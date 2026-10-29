El orden de los productos para que el maquillaje de Halloween dure más

Una mujer con maquillaje de Halloween sostiene un frasco de aerosol fijador frente a un espejo iluminado durante un evento nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El maquillaje de Halloween puede durar una fiesta completa si la piel se prepara, las capas son delgadas y cada producto se fija antes de aplicar el siguiente. El orden evita que la base se cuartee, que las sombras se acumulen en el párpado y que la sangre falsa o la pintura facial manchen el disfraz.

El kit no requiere productos profesionales. Una crema hidratante ligera, prebase, base de larga duración, corrector, polvo traslúcido, sombras, delineador resistente al agua, spray fijador y esponjas limpias permiten sostener un look de zombie, vampira, muñeca rota o idol K-pop durante varias horas.

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La bolsa de retoque debe incluir cinco productos: papel absorbente, polvo compacto, cotonetes, labial y un espejo pequeño. Llevar la base en la bolsa puede ocupar espacio y no siempre resuelve los brillos; retirar el exceso de grasa antes de sellar funciona mejor.

La preparación de la piel evita que la base se abra

Lava el rostro con un limpiador suave y aplica una crema de textura ligera. Espera entre cinco y diez minutos antes de maquillar. Si la crema queda húmeda sobre la piel, la base puede deslizarse o formar parches.

Quienes tienen piel grasa pueden usar una prebase matificante en frente, nariz y barbilla. En piel seca, funciona una prebase hidratante en mejillas y contorno de la boca. No es necesario aplicar el mismo producto en toda la cara.

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Una mesa de madera reúne cosméticos, brochas y una fotografía de referencia para una caracterización temática de Halloween inspirada en Sally. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca una capa fina de base con esponja húmeda. Da pequeños toques en lugar de arrastrar el producto. La cobertura se construye en áreas puntuales, como rojeces, ojeras o manchas, sin cargar el rostro desde el primer paso.

El corrector va solo donde haga falta. Si se usa una capa gruesa debajo de los ojos, el producto suele acumularse en las líneas de expresión. Sella esa zona con una cantidad mínima de polvo traslúcido y retira el excedente con una brocha.

Para una base blanca, gris o verde de Halloween, mezcla un poco de pintura facial cosmética con tu base habitual. Aplicar pintura espesa sobre toda la cara puede acentuar la textura de la piel y agrietarse antes de llegar a la fiesta.

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Calavera, basta con un lápiz de ojos o eyeliner negro y algunos palillos de madera para delinear estratégicamente las líneas que simulan una calavera- crédito Freepik

Las capas delgadas resisten mejor el calor y el baile

El método consiste en aplicar producto, sellar y continuar. Primero va la base. Después, una capa ligera de polvo. Luego se colocan contornos, rubor, sombras y detalles de fantasía. Al final, otro poco de polvo en las zonas que suelen brillar.

El polvo suelto funciona en el contorno de nariz, frente, barbilla y debajo de los ojos. Usa una borla pequeña o una esponja de terciopelo para presionar el producto sobre la piel. No arrastres la borla: ese movimiento levanta la base.

Si el disfraz lleva pintura corporal en cuello, hombros o brazos, trabaja por secciones. Aplica una primera capa, deja que se seque y sella con polvo. Repite solo donde necesites más cobertura. Una capa gruesa puede transferirse a la ropa.

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Las sombras en crema resisten más cuando se fijan con una sombra en polvo del mismo tono. Este recurso sirve para ojos ahumados, ojeras moradas, cicatrices y manchas de zombie. El color queda más intenso y no se mueve con facilidad.

El delineador a prueba de agua puede marcar grietas, venas, dientes de calavera o líneas de muñeca rota. Espera unos segundos antes de abrir y cerrar los ojos. Una vez seco, refuerza algunas zonas con sombra negra o café.

El spray fijador se usa antes y después de los detalles

Rocía spray fijador después de terminar la base, antes de entrar a las sombras y al delineado. Mantén el envase a unos 20 centímetros del rostro y aplica dos o tres disparos en forma de X y T.

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Mujer araña, Posteriormente, con un delineador negro, se dibujan las patas de araña alrededor de los ojos y el rostro - crédito Freepik

Cuando el producto se seque, continúa con los ojos y el contorno. Esta primera capa ayuda a unir los productos en crema y polvo. No empapes el rostro. Si el maquillaje queda demasiado húmedo, las sombras pueden formar manchas.

Aplica una segunda capa al terminar el look. Cierra los ojos, mantén la boca relajada y deja secar al aire. Dos capas de spray suelen bastar para una fiesta; aplicar más no garantiza mayor duración y puede dejar sensación pegajosa.

Las heridas falsas requieren un tratamiento distinto. Si usas látex líquido cosmético, deja que cada capa se seque antes de colocar la siguiente. Sella los bordes con sombra café o roja. La sangre falsa debe ser el último paso.

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No coloques látex, adhesivos ni pintura cerca de los ojos, dentro de la nariz o sobre labios lastimados. Haz una prueba de sensibilidad en el antebrazo un día antes si utilizarás un producto por primera vez.

Los labios y el contorno de ojos necesitan retoques separados

Usa un lápiz de labios del mismo tono que el labial para delinear y rellenar toda la boca. Encima, aplica labial mate o tinta. Este orden resiste mejor bebidas, comida y conversación que un gloss puesto directamente sobre los labios.

Guarda el labial para retocarlo después de comer. Si aparecen brillos en el rostro, presiona primero un papel absorbente. Después, aplica polvo en toques ligeros. Poner polvo sobre grasa sin retirarla puede hacer que la base se vea pesada.

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Para evitar que el maquillaje de ojos se corra, aplica una prebase de párpados o un poco de corrector sellado con polvo. En la línea inferior, usa sombras compactas en vez de productos cremosos si sabes que bailarás o estarás en un lugar caluroso.

Lleva cotonetes secos. Sirven para retirar una mancha de rímel, limpiar la comisura de los labios o definir una grieta de zombie sin deshacer el resto del maquillaje. Un cotonete con una gota de agua micelar funciona para errores más grandes.

La pintura facial y la sangre falsa pueden transferirse al disfraz si no se sellan. Antes de salir, ponte una playera vieja mientras te maquillas y cambia de ropa hasta que los productos estén secos. Una vez en la fiesta, evita tocarte la cara.

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