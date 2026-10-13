México

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

El empresario tabasqueño habría cambiado de paradero tras ser descubierto en su refugio

El gobierno mexicano tendría ubicado al empresario señalado por presunto lavado de dinero.
El gobierno mexicano tendría ubicado al empresario señalado por presunto lavado de dinero.
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Omar García Harfuch sostuvo que el Gobierno federal tiene ubicado a Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño señalado por presunto lavado de dinero y por su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana respondió preguntas de la prensa tras reunirse en privado con la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano.

Un reportero le preguntó directamente si Olán estaba ubicable para el Gobierno federal, con base en los acuerdos con Interpol y la inteligencia que realiza la dependencia a su cargo. Harfuch respondió: “Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes, está ubicable”.

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Harfuch remitió a la FGR el número de carpetas de investigación

Antes de abordar el paradero de Olán, el secretario fue cuestionado sobre cuántas carpetas de investigación existían tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Unidad de Inteligencia Financiera, derivadas del trabajo de inteligencia de las dependencias. Harfuch respondió que esa cifra correspondía solicitarla a la Fiscalía: “Yo pido la información del FGR y con gusto se las compartimos”.

Harfuch respondió a los medios de comunicación tras la reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política del Senado. Crédito: X - @senadomexicano
Harfuch respondió a los medios de comunicación tras la reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política del Senado. Crédito: X - @senadomexicano

El secretario explicó entonces el origen de los primeros audios atribuidos a Olán. Dijo que su conocimiento sobre esas grabaciones llegó con la detención de un líder regional de un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como operador en Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca, en referencia a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. Cabe señalar que los audios habían sido revelado desde antes del arresto de El Tanque, algo que Harfuch reconoció.

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Reportes previos documentaron que Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar, se jactaba en las grabaciones de conocer a “El Tanque” y de haber recurrido a esa relación para frenar extorsiones del CJNG contra una mina de balasto que abastecía al Tren Maya.

Harfuch detalló que toda la información recabada sobre el detenido se concentra en una sola carpeta de investigación. “Todas las líneas de investigación se incorporan a la carpeta de investigación. En esa carpeta se incorpora todo lo que tenga que ver con el delincuente que detuvimos”, afirmó.

El Tanque detenido en Jalisco
El Tanque, líder regional del CJNG detenido en Jalisco el pasado 5 de octubre. Foto: SSPC

Añadió que, si alguna otra persona aparece mencionada en esas grabaciones, su caso quedaría sujeto a la misma carpeta y sería investigado, aunque corresponde a la Fiscalía dar a conocer esos nombres. “Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado, pero ya le corresponde a la Fiscalía General de la República darlo a conocer”, sostuvo.

“El Tanque” fue sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló como parte del círculo cercano de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las autoridades lo relacionan con homicidios, extorsión, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

A Olán se le señala por presunto lavado de dinero mediante transferencias a Suiza

Según la columna Estrictamente Personal, del periodista Raymundo Riva Palacio, existen al menos dos averiguaciones en curso contra Amílcar Olán: una en la FGR y otra en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

La UIF, de acuerdo con otra investigación del medio Latinus, rastreó una transferencia de mil 400 millones de pesos que la hermana del empresario, Gina Olán, habría enviado a una cuenta en Suiza. Una segunda línea de la pesquisa identificó nexos entre sociedades de Olán y seis empresas con sede en Ciudad de México, Monterrey, Cholula, Atizapán y Querétaro, señaladas por presunto lavado de dinero y por el posible traslado de recursos de Los Chapitos hacia campañas políticas en Baja California Sur.

Entre los hallazgos financieros figura presuntamente una cuenta de inversión abierta en el banco suizo UBS, en Zúrich, con un saldo de 72 millones de euros.

Contratos del sexenio pasado alimentan los señalamientos contra el empresario

Distintas investigaciones periodísticas ubican el origen de la fortuna de Amílcar Olán en contratos obtenidos durante el gobierno de López Obrador. Su empresa Romedic facturó al sector salud estatal, mientras que otras compañías vinculadas a él participaron en el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico y en operaciones ligadas a Pemex y la refinería de Dos Bocas.

Grabaciones obtenidas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad muestran a Olán describiendo instrucciones directas de Gonzalo López Beltrán, “Bobby”, sobre metas de producción en el negocio del balasto: “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo”, dice en los audios.

La fiscal general Ernestina Godoy negó una investigación formal contra Olán

Pese a los señalamientos periodísticos, la fiscal general Ernestina Godoy negó el 16 de septiembre que existiera una orden de aprehensión contra Olán: “No, no hay nada”, respondió al ser cuestionada sobre el caso.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, descartó también que la FGR mantenga una indagatoria abierta contra el empresario. La propia Fiscalía había sostenido el 17 de agosto que no contaba con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para abrir una investigación contra Andy López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos.

Olán fue descubierto en Suiza el mes pasado.(Anayeli TApia/Infobae)
Olán fue descubierto en Suiza el mes pasado.(Anayeli TApia/Infobae)

El reportero Irving Pineda, de TV Azteca, llegó hasta Suiza tras recibir una llamada anónima en la mesa de información del medio. Dio seguimiento a la vivienda durante una semana con un dron y un lente especial, hasta confirmar la identidad de Olán cuando este salió a recoger a uno de sus hijos en la escuela cercana al domicilio.

Según reportes periodísticos, el empresario abandonó su refugio en Lugano, Suiza, y se habría trasladado a Dubái.

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