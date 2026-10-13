Los Chapitos están detrás de riña en el penal de Mazatlán que dejó 12 muertos, confirma Harfuch: prevén más control con traslados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se realizaron traslados del penal de Mazatlán para evitar nuevos enfrentamientos. Video: Conferencia matutina

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El enfrentamiento que se registró el pasado jueves en el penal de “El Castillo”, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, se derivó de una riña entre miembros de la facción de Los Chapitos, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario detalló que con la liberación de un miembro de Los Chapitos -que a su vez fungía como líder dentro del penal- dos células de esta facción sostuvieron una riña que, al escalar, provocó el ataque armado con saldo de 12 personas muertas y 16 heridas.

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“Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado. Y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, y fue lo que provocó la riña”, explicó.

Luego de los hechos, dijo que se llevaron a cabo traslados programados con los que se prevé mantener el control del centro penitenciario, así como el mantener el penal bajo resguardo de autoridades federales.

Foto: Gabinete de Seguridad

*Información en desarrollo...