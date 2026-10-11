EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

13:31 hsHoy
Un ataque armado registrado en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Minatitlán, Veracruz, dejó como saldo un trabajador de vigilancia muerto y otro lesionado, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el caso.
13:27 hsHoy
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguró 18 vehículos en el estacionamiento ubicado en el sótano de un complejo de apartamentos de lujo en Puerto Peñasco. De las unidades decomisadas, 17 contaban con reporte de robo en Estados Unidos, según confirmaron autoridades tras la verificación correspondiente.