México

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

Carlos César Cruz Muñoz fue detenido el 28 de octubre en Tuxtepec, Oaxaca

La captura de El Semáforo fue confirmada este 28 de octubre por la Secretaría de Marina. Crédito: Semar
La captura de El Semáforo fue confirmada este 28 de octubre por la Secretaría de Marina. Crédito: Semar
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Carlos César Cruz Muñoz, de 42 años y conocido como “El Semáforo” o “El Señor de las Luces”, fue detenido la madrugada del 28 de octubre en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en un operativo de la Secretaría de Marina coordinado con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSPC y la FGR.

Las autoridades lo señalan como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y como sucesor directo de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

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Durante el operativo, que incluyó más de 15 vehículos oficiales, varios de ellos blindados, y helicópteros sobrevolando colonias de Tuxtepec y zonas cercanas de Veracruz, también fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, señalada como presunta operadora logística de la organización.

El Semáforo quedó bajo custodia de elementos federales. Crédito: Semar
El Semáforo quedó bajo custodia de elementos federales. Crédito: Semar

Los bienes asegurados —sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble— fueron valuados en 8 millones 837 mil pesos, según el Gabinete de Seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados en helicóptero naval desde Tuxtepec hasta la Base Aeronaval de Veracruz y luego en avión a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

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Los corridos narraron su trayectoria antes de que las autoridades la documentaran

Dos canciones grabadas antes de la detención de Cruz Muñoz describen con precisión su perfil y posición dentro de la estructura del CJNG.

La primera, Semáforo, interpretada por Tony Aguirre, lo presenta como un operador que ascendió desde abajo: “De andar batallando pasamos a estar arriba / no crean que estuvo pelada”. La segunda, El Señor de las Luces, de Sueños de la Clika, lo muestra ya en el mando: “Me les presento, soy el ‘Sema’, quien controla esta ciudad”.

El Semáforo es identificado como sucesor de El Tanque, detenido el pasado 5 de octubre. Crédito: Semar
El Semáforo es identificado como sucesor de El Tanque, detenido el pasado 5 de octubre. Crédito: Semar

La filiación con el CJNG no estaba velada en las letras. Semáforo lo enuncia sin rodeos: “La camisa es de cuatro letras / pa’ que se den cuenta, al 100 con el cartel”. El Señor de las Luces repite el mismo mensaje: “Cuatro letras, la familia, y mis ancudas que me cuidan”. Las “cuatro letras” es una referencia consolidada al CJNG.

La cadena de mando también quedó registrada. Semáforo dice: “Gracias al señor de la T”, señalando a Cazarín Molina como superior y patrocinador. Y luego El Señor de las Luces lo confirma: “El Señor Tanque patrocina”.

La geografía que las autoridades atribuyen a Cruz Muñoz aparece en las dos canciones con el mismo trazo. Semáforo dice: “Mi Oaxaca la echo de menos / pero acá andamos por el puesto”.

El Señor de las Luces lo reitera: “Oaxaqueño y orgulloso, son las tierras que me admiran”. Las referencias a “el puerto” y a Veracruz como plaza de operación coinciden con lo que el Gabinete de Seguridad confirmó sobre sus operaciones en ambas entidades.

Los otros alias que ventilan las canciones

Corrido "El Señor de las Luces". (Youtube/Captura de pantalla)
Corrido "El Señor de las Luces". (Youtube/Captura de pantalla)

Ambas canciones mencionan los mismos apodos secundarios, con las mismas palabras, lo que sugiere que corresponden a personas reales dentro de la estructura.

Semáforo nombra: “Compadre 84 fiel / al Hook, al Coyote también / al Perro, buenos compañeros / que ponen el pecho si se ha de ofrecer”.

El Señor de las Luces repite: “84, bien la cuidan al norte conmigo / el que me cuida es un amigo, con el fierro fajado al cinto / el Perro, listo para el topón / Señor Chaparrito y Jefe Coyote, una gran admiración”.

Cabe apuntar que el alias del “Señor Chaparrito” también aparece en el corrido de Javier Rosas sobre Iván Cazarín Molina: “un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito”. Las notas periodísticas sobre la detención de Cruz Muñoz lo identifican como Roberto Oseguera Jaramillo, alias “Señor Chaparrito” o “La Pulga”, señalado como otro presunto mando de la zona.

El mismo patrón que siguió el corrido de “El Tanque” seis años antes

El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

El fenómeno no es nuevo en esta célula. En 2020, Javier Rosas y su Artillería Pesada grabaron Comandante Tanque, un corrido que narraba en primera persona el origen y el negocio de Iván Cazarín Molina con versos como “hasta el tope van las pipas en el puerto circulando” —referencia directa al robo de combustible— y “de Jalisco viene el cartel / pura gente de Nemesio”, que lo ubicaba en el círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina en septiembre de 2024 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo señaló como operador de una red de tomas clandestinas de ductos de Pemex cuyos productos se vendían en gasolineras fachada hasta Texas.

Este 22 de octubre, un gran jurado federal en Washington lo acusó formalmente por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, con penas que van de 40 años a dos cadenas perpetuas.

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