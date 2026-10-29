México

Claudia Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés, buscará hacer homenaje con la familia

La mandataria organizó un homenaje al ingeniero durante “La Mañanera” desde Palacio Nacional

Reunión del 19 de noviembre de 2018 entre Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas. Crédito: X - @Claudiashein
Reunión del 19 de noviembre de 2018 entre Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas. Crédito: X - @Claudiashein
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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés, tras el fallecimiento del ingeniero y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual se realizará este jueves 29 de octubre.

Durante su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dejó abierta la posibilidad de realizar un homenaje al ingeniero Cárdenas junto con su familia, así como otras formas de honrar su vida y el importante legado que dejó en la política mexicana.

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“Queremos reunirnos con la familia, eh, primero para hacer un homenaje en estos días al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ahí plantear, pues, distintas formas de homenaje a una persona que transformó la vida pública de México”, puntualizó la mandataria desde Palacio Nacional.

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