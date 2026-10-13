Harfuch descarta ataques de EEUU contra narcolanchas en México y explica cómo colaboran ambos países 

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, participa en un evento institucional en el Senado de la República.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que México y Estados Unidos no han planteado la posibilidad de que fuerzas estadounidenses ataquen embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en aguas mexicanas.

Explicó que la cooperación bilateral se concentra en el intercambio de información y la coordinación de patrullajes marítimos para combatir el tráfico de drogas.

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Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el funcionario sostuvo que no existe una propuesta para realizar operaciones militares estadounidenses en los mares territoriales de México.

En cambio, señaló que ambos países mantienen mecanismos de colaboración para identificar e interceptar embarcaciones sospechosas.

El Gobierno mexicano mantiene el combate al narcotráfico sin contemplar ataques de fuerzas estadounidenses en sus mares.

García Harfuch hizo estas declaraciones el martes 13 de octubre, en medio de la discusión internacional sobre los ataques militares de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el océano Pacífico, así como las implicaciones de estas operaciones para la soberanía de los países de la región.

Harfuch destaca decomisos de cocaína en aguas mexicanas

El secretario reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina (Semar) en las operaciones contra el narcotráfico en el mar y destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína.

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Como ejemplo, mencionó un decomiso reciente de 1.2 toneladas de esta droga frente a las costas de Michoacán.

De acuerdo con el funcionario, el aseguramiento fue realizado por personal mexicano, sin la intervención de fuerzas estadounidenses dentro del mar patrimonial de esa entidad ni de otras zonas marítimas del país.

México suma más de 90 toneladas de cocaína decomisadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Crédito: Gabinete de Seguridad

El titular de Seguridad explicó que estos resultados representan millones de dosis que no llegan al mercado ilegal, además de recursos económicos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales.

México y Estados Unidos mantienen coordinación contra el narcotráfico

García Harfuch descartó que exista un acuerdo para que fuerzas estadounidenses ataquen embarcaciones sospechosas en aguas mexicanas y precisó que la colaboración entre ambos países se basa en el intercambio de información y la coordinación de labores de vigilancia marítima.

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“No ha habido, no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos, no, sino más bien el intercambio de información”, afirmó Omar García Harfuch.

El funcionario también mencionó una operación coordinada entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Secretaría de Marina, como parte de los mecanismos de cooperación para combatir las actividades ilícitas en el mar.

México y Estados Unidos coordinan acciones contra el narcotráfico, pero no han acordado ataques en aguas mexicanas.

Entre los principales puntos abordados por el secretario destacan:

Intercambio de información: México y Estados Unidos comparten datos relacionados con las operaciones contra el narcotráfico.

Patrullajes marítimos: la Secretaría de Marina mantiene labores de vigilancia e intercepción de embarcaciones sospechosas.

Decomisos de cocaína: la Semar ha asegurado más de 90 toneladas de esta droga durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, según García Harfuch.

Operaciones coordinadas: el funcionario mencionó una acción conjunta entre la Guardia Costera estadounidense y la Marina mexicana.

Sin ataques acordados: el secretario negó que se haya planteado la posibilidad de ataques de fuerzas estadounidenses en mares mexicanos.

Ataques de EU contra narcolanchas generan cuestionamientos internacionales

Las declaraciones del funcionario se producen después de que el relator especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, advirtiera sobre las posibles implicaciones jurídicas de los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones del narcotráfico.

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Ben Saul advirtió que los ataques contra presuntas narcolanchas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. REUTERS/Pierre Albouy

De acuerdo con la información publicada por Infobae en septiembre de 2026, el especialista señaló que existían motivos razonables para investigar si estas operaciones podían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe citado contabilizó 68 embarcaciones atacadas y al menos 223 personas muertas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

El documento también recogió reportes no confirmados sobre posibles operaciones encubiertas y vuelos de drones extranjeros en México. Sin embargo, no atribuyó esas acciones a un país específico.

Por otra parte, reportes periodísticos basados en una investigación de Los Angeles Times señalaron que al menos 13 mexicanos habrían muerto en ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas en distintas zonas de América Latina.

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Hasta la información proporcionada, el Gobierno mexicano no había confirmado esos fallecimientos.

Reportes periodísticos señalan que al menos 13 mexicanos habrían muerto en ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas. (Foto cortesía Presidencia)

En este contexto, García Harfuch reiteró que la cooperación con Washington se basa en la coordinación y el intercambio de información, mientras las autoridades mexicanas mantienen sus propios operativos marítimos.

García Harfuch comparece ante el Senado y anuncia nuevas cárceles

Además de abordar la estrategia contra el narcotráfico, el secretario compareció en privado ante la Jucopo del Senado como parte de las actividades relacionadas con el Segundo Informe de Gobierno.

La reunión contó con la participación de coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, entre ellos Ignacio Mier, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Manuel Añorve, Ricardo Anaya y Clemente Castañeda.

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Harfuch descartó que exista un acuerdo para que Estados Unidos ataque narcolanchas en aguas mexicanas. (Senado)

Horas antes, durante la conferencia matutina presidencial, García Harfuch anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

En conjunto, tendrán capacidad para albergar a 18 mil 480 personas, y el primero se construirá en Sinaloa.

El funcionario informó también que, en lo que va del sexenio, las autoridades han detenido a 70 mil 571 personas, asegurado 36 mil 303 armas de fuego y decomisado 569.9 toneladas de drogas.