México

Ventilan que Amílcar Olán habría huido a Dubái tras ser descubierto en Suiza

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, el empresario estaría actuando ya sin mucho apoyo de sus contactos en México

Amílcar Olán estaría en Dubái. (Anayeli Tapia/Infobae)
Amílcar Olán estaría en Dubái. (Anayeli Tapia/Infobae)
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Amílcar Olán, empresario y amigo de Andy y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría huido a Dubái tras ser descubierto en su refugio de Lugano, Suiza.

De acuerdo con la columna Estrictamente Personal, del periodista Raymundo Riva Palacio, el empresario se movería actualmente con cerca de 3,000 millones de pesos repartidos entre distintos países.

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Según el columnista, el entorno cercano del empresario cree que, tras salir de Suiza, se trasladó a España, versión que Riva Palacio califica de incorrecta con base en información de funcionarios de otros países que le siguen la pista desde hace un año.

El sistema de vigilancia que lo ubicó en Lugano

La UIF y la FGR sí estarían indagando a Amílcar Olán, según el periodista. (Anayeli TApia/Infobae)
La UIF y la FGR sí estarían indagando a Amílcar Olán, según el periodista. (Anayeli TApia/Infobae)

De acuerdo con la columna, el gobierno suizo ya tenía información completa sobre Olán antes de que TV Azteca lo localizara, al considerarlo un “ciudadano de interés” por su relevancia pública en México. Fuentes citadas por Riva Palacio afirman que los servicios de inteligencia suizos habrían instalado cámaras de vigilancia y utilizado una tecnología de geolocalización simultánea conocida como digital framework, sin límites de alcance, para registrar sus comunicaciones.

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Esa tecnología habría permitido grabar conversaciones realizadas a través de un segundo teléfono que Olán usaba fuera de su domicilio, mientras que el primero ya estaba intervenido por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Una fuente estadounidense citada por Riva Palacio señaló que funcionarios de ese país han sostenido pláticas con Olán desde el año pasado, con el objetivo de que oficialice ante un fiscal federal lo que les ha relatado, de manera que puedan judicializar imputaciones en su contra. Hasta el momento, el empresario no lo ha hecho.

Personas cercanas a la relación de Olán con los hijos del expresidente afirman que mantuvo comunicación con Andy López Beltrán hasta que su escondite en Lugano fue expuesto públicamente. No se ha confirmado si después de ese episodio continuó el contacto entre ambos.

Amílcar Olán estaría actuando ya sin apoyo de su red en México, según el columnista. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Amílcar Olán estaría actuando ya sin apoyo de su red en México, según el columnista. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Sin embargo, la nueva información sobre su paradero, de acuerdo con Riva Palacio, sugiere que Olán está actuando sin muchos apoyos en México, lo que contrastaría con la idea de una red de protección activa desde el entorno de los López Beltrán o del llamado Grupo Tabasco.

Dos investigaciones activas

La columna sostiene que, contrario a la idea de que existe protección gubernamental hacia Olán, hay al menos dos averiguaciones en curso: una en la Fiscalía General de la República (FGR) y otra en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ésta última revelada por Latinus la semana pasada, la cual documenta una transferencia de 1,400 millones de pesos realizada por la hermana del empresario.

La segunda indagatoria, según Riva Palacio, identificó vínculos entre sociedades de Olán y seis empresas con razón social en Ciudad de México, Monterrey, Cholula, Atizapán y Querétaro, señaladas por presunto lavado de dinero. Por esa red, de acuerdo con la columna, se habrían movido recursos de Los Chapitos hacia campañas políticas en Baja California Sur.

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