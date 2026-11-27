El Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla autoriza que la enfermera de Eva Mange cumpla su condena de cuatro años en libertad. (Foto: Instagram/@laurazapataoficia)

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Laura Zapata denunció que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla modificó las condiciones de cumplimiento de la condena de cuatro años de prisión dictada contra la enfermera declarada culpable de negligencia y omisión de cuidados contra su abuela Eva Mange, y que el Tribunal le negó una audiencia para ser escuchada como víctima.

La actriz publicó el martes el mensaje en su cuenta de X, meses después de que el juez emitiera la sentencia condenatoria en junio de 2026. En ese fallo, dictado sin beneficios que permitieran a la sentenciada cumplirla fuera de prisión, el juzgador encontró responsabilidad penal por los daños sufridos por Eva Mange mientras estuvo internada en la residencia Le Grand Senior Living, en el Estado de México.

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El Tribunal autorizó que la condena se cumpla fuera de prisión

El órgano colegiado niega a Laura Zapata una audiencia en calidad de víctima tras resolver el recurso de apelación. (Instagram: laurazapataoficial)

Laura Zapata explicó en su publicación que, tras la sentencia, tomó conocimiento de una determinación del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla que cambió las condiciones de cumplimiento de esa condena. Según la actriz, la resolución de los magistrados permitió que la sentenciada lleve adelante su condena fuera del internamiento, bajo medidas distintas a la prisión.

Ante esa modificación, Laura Zapata solicitó una audiencia con los magistrados para conocer los fundamentos de la decisión y ejercer su derecho como víctima. La respuesta del Tribunal fue que esa audiencia no procedía porque el órgano colegiado ya había resuelto la apelación y en ese momento actuaba como autoridad responsable ante el amparo promovido por la propia sentenciada.

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Laura Zapata reprodujo en X la respuesta recibida: “Que no procede concederme esa audiencia porque el Tribunal ya resolvió la apelación y actualmente interviene como autoridad responsable ante el amparo promovido por la sentenciada”.

Laura Zapata advirtió que su asesora jurídica asignada por el sistema no le responde

Laura Zapata denuncia la falta de atención del Ministerio Público y el abandono de la asesora jurídica asignada por el sistema.

La actriz también señaló fallas en el acompañamiento institucional que el sistema de justicia le asignó. Indicó que la asesora jurídica designada oficialmente para su caso no le responde, y que tampoco obtuvo atención del Ministerio Público.

En su publicación, Laura Zapata escribió: “Tampoco he conseguido una respuesta efectiva de quienes deberían brindarme acompañamiento jurídico. La asesora que me fue asignada por el propio sistema de justicia no me responde y tampoco he logrado obtener la atención que necesito del Ministerio Público”.

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La falta de respuesta institucional se suma a la modificación de la condena como los dos ejes del reclamo que Laura Zapata hizo público este martes. La actriz precisó que su pedido no implicaba una violación a la ley: “No estoy pidiendo privilegios. No estoy pidiendo que se viole la ley. Estoy exigiendo que se respeten mis derechos”.

Laura Zapata interpuso la denuncia penal en 2022 tras la muerte de Eva Mange

Eva Mange falleció a los 104 años el 24 de junio de 2022, fecha en que comenzó la denuncia penal contra la cuidadora.

Eva Mange murió el 24 de junio de 2022, a los 104 años. Laura Zapata vinculó el deterioro de salud de su abuela con el trato recibido en la residencia Le Grand Senior Living y presentó la denuncia ese mismo año contra la enfermera que trabajaba en ese establecimiento. Entre los daños documentados durante el proceso figuró una escara de nueve centímetros de profundidad en el cuerpo de Eva Mange.

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El juicio se extendió durante años. A finales de septiembre de 2025, durante una comparecencia en juzgados del Estado de México, Laura Zapata atribuyó públicamente a la cuidadora la responsabilidad de las úlceras por presión que presentó su abuela y describió episodios que, según su versión, agravaron el sufrimiento de Eva Mange. La defensa de Jessica de Jesús Martínez negó las acusaciones y sostuvo que la enfermera actuó siguiendo instrucciones de la propia Laura Zapata.

La sentencia de cuatro años de prisión fue emitida por el juzgador el 19 de junio de 2026. Al día siguiente, Laura Zapata la hizo pública en su cuenta de X y expresó: “Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mi abuela, doña Eva Mange Márquez, hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”.

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Laura Zapata anunció que hará público cada paso del proceso

La defensa legal de Jessica de Jesús Martínez sostiene que la enfermera actuó bajo las instrucciones de Laura Zapata. (Instagram/ @laurazapataoficial)

En su mensaje de este martes, Laura Zapata anticipó que no abandonará el seguimiento del caso. Escribió: “Hoy no me quedo callada. Voy a exigir explicaciones, voy a solicitar acompañamiento jurídico y voy a hacer público cada paso de este proceso”.

La actriz también cuestionó el diseño del sistema: “Una sentencia no debería convertirse en un trámite que deja a la víctima abandonada cuando termina la audiencia”. Y cerró su publicación con una demanda directa hacia las instituciones: “Porque la justicia no puede consistir únicamente en dictar resoluciones. También tiene que responderle a quienes hemos acudido a ella buscando protección”.

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Laura Zapata no indicó en su publicación si ya inició acciones legales formales para impugnar la determinación del Primer Tribunal de Alzada o para exigir el acompañamiento de la asesora jurídica asignada. El amparo promovido por Jessica de Jesús Martínez contra la sentencia de cuatro años de prisión se encuentra en trámite ante ese mismo tribunal.