Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Alarcón sostuvo que Cruz Azul es su principal candidato al título debido a factores deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empate entre América y Tijuana 1 a 1 el día de ayer en el Estadio Banorte en lo que fue un partido pendiente de la jornada número 7 del Apertura 2026 generó que Javier Alarcón pusiera a Cruz Azul como el candidato número uno al título encima de equipos como Chivas, Toluca o las propias Águilas.

En un video publicado a través de sus redes sociales, Alarcón sostuvo que Cruz Azul es su principal candidato al título debido a factores deportivos que, a su juicio, podían medirse. El analista de ESPN destacó que 14 jugadores distintos de La Máquina han anotado para el equipo, una cifra que interpreta como señal de dinamismo y de variedad en las opciones ofensivas.

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Alarcón también consideró que el calendario puede favorecer al conjunto cementero. Explicó que el club tendrá semanas más largas de trabajo y un descanso durante la Fecha FIFA de noviembre, sin compromisos amistosos ni viajes internacionales que puedan afectar la preparación física del plantel.

El empate entre América y Tijuana 1 a 1 el día de ayer en el Estadio Banorte en lo que fue un partido pendiente de la jornada número 7 del Apertura 2026 generó que Javier Alarcón pusiera a Cruz Azul como el candidato número uno al título

Alarcón condicionó su pronóstico a que Cruz Azul evite lesiones importantes. Aclaró que su postura no responde a la emoción o a una preferencia personal, sino a elementos que considera lógicos. En su video también anticipó, que aficionados de América, Chivas y Toluca pueden cuestionar su valoración.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

“Conste, dicho ahora, ¿eh? Y no estoy emocionado como dice Carrillo, ni me estoy volando. Estoy sobre bases lógicas, sobre cuestiones medibles. Catorce jugadores diferentes hacen gol en Cruz Azul. Es un equipo dinámico. Si llegan mejor físicamente, ahora habrá semanas largas, vendrá el descanso en la fecha de noviembre, no van a tener partidos amistosos, no hay viajecitos de mucha lana contra el Galaxy, etcétera. Si no hay lesionados importantes, Cruz Azul es el candidato al título. Anoten la fecha, lo estoy diciendo ahora. Y bueno, este, seguramente van a brincar americanistas y Chivas y, y gente de Toluca, pero no es este un cambio y fuera basado en las emociones".

¿Cómo va el Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul ocupa el segundo lugar del Apertura 2026 después de 14 jornadas. La Máquina suma 26 puntos, los mismos que Chivas, y queda a una unidad del América, líder con 27. El equipo celeste mantiene la pelea por la cima en el cierre de la fase regular, con tres partidos por disputar antes de definir su posición para la Liguilla.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

La escuadra cementera registra ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Su diferencia de goles es de +9, tras anotar 32 tantos y recibir 23. La tabla coloca a La Máquina por encima de Guadalajara debido a sus criterios de desempate, aunque ambos clubes comparten la misma cosecha de unidades.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi during the match REUTERS/Luis Cortes

Siguientes compromisos de La Máquina

En su partido más reciente, Cruz Azul vence 3-1 a Querétaro en el Estadio Corregidora, durante la jornada 14. Andrés Montaño abre el marcador al minuto 18, Mateo Coronel empató para los Gallos al 32 y Nicolás Ibáñez devolvió la ventaja celeste antes del descanso. Christian Ebere marcó el tercer gol al inicio del segundo tiempo.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

El triunfo ante Querétaro representó la tercera victoria consecutiva para La Máquina, luego de imponerse a FC Juárez y Pachuca. Cruz Azul recibirá a León en la jornada 15 y después visita a Tigres. El calendario termina con un duelo ante Chivas, rival directo en la parte alta de la clasificación.