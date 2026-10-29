“Mi primer recuerdo de la política es el de mi papá votando por Cárdenas”: hijo de AMLO lamenta muerte del líder de la izquierda mexicana

AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)

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El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, compartió un emotivo recuerdo tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y considerado como el líder de la izquierda en México.

En un mensaje dedicado al ingeniero Cárdenas, cuya muerte fue informada la noche del 28 de octubre, López Beltrán rememoró las elecciones presidenciales de 1988, donde Cárdenas participó como candidato.

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“Mi primer recuerdo de la política es el de mi papá diciéndome que iba a votar por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, escribió José Ramón López Beltrán al recordar la influencia del político michoacano en su familia y en el movimiento democrático del país.

“Después vi cómo le robaron la elección de 1988 y cómo, aun así, siguió adelante y nos despertó a todos”, subrayó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien mantuvo con Cárdenas una relación estrecha y a quien ha considerado un precursor del movimiento democrático.

El primer voto de José Ramón López Beltrán fue para Cuauhtémoc Cárdenas

Cárdenas formó parte de los recuerdos de la infancia de José Ramón

López Beltrán afirma que conoció a Cárdenas cuando era niño, durante el Éxodo por la Democracia. La movilización recorrió distintas regiones del país tras la elección presidencial de 1988, en la que el candidato encabezó una corriente opositora al régimen priista.

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El hijo de López Obrador recuerda que, después de conocerlo en Veracruz, más tarde volvió a verlo en Tabasco, en reuniones realizadas en su casa y durante el cierre de campaña de Cárdenas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La relación política entre López Obrador y Cárdenas se remonta a los años en que ambos participaron en movimientos de oposición. El ingeniero fue candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000, además de ganar la primera elección para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997.

AMLO compartió un video sobre la reunión que sostuvo con el ingeniero luego de ganar las elecciones de 2018. Crédito: X - @lopezobrador_

José Ramón López Beltrán relató que emitió su primer voto en el año 2000. En esa elección respaldó a Cuauhtémoc Cárdenas para la Presidencia de la República y a su padre para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

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“En el 2000 voté por primera vez por él para presidente y por mi papá para jefe de gobierno”, señala en el mensaje publicado tras la muerte del político.

“Sin él, otra sería la realidad política de México”, recuerda AMLO tras fallecimiento

Tras la noticia de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas la noche del miércoles 28 de octubre, diversas figuras de la política mexicana lamentaron el suceso y compartieron recuerdos con el ingeniero. Uno de los primeros en posicionarse fue el expresidente López Obrador, quien reconoció su papel dentro de la izquierda mexicana.

A través de redes sociales, el exmandatario, envió condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y sostuvo que el ingeniero dejó enseñanzas e ideales que permanecen. “Sin el Ingeniero, otra sería la realidad política de México”, destacó AMLO. “Fue íntegro, honesto y digno heredero del general Lázaro Cárdenas Del Río”, continúa.

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