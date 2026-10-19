Cómo hacer café frío en casa: seis recetas fáciles para todos los gustos

El café frío ofrece una alternativa para mantener la rutina de la mañana o la merienda sin recurrir a preparaciones complejas. La base puede ser filtrado, espresso, instantáneo o infusión en frío. El resultado cambia según la cantidad de hielo, el tipo de leche y los agregados elegidos.
Para evitar que la bebida pierda intensidad, conviene preparar el café algo más concentrado de lo habitual o usar cubos de hielo de café. También es recomendable enfriarlo antes de mezclarlo con leche, almíbares o crema.
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1. Café helado clásico con leche
Esta es la preparación más directa: conserva el sabor del café y admite cambios en la proporción de leche, azúcar o hielo.
Ingredientes
- 120 ml de café fuerte, recién preparado
- 120 ml de leche fría o bebida vegetal
- Hielo
- 1 a 2 cucharaditas de azúcar, miel o endulzante
- Canela o cacao en polvo, opcional
Paso a paso
- Preparar el café y endulzarlo mientras todavía está caliente, si se usa azúcar o miel.
- Dejar que llegue a temperatura ambiente y llevarlo a la heladera durante 15 a 20 minutos.
- Llenar un vaso alto con hielo hasta tres cuartos de su capacidad.
- Verter el café frío y sumar la leche.
- Revolver con una cuchara larga y terminar con canela o cacao, si se desea.
2. Café batido cremoso tipo frappé
El frappé se prepara con café instantáneo y requiere pocos minutos. Al batirlo, forma una espuma estable que cambia la textura de la bebida.
Ingredientes
- 2 cucharaditas de café instantáneo
- 2 cucharaditas de azúcar
- 2 cucharadas de agua fría
- 150 ml de leche fría
- Hielo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional
Paso a paso
- Colocar el café instantáneo, el azúcar y el agua en un vaso o recipiente pequeño.
- Batir con espumador eléctrico, batidor manual o minipimer hasta obtener una crema espesa y clara.
- Servir hielo en un vaso grande.
- Agregar la leche fría y la vainilla.
- Incorporar la crema de café por encima y mezclar antes de tomar.
3. Cold brew para preparar con anticipación
El cold brew se obtiene mediante una infusión prolongada en agua fría. Tiene menor percepción de acidez que el café preparado con agua caliente y funciona bien como base para varias bebidas.
Ingredientes
- 100 g de café molido grueso
- 800 ml de agua fría filtrada
- Hielo
- Leche, agua o bebida vegetal para servir
- Almíbar simple, opcional
Paso a paso
- Colocar el café molido en una jarra con tapa o frasco grande.
- Añadir el agua fría y revolver hasta humedecer todo el café.
- Tapar y llevar a la heladera entre 12 y 16 horas.
- Filtrar la infusión con filtro de papel, tela limpia o colador fino.
- Servir una parte de concentrado con hielo y completar con agua o leche, según la intensidad buscada.
El concentrado puede conservarse tapado en la heladera hasta cinco días.
4. Café frío con chocolate y cacao
Esta receta combina café, leche y cacao para una bebida de perfil más intenso. Puede hacerse con leche entera, descremada o bebidas de avena y almendras.
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Ingredientes
- 120 ml de café fuerte frío
- 150 ml de leche fría
- 1 cucharada de cacao amargo
- 1 cucharadita de azúcar o almíbar
- 1 cucharada de chocolate picado o salsa de chocolate
- Hielo
Paso a paso
- Mezclar el cacao con el azúcar y dos cucharadas de café hasta formar una pasta sin grumos.
- Incorporar el resto del café y revolver.
- Llenar un vaso con hielo y distribuir el chocolate picado o la salsa en el fondo.
- Verter la leche y luego el café con cacao.
- Revolver antes de servir para integrar los sabores.
5. Café frío especiado con canela
La canela aporta aroma sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar. Una pizca de cardamomo o nuez moscada puede complementar la preparación, aunque conviene usarlas con moderación.
Ingredientes
- 150 ml de café frío
- 100 ml de leche fría
- Hielo
- 1 cucharadita de miel o azúcar rubia
- ¼ de cucharadita de canela molida
- 1 pizca de cardamomo o nuez moscada, opcional
Paso a paso
- Mezclar el café frío con la miel o el azúcar hasta que se disuelva.
- Añadir la canela y, si se elige, una cantidad mínima de cardamomo o nuez moscada.
- Colocar hielo en un vaso.
- Sumar la leche y después el café condimentado.
- Revolver y espolvorear un poco más de canela en la superficie.
6. Affogato casero con helado
El affogato reúne café caliente y helado en una misma copa. Aunque no lleva hielo, es una opción fría por la presencia del helado y se prepara justo antes de consumirla.
Ingredientes
- 2 bochas de helado de vainilla
- 1 espresso doble o 80 ml de café muy concentrado
- Chocolate rallado, almendras picadas o galletas, opcional
Paso a paso
- Colocar las bochas de helado en una copa o vaso ancho previamente frío.
- Preparar un espresso doble o un café corto y concentrado.
- Verter el café sobre el helado justo antes de llevar a la mesa.
- Agregar chocolate rallado, frutos secos o galletas desmenuzadas, si se desea.
- Consumir de inmediato, cuando el café comienza a fundir el helado.
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