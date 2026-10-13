EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.
El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.
La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.
El episodio ocurrido este lunes en Totolapan ha recordado a especialistas e internautas al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal ordenó liberar a Ovidio Guzmán López en medio de una ola de ataques y bloqueos del Cártel de Sinaloa.
La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.
Detrás del detenido opera “Pueblos Unidos”, la más reciente versión de una célula del Cártel de Sinaloa que ha cambiado de nombre al menos tres veces en los últimos años.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.
Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.
Durante una entrevista reciente con Adela Micha el comediante regiomontano incluso confesó: “Me dieron 10,000 dólares de propina”, al hablar de una posada a la que fue contratado hace más de 15 años.
La conversación, grabada para el canal de La Saga, reunió también al periodista de nota roja Carlos Jiménez, y dejó al descubierto una práctica que varios artistas mexicanos reconocieron en distintos momentos de los últimos años.
Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.
El intercambio se concretó alrededor de las 19:35 horas de este lunes, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.