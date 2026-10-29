México

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

El hombre, de 43 años, era buscado a petición de Rusia y Estados Unidos

Detenido ruso Tecate BC
Detenido ruso en Tecate BC (especial)
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Un operativo de seguridad en Tecate, Baja California, derivó en la detención de un ciudadano ruso que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención.

Durante la intervención, las autoridades le encontraron una granada de fragmentación, documentos apócrifos con los que presuntamente se identificaba como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y diversos dispositivos electrónicos.

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El detenido fue identificado como Iván “N”, quien, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, era requerido por autoridades de Rusia y Estados Unidos. Su captura ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre, como parte del denominado Operativo Tecate, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

Lo detuvieron durante una revisión de tránsito

Detenido ruso Tecate BC
Detenido ruso Tecate BC

La intervención se registró alrededor de las 15:20 horas sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mayab, en el municipio fronterizo de Tecate.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los agentes realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad.

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Los elementos de seguridad le marcaron el alto al conductor para verificar las condiciones en las que transitaba. El hombre se identificó como Iván “N”, de 43 años y originario de Rusia.

Sin embargo, la revisión preventiva tomó otra dimensión cuando los oficiales inspeccionaron sus pertenencias y el vehículo. Entre los objetos localizados había una granada de fragmentación, documentación que presuntamente lo acreditaba como integrante de la CIA y equipo electrónico cuya procedencia y finalidad deberán esclarecerse durante las investigaciones.

Portaba documentos falsos de la CIA y equipo electrónico

Detenido ruso Tecate BC
Detenido ruso Tecate BC

Uno de los elementos que llamó la atención de los agentes fue la documentación que el detenido llevaba consigo y con la que presuntamente pretendía identificarse como integrante de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.

Los documentos fueron considerados apócrifos, por lo que no acreditaban que el hombre perteneciera a esa institución de inteligencia.

Además, durante la inspección se localizaron diversos dispositivos y accesorios que quedaron bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

  • Una granada de fragmentación.
  • Un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
  • Un detector de señales telefónicas.
  • Documentos apócrifos con los que presuntamente se identificaba como agente de la CIA.
  • Un sistema de sonido de emergencia instalado en la camioneta, que incluía sirenas y altoparlantes.

Tenía una alerta internacional de búsqueda y detención

Tras verificar los datos de identificación del hombre, los agentes confirmaron que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención de Interpol, de acuerdo con los informes difundidos sobre el operativo.

Los reportes señalan que era requerido a petición de autoridades de Rusia y Estados Unidos. No obstante, la información publicada sobre su captura no detalla los delitos específicos por los que ambos países lo buscaban ni las causas judiciales que originaron la alerta.

Durante la intervención, el propio detenido manifestó haber pertenecido a las fuerzas armadas rusas.

También trascendió que el hombre habría cruzado la frontera desde Estados Unidos para establecerse en Tecate. Sin embargo, las circunstancias de su presunta salida de territorio estadounidense, el tiempo que llevaba en México y las actividades que realizaba en el municipio fronterizo requieren confirmación oficial.

Fiscalía General de la República investigará el caso

Primer plano del torso de una persona con chamarra azul marino que lleva un escudo bordado de la Fiscalía General de la República de México y un parche con las letras FGR.
La FGR investigará el caso del detenido Ivan N (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de su detención, Iván “N” quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, junto con la camioneta y los objetos asegurados.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal de Tecate, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de las corporaciones estatales que encabezaron las acciones de seguridad.

El caso quedó bajo investigación federal, mientras las autoridades deberán establecer si los objetos encontrados están vinculados con algún ilícito adicional y cuáles son las responsabilidades legales que podrían atribuirse al ciudadano ruso.

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