque Muñiz tiene programada otra presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, bajo el título “Cabaret Lunario Presenta: Jorge Muñiz con la gente que me gusta”.

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