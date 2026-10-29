El documental que muestra el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas y su quiebre con el PRI: dónde verlo

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La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas este 28 de octubre vuelve a colocar su trayectoria dentro y fuera del PRI en el centro de la discusión pública. El político aparece entre las voces de PRI: Crónica del Fin, serie documental.

La producción reúne 130 horas de entrevistas con ex presidentes, dirigentes partidistas y figuras de oposición. Cárdenas participa como uno de los protagonistas del quiebre interno que derivó en la Corriente Democrática, su salida del PRI y la candidatura presidencial de 1988.

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El proyecto de N+ Docs tardó 35 meses en investigación y producción. El equipo revisó 3,956 horas de archivos y digitalizó otras 1,694 horas de video.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas revive su ruptura con el PRI

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió a los 92 años este miércoles 28 de octubre de 2026. Su carrera atravesó la estructura del priismo desde dentro, antes de convertirse en una de las figuras que disputaron el poder al partido durante las últimas décadas del siglo XX.

(Foto de OMAR TORRES / AFP) (Foto de OMAR TORRES/AFP vía Getty Images)

El ingeniero civil nació el 1 de mayo de 1934 en Ciudad de México. Fue senador por Michoacán y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986 bajo las siglas del PRI.

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En 1986, Cárdenas formó la Corriente Democrática junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros priistas. El grupo cuestionó el método de selección de candidaturas y expresó diferencias con el rumbo económico del gobierno federal.

La ruptura con la dirigencia priista abrió el camino para su candidatura presidencial por el Frente Democrático Nacional en 1988. La elección quedó marcada por la llamada “caída del sistema”, que interrumpió la difusión de resultados durante la jornada electoral.

El resultado oficial dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, mientras Cárdenas quedó en segundo lugar. Un año después, este 5 de mayo de 1989, participó en la fundación del PRD y se convirtió en su primer presidente nacional.

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La serie PRI: Crónica del Fin incorpora su testimonio en ese recorrido. El documental lo presenta entre las voces que ayudan a reconstruir el ascenso, las reglas internas y la posterior fractura del partido que gobernó México durante casi todo el siglo XX.

El documental reúne testimonios de Carlos Salinas, Peña Nieto y Cárdenas

PRI: Crónica del Fin está escrita y dirigida por Denise Maerker. La producción se integra por cinco episodios que revisan medio siglo de vida política nacional, desde la consolidación del partido hasta su pérdida de fuerza electoral.

Además de Cárdenas, la serie incluye entrevistas con Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Porfirio Muñoz Ledo, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox. El material combina testimonios, documentos y grabaciones de archivo que no habían sido difundidas.

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La participación de Cárdenas resulta útil para entender el momento en que una parte del priismo comenzó a cuestionar la concentración de decisiones en la dirigencia. Su salida no fue un episodio aislado: derivó en una fuerza opositora que compitió por la Presidencia y obtuvo el gobierno de la capital.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la serie documental 'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

En 1997, Cárdenas ganó la primera elección popular para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Dejó el cargo en 1999 para buscar por tercera vez la Presidencia de la República en los comicios de 2000.

Dónde ver PRI: Crónica del Fin y de qué trata

Los cinco episodios de PRI: Crónica del Fin están disponibles en ViX.

Para ver el documental, los usuarios deben ingresar a la plataforma de streaming y buscar el título completo: PRI: Crónica del Fin. La serie está centrada en el auge del PRI, sus crisis internas, el funcionamiento de su sistema político y los factores que llevaron a su declive.

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El documental retoma la evolución de un partido que pasó de dominar las elecciones y las instituciones del país a perder la Presidencia en 2000, recuperarla en 2012 y volver a quedar fuera del gobierno federal en 2018.

'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

Cárdenas aparece en ese relato como un exmilitante priista que cuestionó el cierre del partido a la competencia interna. Su testimonio se suma a los de expresidentes y dirigentes para revisar las disputas que transformaron el mapa político de México.

Durante 2026, el IPN le otorgó el Doctorado Honoris Causa y la UNAM creó la Cátedra Extraordinaria Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dedicada al estudio de la democracia y los procesos electorales.

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