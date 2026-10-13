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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”

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14:08 hsHoy

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.

El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.

Cártel de Sinaloa y CJNG amplían presencia en Europa: operan en al menos 12 países

El aumento de la producción de cocaína en Sudamérica y los mayores márgenes de ganancia en Europa han convertido al continente en un mercado atractivo para las redes criminales, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian

El Cártel de Sinaloa y el CJNG figuran entre las organizaciones mexicanas señaladas por su expansión hacia Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Cártel de Sinaloa y el CJNG figuran entre las organizaciones mexicanas señaladas por su expansión hacia Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.

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13:08 hsHoy

La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.

El episodio ocurrido este lunes en Totolapan ha recordado a especialistas e internautas al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal ordenó liberar a Ovidio Guzmán López en medio de una ola de ataques y bloqueos del Cártel de Sinaloa.

De Ovidio Guzmán a “El Güero Gym”: los casos en que la presión criminal frenó operativos de seguridad en México

La liberación de “El Güero Gym” en Totolapan revivió el episodio del Culiacanazo

El reciente hecho en Totolapan revivió el recuerdo del Culiacanazo en 2019 (Foto: Infobae/@Jovani Perez)
El reciente hecho en Totolapan revivió el recuerdo del Culiacanazo en 2019 (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.

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13:08 hsHoy

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.

Detrás del detenido opera “Pueblos Unidos”, la más reciente versión de una célula del Cártel de Sinaloa que ha cambiado de nombre al menos tres veces en los últimos años.

Qué se sabe de Pueblos Unidos, el grupo criminal detrás de “El Güero Gym” que opera en Totolapan, Morelos

De Gente Nueva a “Pueblos Unidos”: así mutó la célula del Cártel de Sinaloa que controla Totolapan

Tres hombres con chalecos tácticos y armas de fuego permanecen frente a un fondo en llamas y un mapa de Morelos que ubica el municipio de Totolapan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tres hombres con chalecos tácticos y armas de fuego permanecen frente a un fondo en llamas y un mapa de Morelos que ubica el municipio de Totolapan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.

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13:08 hsHoy

Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.

Durante una entrevista reciente con Adela Micha el comediante regiomontano incluso confesó: “Me dieron 10,000 dólares de propina”, al hablar de una posada a la que fue contratado hace más de 15 años.

La conversación, grabada para el canal de La Saga, reunió también al periodista de nota roja Carlos Jiménez, y dejó al descubierto una práctica que varios artistas mexicanos reconocieron en distintos momentos de los últimos años.

La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”

Los comediantes se defendieron al asegurar que son sus agencias quienes aceptan los shows

Los comediantes relataron en entrevista con Adela Micha sus experiencias animando fiestas privadas de grupos del crimen organizado. (CUARTOSCURO)
Los comediantes relataron en entrevista con Adela Micha sus experiencias animando fiestas privadas de grupos del crimen organizado. (CUARTOSCURO)

Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.

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13:07 hsHoy

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.

El intercambio se concretó alrededor de las 19:35 horas de este lunes, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.

Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”: lo “canjeó” por 3 agentes retenidos en Totolapan

Tras la detención de José David “N”, integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.
Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.

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