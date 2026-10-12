SSC investiga presuntos abusos policiales durante protestas de trabajadores del IMSS

Policías y trabajadores del IMSS se vuelven a enfrentar en Paseo de la Reforma .

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación administrativa por presuntos casos de uso indebido de la fuerza durante el operativo del viernes 9 de octubre, realizado para liberar vialidades bloqueadas por manifestantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La dependencia sostiene que el dispositivo se desarrolló en apego al protocolo de manifestaciones de la capital y que no se registraron personas lesionadas ni conatos de violencia durante la intervención policial.

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Videos que detonaron la investigación interna

La pesquisa surgió a partir de videos difundidos en redes sociales que muestran tres presuntos casos de uso indebido de la fuerza por parte de elementos policiales. Los hechos habrían ocurrido en Viaducto, Circuito Interior y avenida Plutarco Elías Calles.

Personal de Asuntos Internos analiza las imágenes para determinar si la actuación de los uniformados se ajustó a los protocolos y disposiciones aplicables.

La dependencia aclaró que toda intervención policial debe realizarse con estricto apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Cualquier actuación que contravenga estos criterios será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

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Los bloqueos en vialidades de la capital

Durante varias horas, distintos grupos de manifestantes del IMSS realizaron bloqueos en vialidades centrales de la capital. Entre las afectadas se encuentran Viaducto, Calzada de Tlalpan, Periférico, Circuito Interior, Calzada de las Bombas, Vallejo, Ermita, Sevilla, División del Norte y avenida Tláhuac, además de otros puntos de la ciudad.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementó dispositivos de movilidad y seguridad vial para orientar a los automovilistas y reducir las afectaciones a la ciudadanía mientras se mantenían los cortes de circulación.

Manifestantes mantienen cerrados los carriles laterales de Paseo de la Reforma. Crédito: X / @OVIALCDMX

La situación se agravó con la presencia de aproximadamente 23 bloqueos simultáneos. Según la SSC, esto generaba serios problemas de movilidad, obstaculizaba la circulación de vehículos de emergencia y representaba riesgo para manifestantes y automovilistas, particularmente por la posibilidad de confrontaciones y atropellamientos.

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Ante ese escenario, la dependencia determinó necesaria una intervención policial para restablecer la circulación en las vialidades afectadas y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las expresiones públicas. La decisión se tomó, según el comunicado, a partir de una valoración de los derechos involucrados: asegurar la libre manifestación sin dejar de proteger la integridad de las personas, el libre tránsito y el acceso de los servicios de emergencia.

Despliegue policial en los puntos de mayor conflicto

Durante el transcurso de la tarde, personal de la Policía Metropolitana y de la Policía Preventiva, adscritos a la Subsecretaría de Operación Policial, fue desplegado en los cuatro puntos de mayor conflictividad.

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El objetivo de este despliegue fue encauzar a los grupos de manifestantes hacia las banquetas para liberar las vialidades, sin impedir que las manifestaciones continuaran en esos puntos y en el resto de las ubicaciones donde se registraban protestas.

Alrededor de 50 trabajadores ingresaron al inmueble del SNTSS para buscar un diálogo con representantes sindicales. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con el comunicado, esta estrategia permitió restablecer paulatinamente la circulación vehicular y reducir el riesgo de confrontaciones.

Postura de la SSC sobre el uso de la fuerza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que toda intervención policial debe realizarse con estricto apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

La dependencia señaló que cualquier actuación que pudiera contravenir estos principios será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

La SSC refrendó su compromiso de salvaguardar la integridad de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. La dependencia también se comprometió a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, incluida la libre manifestación, y a preservar las condiciones de seguridad y movilidad en beneficio de la ciudadanía.

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