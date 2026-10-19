Cómo hacer café frío en casa: seis recetas fáciles para todos los gustos

El café filtrado, el espresso, el instantáneo y la infusión en frío funcionan como bases para diversas bebidas heladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café frío ofrece una alternativa para mantener la rutina de la mañana o la merienda sin recurrir a preparaciones complejas. La base puede ser filtrado, espresso, instantáneo o infusión en frío. El resultado cambia según la cantidad de hielo, el tipo de leche y los agregados elegidos.

Para evitar que la bebida pierda intensidad, conviene preparar el café algo más concentrado de lo habitual o usar cubos de hielo de café. También es recomendable enfriarlo antes de mezclarlo con leche, almíbares o crema.

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1. Café helado clásico con leche

El café helado clásico conserva el perfil de la infusión y admite variaciones en la proporción de leche y endulzante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la preparación más directa: conserva el sabor del café y admite cambios en la proporción de leche, azúcar o hielo.

Ingredientes

120 ml de café fuerte, recién preparado

120 ml de leche fría o bebida vegetal

Hielo

1 a 2 cucharaditas de azúcar, miel o endulzante

Canela o cacao en polvo, opcional

Paso a paso

Preparar el café y endulzarlo mientras todavía está caliente, si se usa azúcar o miel. Dejar que llegue a temperatura ambiente y llevarlo a la heladera durante 15 a 20 minutos. Llenar un vaso alto con hielo hasta tres cuartos de su capacidad. Verter el café frío y sumar la leche. Revolver con una cuchara larga y terminar con canela o cacao, si se desea.

2. Café batido cremoso tipo frappé

El frappé casero se elabora con café instantáneo batido y genera una espuma estable en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frappé se prepara con café instantáneo y requiere pocos minutos. Al batirlo, forma una espuma estable que cambia la textura de la bebida.

Ingredientes

2 cucharaditas de café instantáneo

2 cucharaditas de azúcar

2 cucharadas de agua fría

150 ml de leche fría

Hielo

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Paso a paso

Colocar el café instantáneo, el azúcar y el agua en un vaso o recipiente pequeño. Batir con espumador eléctrico, batidor manual o minipimer hasta obtener una crema espesa y clara. Servir hielo en un vaso grande. Agregar la leche fría y la vainilla. Incorporar la crema de café por encima y mezclar antes de tomar.

3. Cold brew para preparar con anticipación

El concentrado de cold brew tiene menor acidez percibida y tolera hasta cinco días de conservación en la heladera (Pexels)

El cold brew se obtiene mediante una infusión prolongada en agua fría. Tiene menor percepción de acidez que el café preparado con agua caliente y funciona bien como base para varias bebidas.

Ingredientes

100 g de café molido grueso

800 ml de agua fría filtrada

Hielo

Leche, agua o bebida vegetal para servir

Almíbar simple, opcional

Paso a paso

Colocar el café molido en una jarra con tapa o frasco grande. Añadir el agua fría y revolver hasta humedecer todo el café. Tapar y llevar a la heladera entre 12 y 16 horas. Filtrar la infusión con filtro de papel, tela limpia o colador fino. Servir una parte de concentrado con hielo y completar con agua o leche, según la intensidad buscada.

El concentrado puede conservarse tapado en la heladera hasta cinco días.

4. Café frío con chocolate y cacao

La combinación de café con cacao se adapta al uso de leche entera, descremada o bebidas vegetales de avena y almendras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina café, leche y cacao para una bebida de perfil más intenso. Puede hacerse con leche entera, descremada o bebidas de avena y almendras.

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Ingredientes

120 ml de café fuerte frío

150 ml de leche fría

1 cucharada de cacao amargo

1 cucharadita de azúcar o almíbar

1 cucharada de chocolate picado o salsa de chocolate

Hielo

Paso a paso

Mezclar el cacao con el azúcar y dos cucharadas de café hasta formar una pasta sin grumos. Incorporar el resto del café y revolver. Llenar un vaso con hielo y distribuir el chocolate picado o la salsa en el fondo. Verter la leche y luego el café con cacao. Revolver antes de servir para integrar los sabores.

5. Café frío especiado con canela

La incorporación de canela y cardamomo suma aroma a las preparaciones sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela aporta aroma sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar. Una pizca de cardamomo o nuez moscada puede complementar la preparación, aunque conviene usarlas con moderación.

Ingredientes

150 ml de café frío

100 ml de leche fría

Hielo

1 cucharadita de miel o azúcar rubia

¼ de cucharadita de canela molida

1 pizca de cardamomo o nuez moscada, opcional

Paso a paso

Mezclar el café frío con la miel o el azúcar hasta que se disuelva. Añadir la canela y, si se elige, una cantidad mínima de cardamomo o nuez moscada. Colocar hielo en un vaso. Sumar la leche y después el café condimentado. Revolver y espolvorear un poco más de canela en la superficie.

6. Affogato casero con helado

El affogato reúne café caliente y helado en una copa para su consumo inmediato sin utilizar hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El affogato reúne café caliente y helado en una misma copa. Aunque no lleva hielo, es una opción fría por la presencia del helado y se prepara justo antes de consumirla.

Ingredientes

2 bochas de helado de vainilla

1 espresso doble o 80 ml de café muy concentrado

Chocolate rallado, almendras picadas o galletas, opcional

Paso a paso

Colocar las bochas de helado en una copa o vaso ancho previamente frío. Preparar un espresso doble o un café corto y concentrado. Verter el café sobre el helado justo antes de llevar a la mesa. Agregar chocolate rallado, frutos secos o galletas desmenuzadas, si se desea. Consumir de inmediato, cuando el café comienza a fundir el helado.