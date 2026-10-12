Cae en el Edomex “El Cara de Cochi”, vinculado a “Carlitos Rugrats” y Caro Quintero

Jesús Darío Murrieta Navarro, alias "El Cara de Cochi", fue detenido en Valle de Bravo. (FGJEM/FBI)

Guardar

Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Jesús Darío Murrieta Navarro, alias “El Cara de Cochi”, señalado como cercano a Carlos Alberto Páez Pereda, “Carlitos Rugrats” y vínculos con Rafael Caro Quintero, durante un operativo realizado el sábado 10 de octubre en Valle de Bravo, Estado de México.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente en Sonora y un trámite de extradición hacia Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las autoridades lo identifican como cabecilla de La Barredora 24/7, brazo armado del Cártel de Caborca.

PUBLICIDAD

Dos operativos simultáneos dejan ocho detenidos en Valle de Bravo y Toluca

Cinco de los detenidos, entre ellos Jesús "N", El Cara de Cochi. (FGJEM)

La captura de “El Cara de Cochi” ocurrió en uno de dos operativos realizados la mañana del sábado en Valle de Bravo y Toluca, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En total fueron detenidas ocho personas.

En el operativo de Toluca cayeron tres personas de nacionalidad colombiana, entre ellas Christian “N”, señalado como enlace logístico y supuesto jefe de seguridad de Carlitos Rugrats, quien opera para La Mayiza. Durante ambas intervenciones se aseguraron armas largas, cartuchos y dosis de metanfetamina, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense.

Un operativo adicional en la colonia Casas Viejas de Valle de Bravo, sumó cinco detenciones más: dos hombres y tres mujeres identificados como Jesús “N”, de 40 años; Carlos “N”, de 27; Paola “N”, de 40; Melanie “N”, de 19, y Elizabeth “N”, de 26.

PUBLICIDAD

Ahí se decomisaron dos armas largas calibre 7.62 por 39 milímetros, cuatro cargadores, 120 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 43 envoltorios con probable marihuana.

Parte de lo incautado durante la detención de El Cara de Cochi. (FGJEM)

El Cara de Cochi servía a Los Rugrats

De acuerdo con la información, Jesús Darío responde directamente a Carlos Alberto Páez Pereda, líder de la organización Los Rugrats y operador de la facción que encabezaba Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Pero a este personaje también se le ha vinculado de cerca con Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Caborca. En julio de 2024, un domicilio que fue atacado con explosivos en Caborca era propiedad de Murrieta Navarro. Una de las tres mujeres heridas en ese ataque era su hermana.

PUBLICIDAD

En marzo de 2025, un sobrino de “El Cara de Cochi” fue detenido en Hermosillo por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) junto con la Secretaría de Marina. La fiscalía de Sonora lo describió como uno de los hombres de mayor cercanía con Caro Quintero dentro de la estructura criminal.

Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", del Cártel de Sinaloa. (FBI)

El Cártel de Caborca y la facción de Los Mayos no son organizaciones rivales. Según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), el Cártel de Caborca habría mantenido como aliado a la facción de Los Mayos en su disputa contra Los Chapitos.

“El Cara de Cochi” fue mencionado en un interrogatorio que presuntos integrantes de Los Deltas, brazo armado de Los Chapitos en Sonora, realizaron al policía municipal Luis Israel Esquer Espinoza.

PUBLICIDAD

Según esa declaración, elementos de la Policía de Caborca le pasaban información a Murrieta Navarro, a Luis Abel Gaxiola, “El Costeño”, y a Raúl Sabori Cisneros, “El Negro Sabori”, excolaborador de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esquer Espinoza fue reportado como desaparecido el 29 de junio de 2024. Su cuerpo fue localizado el 1 de julio en la colonia Pueblo Viejo, la misma zona donde días antes ocurrió el ataque contra la casa de Murrieta Navarro.

"El Cara de Cochi" sería el jefe del brazo armado de La Barredora 24/7. (Especial)

La célula de “El Cara de Cochi” también fue señalada en otros episodios violentos en el norte de Sonora. El 16 de febrero de 2024 hubo un ataque armado contra un hotel donde se hospedaban elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y el 20 de diciembre de ese año se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones que dejó únicamente daños materiales.

PUBLICIDAD

Tras la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos en febrero de 2025, el liderazgo del Cártel de Caborca recayó en José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”.

En tanto, el hombre de quien ahora recibía órdenes, Carlios Rugrats, ha sido señaladopor el Departamento de Justicia estadounidense de ser el responsable de una red dedicada a fabricar y distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína en beneficio de la facción de Los Mayos. Según la agencia, también controla tramos de las rutas de transporte del cártel entre Sinaloa y Tijuana.

Un indictment desclasificado el 7 de julio de 2026 por la Fiscalía de Estados Unidos en San Diego acusa a Páez Pereda de narcoterrorismo y de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

PUBLICIDAD

El Departamento del Tesoro lo designó capo de la droga en septiembre de 2025. Los Rugrats operan desde Laguna Colorada, Sinaloa, y forman parte de los grupos armados que respaldan a Los Mayos en el conflicto interno contra Los Chapitos, junto con células como Los Rusos y Grupo Flechas.