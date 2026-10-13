EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa , donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas , de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian .

El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa , donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian .

13:08 hs

La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.

El episodio ocurrido este lunes en Totolapan ha recordado a especialistas e internautas al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal ordenó liberar a Ovidio Guzmán López en medio de una ola de ataques y bloqueos del Cártel de Sinaloa.