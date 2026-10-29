Policías dispararon a exreo que amenazó con machete a vecinos en la CDMX

Un machete con manchas de sangre y un marcador numérico forman parte de las evidencias recolectadas por la Policía Nacional en una zona acordonada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 28 de octubre de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dispararon en una pierna a José Luis, de 40 años, después de que presuntamente intentó atacarlos con un machete en el cruce de la avenida Eduardo Molina y la calle Progreso, en la colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Durante el operativo, un elemento de la SSC resultó lesionado en medio del forcejeo, aunque no requirió traslado a un hospital. Los uniformados detuvieron al hombre y le aseguraron un machete de hoja metálica cubierto con una bolsa de plástico.

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El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia, que captaron a José Luis cuando caminaba con el arma en la mano y lanzaba machetazos contra automovilistas que circulaban por la zona. Las imágenes correspondieron a un incidente ocurrido a plena luz del día.

Cuando los policías intentaron detenerlo, el hombre se mostró más agresivo e intentó lesionarlos. Ante esa conducta, uno de los agentes accionó su arma de cargo y le disparó en una pierna.

Varias patrullas y elementos de la policía resguardan una escena del crimen en la colonia Popotla, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. (Captura de pantalla: Foro TV)

El detenido tenía antecedentes por robo

El primer disparo no detuvo a José Luis, por lo que otro policía volvió a utilizar su arma. El hombre recibió dos heridas en la pantorrilla, cayó sobre la cinta asfáltica y quedó bajo custodia de los agentes.

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Los registros policiales señalaron que el detenido contaba con dos ingresos a prisión por el delito de robo. La información fue considerada por las autoridades al integrar el caso tras su captura.

Después de asegurar el machete, los policías trasladaron a José Luis ante el Ministerio Público. El arma quedó incautada y el detenido fue puesto a disposición de esa autoridad para definir su situación jurídica.

Un recluso sostiene los barrotes de una ventana en una cárcel de Ciudad de Panamá frente a un patio interior y edificios urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión ocurrió en una vialidad de la alcaldía Venustiano Carranza, donde el hombre habría atacado a los automovilistas sin que se informara el motivo. El agente lesionado permaneció en el lugar, ya que sus heridas no requirieron atención hospitalaria.

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Delitos en CDMX

Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron cerca de 19% entre enero y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el informe presentado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.

Datos Generales en la Ciudad de México (Enero – Septiembre 2026)

• Delitos de alto impacto: Reducción cercana al 19% frente a 2024 (y una baja del 59% al comparar con 2019).

• Homicidio doloso: Disminución superior al 18%. La capital ha acumulado mínimos históricos de registros mensuales consecutivos (destacando agosto como el mes con menos homicidios en 29 años).

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• Feminicidio: Reducción del 41% en el mismo periodo.

• Robo de vehículo con violencia: Baja del 55%.

• Violación: Disminución del 11.05%.

Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento por Alcaldías

• La Magdalena Contreras y Cuajimalpi de Morelos reportaron las mayores reducciones anuales en delitos de alto impacto (con 19% y 16%, respectivamente).

• Cuauhtémoc presentó la menor disminución en la incidencia general de delitos de alto impacto dentro de los reportes oficiales del periodo.

• En general, el Gobierno capitalino indicó que las 16 alcaldías registran una tendencia a la baja en los indicadores de violencia y delitos de alto impacto.