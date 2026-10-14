Detienen en Oaxaca a “El Platanito”, líder sindical acusado de cobrar hasta 2 mil pesos mensuales por derecho de piso a taxistas

La captura fue realizada por la fiscalía estatal con apoyo de autoridades federales (FGEO)

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo este martes 13 de octubre a Yave Rafael Luis Martínez, alias “El Platanito”, señalado como líder de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO). La aprehensión se ejecutó a las 09:19 de la mañana en San Sebastián Tutla, sobre la carretera internacional, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

El detenido enfrenta cargos por extorsión agravada y robo calificado con violencia, derivados de una serie de cobros ilegales impuestos a un sitio de taxis en Villa de Mitla. Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió entre las calles Hidalgo y Antonio de León, cerca del Gimnasio Black Tutla, y fue trasladado hacia la fiscalía estatal. El mismo registro describe al detenido con una estatura de 1.65 metros, tez morena, complexión delgada y cabello negro, y señala que al momento de la aprehensión vestía playera y shorts color negro, con tenis verde y blanco.

PUBLICIDAD

El historial incluido en las carpetas de investigación señaló que “El Platanito” se desempeñó previamente como secretario de la Confederación Libertad Oaxaca.

El esquema de cobros exigió 500 pesos por calcomanía y 2 mil pesos mensuales de “derecho de piso”

Datos revelados por la FGEO señalaron que el grupo liderado por “El Platanito” habría exigido de manera violenta el pago de 500 pesos por cada taxi para la “pega de calcomanías” del sindicato. A esa cuota se sumó un cobro mensual obligatorio de 2 mil pesos por unidad bajo el concepto de “derecho de piso” o “cuota de protección” para permitir la circulación de los vehículos.

Fue detenido la mañana de este 13 de octubre en Oaxaca (FGEO)

Las indagatorias documentaron también un episodio de violencia ocurrido el 23 de septiembre en Mitla y posiblemente vinculado con “El Platanito”. Aquel día un grupo de choque formado por personas encapuchadas y armadas con palos interceptó varias unidades de transporte público, obligó a descender a los conductores de manera violenta y vandalizó los vehículos con pintas intimidatorias.

PUBLICIDAD

“El Platanito” asumió el control de la célula tras la caída de líderes de la ASAEO

Las investigaciones de inteligencia interinstitucional establecieron que “El Platanito” asumió el control de la célula criminal después de que la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) sufriera la detención de varios de sus líderes. Ante ese vacío de poder, la organización criminal pasó a operar bajo la estructura de la FESO, liderada por él.

El Platanito, señalado como extorsionador. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca afirmó que estas acciones reafirman su compromiso de trabajar con las fuerzas de seguridad federales para desarticular a los grupos criminales que afectan la economía y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas. La dependencia sostuvo que en Oaxaca no hay impunidad para quienes cometen el delito de extorsión.

PUBLICIDAD

La ASAEO encadenó al menos siete operativos entre agosto y octubre en los Valles Centrales

Según reportes previos, la célula que operó “El Platanito” formó parte de una red más amplia que las autoridades identificaron como Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

La organización es señalada como grupo de choque contra maestros y organizaciones populares en el estado. Autoridades federales la identifican también como un brazo operativo vinculado al crimen organizado en territorio oaxaqueño.

Detenidos de la ASAEO en Oaxaca. (Crédito: FGEO)

El 27 de agosto más de 300 elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo del el C5 Oaxaca, participaron en 14 cateos simultáneos que dejaron nueve detenidos, entre ellos Sharon Italia Curiel Hernández, alias “La Italia”, entonces secretaria general de la ASAEO.

PUBLICIDAD

Una segunda fase, ejecutada el 2 de septiembre en los Valles Centrales, sumó tres capturas más tras seis cateos en cinco municipios. El 8 de septiembre cayó C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como operador financiero del grupo, en un operativo que desmanteló siete casas de seguridad, de acuerdo con el mismo medio.

El 30 de septiembre, nueve cateos realizados en Santa Cruz Xoxocotlán y Cuilápam de Guerrero dejaron cinco detenidos más y el aseguramiento de armas hechizas, droga y básculas grameras. Días después cayó R.G.C.C., señalado como líder extorsionador de la Central de Abasto de Oaxaca, acusado de cobrar piso a comerciantes bajo amenaza de muerte.

PUBLICIDAD

Irán Judith es identificada como media hermana de "La Italia", lideresa de la ASAEO también detenida. Crédito: FGEO

El 6 de octubre, la Fiscalía detuvo a Irán Judith Martínez Hernández, directora de Fomento Cultural del municipio de Oaxaca de Juárez, junto con cinco personas más en Santa Cruz Xoxocotlán. La funcionaria fue identificada extraoficialmente como media hermana de “La Italia”. Bajo su mando habría operado un esquema de extorsión y prestamos en Santa Cruz Xoxocotlán y diversos puntos de la Zona Metropolitana, con extensión hacia la capital oaxaqueña.

La ASAEO surgió originalmente como gremio de transporte público y extendió después sus actividades hacia extorsión, narcomenudeo, despojo y sicariato en entre 80 y 90 municipios de los Valles Centrales, según reportes.

PUBLICIDAD