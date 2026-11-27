Tras insinuar un posible "intercambio de babas", la Reina de Corazones señaló que la contraseña avisaba a un grupo de amigos, incluida Sasha Sokol, que la fiesta continuaría después del concierto. (Especial)

Guardar

La historia de Alejandra Guzmán y Luis Miguel volvió a aparecer entre recuerdos de juventud, fiestas y una escena que, según la cantante, cambió el ambiente de una reunión.

Todo comenzó con un comercial de papas, una respuesta inesperada y la sensación de que, después de eso, ya no era bienvenida.

PUBLICIDAD

Guzmán defendió la antigüedad de su amistad con el Sol de México frente a reclamos posteriores. (Fotos: Archivo)

La intérprete de Eternamente bella recordó una etapa de su vida que atesora con humor, habló del vínculo que tenía con el “Sol de México”, bromeó sobre un supuesto “intercambio de babas” y explicó el sentido de “guacamole”, la palabra que usaban para avisarse que la noche continuaría lejos del escenario.

El comercial que habría causado el roce entre Guzmán y el Sol de México

Durante una entrevista con El Escorpión Dorado, Alejandra ubicó la anécdota en una época en la que Luis Miguel ya era una figura consolidada, mientras ella comenzaba a abrirse camino con su propia carrera.

No dio la fecha ni mencionó la marca, pero reconstruyó la escena como un recuerdo que aún conserva cierta picardía:

La cantante contó que se acercó a Luis Miguel con una pregunta que parecía un juego: quién sería la imagen de un comercial .

Antes de que él respondiera, soltó la noticia: “¿Quién crees que va a ser el comercial de las papas? Yo” .

La reacción del cantante, según la versión de la “Reina de Corazones” , no fue la que esperaba. Ella percibió un cambio de humor y resumió el desenlace de la noche: “Y pues ya no le caí bien, ¿no? Ya de ahí ya me fui de la fiesta” .

Más tarde, cuando surgió la referencia a los reclamos que habría recibido por esa historia, Guzmán defendió la antigüedad de su vínculo con una frase que volvió a alimentar las especulaciones: “Pero si yo lo conocí primero”.

La cantante relató que el roce que vivió con Luis Miguel se habría originado por ser la cara de un comercial de papas. (RS)

“La Guzmán” no explicó si aquella incomodidad tuvo consecuencias más allá de esa noche ni detalló cuánto tiempo pasó antes de volver a coincidir con Luis Miguel.

PUBLICIDAD

El recuerdo quedó como una escena de competencia y orgullo entre dos artistas jóvenes, antes de que las fiestas y una contraseña compartida revelaran otra cara de su vínculo.

La palabra secreta que quedó como huella del vínculo entre los dos

El recuerdo del comercial mostró una parte incómoda de aquella relación, pero “guacamole” abrió otra puerta. Guzmán explicó que esa palabra funcionaba como un código secreto que ella y Luis Miguel compartían con un grupo de amigos.

Para Alejandra , “guacamole” era más que una forma de saludarse. La cantante contó que, si alguien gritaba esa palabra durante un concierto, entendía que habría fiesta después del show.

La única persona que mencionó por nombre fue Sasha Sokol , a quien incluyó entre quienes conocían la contraseña. Guzmán no explicó quién inventó la palabra ni reveló otros integrantes de ese grupo.

La conversación tomó un tono más insinuante cuando el conductor habló de la cercanía entre ella y Luis Miguel: Alejandra respondió entre risas que hubo un “intercambio de babas”, aunque no confirmó nada de manera formal.

La Reina de Corazones bromeó sobre unaa cercanía romántica con Micky en los inicios de sus carreras. (Fotos: @lmxlm / @laguzman)

Ese código quedó como una huella de una etapa compartida. En su recuerdo, resumió una época de fiestas, amistades y una cercanía con Luis Miguel que no necesitaba explicaciones frente a los demás.

La teoría del doble de Luis Miguel llevó a Alejandra Guzmán a recordar los años si verse y su relación familiar

La cantante aseguró que hace mucho tiempo no se encuentra con Luis Miguel. La distancia actual no impidió que el recuerdo de “guacamole” volviera a escena cuando le preguntaron por las teorías que circulan alrededor del emblemático intérprete.

PUBLICIDAD

Alejandra , con ironía, invalidó la versión que sostiene que Luis Miguel habría sido sustituido por un doble. En lugar de respaldarla, respondió con humor que tendría que verlo nuevamente y fijarse bien .

Luego planteó una posible prueba para despejar la duda . Si volviera a tenerlo enfrente, podría preguntarle algo que solo ambos reconocieran y esperar una respuesta concreta: “Guacamole” .

Aunque Luis Miguel no tiene parentesco directo con Alejandra Guzmán , su nombre quedó ligado desde hace años al clan Pinal-Salas por ser padre de Michelle Salas , hija de Stephanie Salas y de quien la cantante es tía abuela.

La intérprete también habló de su presente y adelantó que prepara un nuevo disco para 2027. Dijo que ya cuenta con siete canciones y que el material tendrá una energía más cercana al rock de sus primeros años.

Luis Miguel comparte un lazo familiar con la cantante como exesposo de Stephanie Salas y padre de Michelle Salas.

Hoy, Alejandra Guzmán asegura que hace años no ve a “Micky”, pero conserva recuerdos que van más allá de fotografías y titulares.

Entre los comerciales, las giras y las contraseña secretas, la cantante volvió a una época en la que ambos compartían el mismo mundo, aunque cada uno siguiera su propio camino.