Líderes de la CNTE en Oaxaca se retiraron del diálogo entablado con el Gobierno federal debido a la ausencia del titular de la SEP y el gobernador de la entidad, mantienen paro de 48 horas. (RS)

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Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) rompieron el diálogo con funcionarios del gobierno federal y estatal debido a la ausencia del mandatario de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

La mesa tripartita convocada en Ciudad Administrativa fue organizada luego del paro de labores de 48 horas anunciado por el magisterio de la entidad. Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, reprochó “la falta de respeto” por parte del gobernador y el secretario de educación, al mostrar su falta de disposición para dialogar con la disidencia.

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Ante ausencia de Mario Delgado y Salomón Jara, CNTE buscará a Sheinbaum

Aseguró que la posición mostrada por ambos funcionarios apunta a “demeritar” el movimiento de maestros en la entidad, consideró “innecesario” seguir con el diálogo debido a la ausencia, sin permitir que el diálogo arrancara.

“Nosotros nos permitimos entonces seguir en este derecho de accionar políticamente en el paro de cuarenta y ocho horas y hasta que no estén los titulares presentes, hasta que no esté el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hasta que no esté el gobernador del estado, que son quienes deben dar la cara ante el movimiento, entonces no tendría caso instalar esta mesa tripartita”, comentó la dirigente de la CNTE en Oaxaca.

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Ante la falta de solución a las demandas planteadas desde hace algunos meses, Yenny Aracely advirtió que escalarán las acciones hasta volver a entablar diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Integrantes de la CNTE en Oaxaca rompen diálogo con el gobierno por ausencia de Mario Delgado y Salomón Jara. (RS)

CNTE mantiene paro de labores en Oaxaca

Desde el miércoles 25 de noviembre, maestros de la SNTE-CNTE han realizado diversas movilizaciones en el estado debido a que, acusan, el gobierno federal y estatal no ha cumplido los acuerdos establecidos en meses anteriores.

Las 48 horas de paro en la entidad se declaró a partir del jueves 26, Pérez Martínez resaltó como uno de los pendientes principales el déficit de 7 mil profesores y trabajadores administrativos en las escuelas de Oaxaca.

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Entre las acciones de este viernes se registraron bloqueos carreteros, así como accesos de empresas como Coca-Cola, Corona, Mercado Libre, Pemex; y de terminales de transporte como BinniBus en Viguera y ADO.

¿Cuáles son las demandas principales de la Sección 22?

Este 27 de noviembre, los maestros en Oaxaca volvieron a exhibir las demandas incumplidas en el estado por parte del gobierno federal y estatal:

Cumplimiento de los acuerdos firmados;

Pago de adeudos salariales desde 2014;

Atención a las incidencias administrativas y contrataciones pendientes;

Respeto a los derechos de las y los jubilados;

Auditoría al IEEPO;

Justicia para Leví Peralta Regalado y presentación con vida de Eduardo Ángel Domínguez Peláez;

Instalación de una mesa tripartita resolutiva con la presencia de Mario Delgado y Salomón Jara.

Integrantes de la CNTE en Oaxaca piden presentación con vida de Eduardo Ángel Domínguez Peláez. (RS)

Una de las demandas incumplidas que se arrastra desde los bloqueos en junio en plena realización del Mundial 2026, es la exigencia de saldar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que incluye a más de 13 mil escuelas.

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Ante el diálogo fallido de este viernes, la dirigencia magisterial amaga con realizar un nuevo paro de 72 horas, previo a las vacaciones de invierno.