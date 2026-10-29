México

Policías dispararon a exreo que amenazó con machete a vecinos en la CDMX

El hombre amenazaba a automovilistas que pasaban por el lugar igaul que a personas que transitaban por lo que tuvo que ser contenido por la autoridad

Un marcador amarillo de evidencia con el número uno y un machete con sangre sobre tierra, junto a una cinta de la Policía Nacional.
Un machete con manchas de sangre y un marcador numérico forman parte de las evidencias recolectadas por la Policía Nacional en una zona acordonada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 28 de octubre de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dispararon en una pierna a José Luis, de 40 años, después de que presuntamente intentó atacarlos con un machete en el cruce de la avenida Eduardo Molina y la calle Progreso, en la colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Durante el operativo, un elemento de la SSC resultó lesionado en medio del forcejeo, aunque no requirió traslado a un hospital. Los uniformados detuvieron al hombre y le aseguraron un machete de hoja metálica cubierto con una bolsa de plástico.

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El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia, que captaron a José Luis cuando caminaba con el arma en la mano y lanzaba machetazos contra automovilistas que circulaban por la zona. Las imágenes correspondieron a un incidente ocurrido a plena luz del día.

Cuando los policías intentaron detenerlo, el hombre se mostró más agresivo e intentó lesionarlos. Ante esa conducta, uno de los agentes accionó su arma de cargo y le disparó en una pierna.

Una patrulla de policía con luces encendidas bloquea una calle de noche junto a varios agentes y un paso peatonal
Varias patrullas y elementos de la policía resguardan una escena del crimen en la colonia Popotla, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. (Captura de pantalla: Foro TV)

El detenido tenía antecedentes por robo

El primer disparo no detuvo a José Luis, por lo que otro policía volvió a utilizar su arma. El hombre recibió dos heridas en la pantorrilla, cayó sobre la cinta asfáltica y quedó bajo custodia de los agentes.

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Los registros policiales señalaron que el detenido contaba con dos ingresos a prisión por el delito de robo. La información fue considerada por las autoridades al integrar el caso tras su captura.

Después de asegurar el machete, los policías trasladaron a José Luis ante el Ministerio Público. El arma quedó incautada y el detenido fue puesto a disposición de esa autoridad para definir su situación jurídica.

Dos manos sujetan barrotes de metal oscuro frente a un muro amarillo y edificios de varios niveles al fondo.
Un recluso sostiene los barrotes de una ventana en una cárcel de Ciudad de Panamá frente a un patio interior y edificios urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión ocurrió en una vialidad de la alcaldía Venustiano Carranza, donde el hombre habría atacado a los automovilistas sin que se informara el motivo. El agente lesionado permaneció en el lugar, ya que sus heridas no requirieron atención hospitalaria.

Delitos en CDMX

Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron cerca de 19% entre enero y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el informe presentado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.

Datos Generales en la Ciudad de México (Enero – Septiembre 2026)

• Delitos de alto impacto: Reducción cercana al 19% frente a 2024 (y una baja del 59% al comparar con 2019).

• Homicidio doloso: Disminución superior al 18%. La capital ha acumulado mínimos históricos de registros mensuales consecutivos (destacando agosto como el mes con menos homicidios en 29 años).

• Feminicidio: Reducción del 41% en el mismo periodo.

• Robo de vehículo con violencia: Baja del 55%.

• Violación: Disminución del 11.05%.

Dos manos situadas tras la espalda con esposas metálicas en las muñecas, frente a una prenda de color oscuro y un fondo desenfocado.
Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento por Alcaldías

• La Magdalena Contreras y Cuajimalpi de Morelos reportaron las mayores reducciones anuales en delitos de alto impacto (con 19% y 16%, respectivamente).

• Cuauhtémoc presentó la menor disminución en la incidencia general de delitos de alto impacto dentro de los reportes oficiales del periodo.

• En general, el Gobierno capitalino indicó que las 16 alcaldías registran una tendencia a la baja en los indicadores de violencia y delitos de alto impacto.

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