Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

Fernando “N”, alias “Delta 2” o “Güero Dani”, fue detenido durante un operativo coordinado en Yauhquemehcan, Tlaxcala. (Redes sociales)

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Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales derivó en la captura de Fernando “N”, alias “Delta 2” o “Güero Dani”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Apizaco, Tlaxcala, y considerado un objetivo prioritario por su posible relación con delitos de alto impacto en la región.

La detención ocurrió en la comunidad de San Benito Xaltocan, municipio de Yauhquemehcan, como parte de un despliegue que comenzó durante la noche del 25 de octubre y se extendió durante el lunes.

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De acuerdo con la información disponible sobre el operativo, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala.

La movilización también incluyó cateos simultáneos en distintos puntos de la entidad, principalmente en zonas relacionadas con la investigación sobre la presunta operación criminal atribuida al detenido.

Fernando “N”, de aproximadamente 40 años, es señalado además como presunto desertor del Ejército Mexicano. Las autoridades lo ubican como una figura vinculada con actividades de secuestro, extorsión y narcomenudeo en la región de Apizaco, aunque serán las investigaciones ministeriales y, en su caso, los procesos judiciales los que determinen su responsabilidad.

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Fernando “N”, de aproximadamente 40 años, es señalado como presunto desertor del Ejército Mexicano. Imagen de archivo. EFE/ José Luis De La Cruz

Un ataque armado habría llevado a las autoridades hasta el “Delta 2”

Uno de los antecedentes que habría permitido avanzar en la identificación de Fernando “N” ocurrió el 8 de octubre, cuando se registró una agresión a balazos contra un padre de familia en las inmediaciones del Colegio Español, en el municipio de Tzompantepec.

De acuerdo con la información obtenida sobre el caso, el ahora detenido estaría presuntamente relacionado con ese ataque, por lo que el hecho se convirtió en una de las líneas de investigación para establecer su posible participación dentro de las actividades criminales que se indagan en la zona.

La agresión ocurrió semanas después de otro episodio que llamó la atención de las autoridades y habitantes de Apizaco.

El 28 de septiembre, dos narcomantas fueron colocadas en distintos puntos del municipio: una en el bulevar Emilio Sánchez Piedras y otra en un puente a desnivel.

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Los mensajes estaban firmados con el alias “Delta 2” y contenían amenazas dirigidas contra personas señaladas como presuntos secuestradores y extorsionadores.

Los operativos desplegados en Tlaxcala incluyeron inmuebles ubicados en Apizaco, Yauhquemehcan, la capital estatal y Calpulalpan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mantas también incluían advertencias relacionadas con la supuesta presencia y operación de grupos criminales en el municipio.

Aunque la aparición de estos mensajes no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad penal, el alias utilizado se convirtió en uno de los elementos considerados dentro de las investigaciones que posteriormente llevaron a la identificación y seguimiento de Fernando “N”.

A partir de estos hechos, autoridades estatales habrían reunido información que posteriormente fue compartida con instancias federales para ampliar las investigaciones sobre la posible estructura criminal que opera en la zona.

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Operativo se extendió por varios municipios de Tlaxcala

La captura del presunto jefe de plaza ocurrió en medio de un despliegue de seguridad que incluyó intervenciones en diferentes inmuebles de Tlaxcala.

Además de San Benito Xaltocan y Apizaco, las acciones alcanzaron puntos de Yauhquemehcan, Tlaxcala capital y Calpulalpan, de acuerdo con la información relacionada con el operativo.

La captura ocurrió mientras autoridades federales y estatales realizaban cateos en distintos puntos de Tlaxcala. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

La presencia de elementos federales y estatales generó expectación entre habitantes debido al despliegue de agentes armados, vehículos blindados y unidades sin identificación oficial, además de cierres y afectaciones momentáneas a la circulación en algunos puntos.

El operativo comenzó desde la noche del 25 de octubre y continuó durante el lunes, mientras las autoridades realizaban las diligencias relacionadas con la investigación.

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Ante la movilización registrada en diferentes municipios, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, confirmó la realización de operativos federales en la entidad.

La amplitud del despliegue permitió que las autoridades realizaran acciones simultáneas mientras avanzaba la investigación sobre el presunto grupo criminal.

El “Delta 2”, bajo investigación federal

Según el Registro Nacional de Detenciones, Fernando “N” fue capturado sobre la calle Tlaxco, entre Calpulalpan y Marcial Águila, en San Benito Xaltocan, Yauhquemehcan.

El detenido es señalado por su posible relación con delitos de alto impacto en la región de Apizaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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El señalamiento de que Fernando “N” era presuntamente el responsable de una plaza del CJNG en Apizaco forma parte de las líneas de investigación de las autoridades, por lo que su situación legal deberá definirse conforme avance el procedimiento correspondiente.

La captura también permitirá a las corporaciones investigar si el detenido tenía participación directa en los hechos violentos que antecedieron al operativo, entre ellos la agresión armada de octubre y las amenazas difundidas mediante las narcomantas.

Para las autoridades, uno de los puntos centrales será establecer qué nivel de participación habría tenido el “Delta 2” dentro de una posible estructura delictiva asentada en la región y si las actividades de secuestro, extorsión y narcomenudeo que se le atribuyen están relacionadas con otros casos bajo investigación.

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La detención ocurre además en un contexto de mayor presencia de fuerzas federales en distintos puntos de Tlaxcala, donde las autoridades han intensificado las acciones de inteligencia y los operativos contra objetivos considerados prioritarios.

Por ahora, Fernando “N” permanece a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes para llevar ante un juez los señalamientos en su contra.

La captura del hombre identificado como “Delta 2” o “Güero Dani” representa así uno de los principales golpes recientes contra la presunta estructura del CJNG en la zona de Apizaco, pero será el proceso ministerial y judicial el que establezca finalmente su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

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