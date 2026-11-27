Rafael Caro Quintero bajo custodia de agentes estadounidenses. Crédito: Especial

Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes 27 de noviembre una propuesta formal a los abogados de Rafael Caro Quintero para que el narcotraficante mexicano aceptara su responsabilidad en los cargos que enfrenta en una corte federal de Nueva York y así evitar un juicio.

El aviso quedó asentado en una comunicación dirigida al juez Frederick Block, responsable del proceso en el Distrito Este de la entidad, donde se precisó que la propuesta pasó a revisión del equipo legal del exlíder del extinto Cártel de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Según los datos revelados, los fiscales federales advirtieron que ningún trato había quedado cerrado todavía y solicitaron conservar, mientras tanto, la fecha de inicio del juicio pactada para el 8 de marzo de 2027.

De llegar las partes a un entendimiento, el Departamento de Justicia se comprometió a informarlo sin demora a la corte para fijar la comparecencia en la que Caro Quintero reconocería personalmente su culpa ante el juez.

El expediente que enfrenta Caro Quintero incluye el delito de conspiración dentro de una empresa criminal dedicada al tráfico de drogas, dirigir una organización delictiva de carácter continuo y coordinar el envío de estupefacientes fuera de las fronteras del país.

PUBLICIDAD

Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado, presuntamente por orden de Caro Quintero. (DEA)

Se suman cargos por recurrir a armas de fuego como instrumento del narcotráfico y por participar en una conspiración de asesinato vinculada con la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena.

La defensa de Caro Quintero buscaba evitar el juicio

Siete días antes, el 20 de noviembre, el Departamento de Justicia de EEUU había adelantado en una audiencia ante el mismo juez que el cambio en la postura del acusado se produciría en cuestión de jornadas.

La defensora pública del narcotraficante, Elizabeth Macedonio, matizó entonces esa expectativa al señalar que ningún condicionamiento concreto le había llegado todavía, aunque reconoció que su equipo buscaba activamente evitar que el caso llegara a un jurado.

PUBLICIDAD

El juez Block había fijado originalmente el 30 de noviembre de 2026 como plazo límite para que ambas partes entregaran un reporte sobre el estatus de la negociación.

Caro Quintero fue detenido por última vez en 2022. Crédito: Especial

Con la presentación del documento de este viernes, el gobierno estadounidense confirmó la existencia de las negociaciones.

Previamente la fiscalía estadounidense subrayó que la falta de un acuerdo cerrado no equivalía a un rompimiento de las conversaciones y que cualquier avance antes del arranque del juicio sería comunicado de inmediato al tribunal.

Según reportes, la defensa de Caro Quintero ofreció, desde semanas atrás, que su cliente aceptara los cargos a cambio de recibir entre 15 y 20 años de prisión, cifra inferior a la condena que podría enfrentar si un jurado lo declaraba culpable tras un juicio completo.

PUBLICIDAD

Desde el pasado 20 de noviembre se confirmó que la corte fijó el 14 de enero de 2027, a las 11:00 horas, como la siguiente fecha en la que las partes deberán comparecer de manera presencial.

Hasta el momento, los términos definitivos de la oferta presentada por el Departamento de Justicia no se han hecho públicos. Tampoco existe confirmación oficial de que el documento contemple una cláusula de colaboración que obligue a Caro Quintero a entregar información sobre otros operadores del crimen organizado a cambio de una reducción en su condena.

Caro Quintero llegó a Estados Unidos tras su expulsión de México en 2025

Rafael Caro Quintero, de 73 años y uno de los fundadores del desaparecido Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, ingresó a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025.

PUBLICIDAD

Ilustración de Caro Quintero en una corte federal de EEUU en junio de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo envió junto con otros 28 narcotraficantes, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, evitando así la vía de la extradición. Al día siguiente, Caro Quintero fue presentado por primera vez ante una corte, donde negó cualquier responsabilidad al declararse inocente.

Desde ese momento permaneció bajo vigilancia estricta en el Centro de Detención Metropolitano de esa ciudad. De acuerdo con la motivación del caso, Caro Quintero habría ordenado el secuestro de Camarena como represalia por una investigación que derivó en el decomiso de un sembradío de marihuana conocido como Rancho Búfalo, en Chihuahua. El agente permaneció privado de su libertad y fue torturado durante cerca de dos días antes de morir en Guadalajara, Jalisco, en 1985.

PUBLICIDAD