Detienen a dos hombres con 81 kilos de marihuana con destino a la CDMX: cargamento estaría ligado al CJNG

La marihuana era transportada en un Nissan Versa. (Crédito: SSEM)

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Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a dos hombres que transportaban 81 kilogramos de marihuana con destino a la Ciudad de México, según información de la dependencia estatal revelada este 13 de octubre. El cargamento, de acuerdo con las primeras indagatorias, estaría ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luis “N”, de 28 años, y Eduardo “N”, de 59 años, fueron interceptados sobre la Autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Ampliación La Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Los detenidos viajaban procedentes de Zapopan, Jalisco, con destino al pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

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El reporte de exceso de velocidad derivó en el hallazgo de la droga

Según datos oficiales, el operativo inició cuando elementos del Grupo de Intervención Policial (GIP), adscritos a la SSEM, y efectivos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de vigilancia rutinaria en la zona. Las corporaciones recibieron un reporte sobre un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Con la finalidad de salvaguardar a transeúntes y conductores, los oficiales implementaron de manera inmediata un operativo de búsqueda conforme al protocolo de actuación vigente para este tipo de reportes. El vehículo, un Nissan Versa color vino, fue ubicado y alcanzado sobre la Autopista México-Querétaro, en un tramo correspondiente al municipio de Cuautitlán Izcalli.

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Detenidos con 81 kilos de marihuana en el Edomex. (SSEM)

Con comandos verbales, los elementos marcaron el alto al conductor para realizar controles provisionales preventivos, un procedimiento estándar que las corporaciones aplican ante este tipo de alertas de tránsito. El conductor detuvo la marcha sin ofrecer resistencia, según el reporte de las autoridades estatales.

En el interior del automóvil hallaron bolsas con la hierba empaquetada

Los oficiales realizaron una inspección protocolaria a la unidad, siguiendo los lineamientos que marca la cadena de custodia para este tipo de revisiones vehiculares. En la cajuela y en el asiento trasero del vehículo encontraron diversas bolsas de plástico que contenían, en su interior, un aproximado de 81 kilogramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

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El empaquetado de la droga, de acuerdo con la descripción oficial, se encontraba distribuido en varias bolsas, lo que facilitó su traslado y ocultamiento dentro del vehículo. Después de informarles que poseer probables sustancias ilícitas constituye un delito, los oficiales procedieron a la detención de los dos hombres en el lugar de los hechos.

Según las primeras indagatorias de las autoridades, los detenidos recibirían un pago en efectivo por el traslado de la mercancía una vez que llegaran a su destino final, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. El monto del pago acordado no fue revelado en el comunicado oficial.

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La droga procedía de Jalisco y sería del CJNG

De acuerdo con reportes oficiales, el cargamento presuntamente pertenecía a un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco. Los detenidos partieron del municipio de Zapopan, entidad donde el CJNG mantiene presencia histórica.

La ruta trazada por los detenidos, de Zapopan a la Ciudad de México, coincide con corredores de distribución que distintas corporaciones de seguridad han identificado en investigaciones previas sobre el tráfico de narcóticos entre el occidente del país y la capital. El comunicado no detalló si existen antecedentes penales de los detenidos ni vínculos adicionales confirmados con la organización criminal señalada.

Vehículo Nissan en el que fue localizado el cargamento de marihuana (SSEM)

Tras hacerles saber los derechos que la ley les otorga, los detenidos, la aparente droga y el vehículo asegurado fueron trasladados y presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con sede en Tlalnepantla. Ahí se inició la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de determinar la situación jurídica de Luis “N” y Eduardo “N”.

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El caso quedó bajo jurisdicción federal debido a la naturaleza del delito, clasificado como posible delito contra la salud en su modalidad de transporte de estupefacientes. Las autoridades no precisaron la fecha en que se resolverá la situación jurídica de los dos hombres detenidos.

Autoridades capitalinas habían negado operación del CJNG en San Andrés Totoltepec

El pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, era el punto final de la ruta que seguían los dos detenidos con los 81 kilogramos de marihuana. Ahí recibirían el pago en efectivo por el traslado de la mercancía, según las primeras indagatorias de la SSEM.

Sin embargo, las autoridades capitalinas habían negado meses atrás cualquier operación del CJNG en esa zona. El 22 de febrero, tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, un vehículo fue incendiado sobre carretera federal México-Cuernavaca, en la zona de ese mismo pueblo. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a siete personas y descartó una relación con los hechos violentos ocurridos en Jalisco.

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SSC CDMX negó que el incendio en la México - Cuernavaca estuviera relacionado con los narcobloqueos por la muerte de "El Mencho" (Redes sociales)

En un comunicado, la SSC atribuyó el incidente a “un grupo oportunista de arraigo local que quiso aprovechar la situación”, sin indicios que vincularan a los detenidos con el cártel. Dos de los vehículos relacionados con aquel episodio fueron ubicados en las calles Benito Juárez y Ayuhualco, y uno de los operativos terminó con un hombre muerto tras un enfrentamiento armado.

El cargamento asegurado, con destino confirmado en San Andrés Totoltepec, contrastaría con la versión que las autoridades capitalinas sostuvieron en febrero sobre la ausencia de presencia del CJNG en el pueblo.