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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

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13:31 hsHoy

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

La agresión ocurrió al sur de la entidad, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)
Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)

Un ataque armado registrado en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Minatitlán, Veracruz, dejó como saldo un trabajador de vigilancia muerto y otro lesionado, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el caso.

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13:27 hsHoy

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

El hallazgo se dio en medio de las investigaciones por la desaparición de dos personas y se enlazó con un ataque armado registrado el 4 de octubre en el que murieron dos hombres

Las unidades aseguradas fueron trasladadas a Sonoyta. Crédito: FGJES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguró 18 vehículos en el estacionamiento ubicado en el sótano de un complejo de apartamentos de lujo en Puerto Peñasco. De las unidades decomisadas, 17 contaban con reporte de robo en Estados Unidos, según confirmaron autoridades tras la verificación correspondiente.

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