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Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón

La Fiscalía estatal investiga el homicidio del encargado de Protección Civil, quien portaba su uniforme de servicio al ser emboscado

Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS
Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS
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Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, fue asesinado a balazos la tarde del domingo 11 de octubre mientras circulaba por calles de la cabecera municipal. El funcionario participaba en labores de prevención ante el acercamiento del huracán Simón.

El ataque ocurrió cuando López Bibriesca regresaba de realizar recorridos por la zona del valle junto con el alcalde del municipio, como parte de la supervisión de las acciones preventivas frente al fenómeno meteorológico.

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Cómo ocurrió el ataque armado

El coordinador de Protección Civil fue interceptado por hombres armados mientras conducía un vehículo particular sobre la calle Francisco Pérez, entre las calles 16 de Septiembre y Melchor Ocampo, en el sector Centro de Escuinapa. Los agresores abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones.

López Bibriesca intentó escapar a pie tras los primeros disparos, pero los atacantes lo persiguieron sin dejar de dispararle. La persecución terminó a varios metros del automóvil, donde el funcionario quedó tendido boca arriba sobre la vía pública con un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte. Al momento no se ha confirmado el móvil del crimen ni se reportan detenidos.

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Vecinos de la zona solo reportaron haber escuchado las detonaciones. En el lugar quedaron regados casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros, según informaron las autoridades.

Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS
Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, pero constataron que López Bibriesca ya había fallecido. El ataque provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, que resguardaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

Labores de prevención por el huracán Simón

López Bibriesca se encontraba en operativo permanente debido a la posibilidad de que el huracán Simón tocara tierra en la región. Previo al ataque, había informado sobre los recorridos realizados por la zona del valle y sobre la disposición de vehículos para trasladar a personas a refugios temporales en caso de ser necesario.

El funcionario vestía el uniforme de Protección Civil en el momento del homicidio y venía de supervisar, junto con el presidente municipal, las comunidades de la zona del valle en el marco de las acciones de atención ante los efectos del fenómeno meteorológico.

Quién era Jesús Francisco López Bibriesca

López Bibriesca se desempeñaba como titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Escuinapa, área encargada de las acciones de prevención de riesgos y atención de emergencias en el municipio.

Había asumido el cargo en julio de 2026, en sustitución de Evelia Guadalupe López Hernández. Su nombramiento quedó confirmado de manera oficial el 3 de agosto, fecha en la que recibió su comprobante correspondiente.

El mismo día en que López Bibriesca recibió ese documento, también lo hizo Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa. Zazueta Páez fue asesinado a finales de agosto, semanas antes del homicidio del coordinador de Protección Civil.

Investigación en marcha

Tras el homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones. Los peritos realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para tratar de establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Dos hombres con gorras y ropa casual en una motocicleta, el pasajero dispara una pistola con destello y cartuchos eyectados, a las 22:30 horas.
Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas por este ataque ni sobre el móvil de la agresión. Tampoco se ha confirmado públicamente si el crimen estuvo relacionado con las funciones del servidor público como coordinador de Protección Civil, por lo que esa posibilidad se mantiene como una línea de investigación y no como un hecho establecido.

Confirmación oficial: así lo relató el alcalde de Escuinapa

El alcalde Víctor Manuel Díaz Simental confirmó el homicidio a medios locales la misma tarde del ataque. El edil relató que había pasado la mañana junto a López Bibriesca en labores de supervisión antes de los hechos.

Ambos funcionarios recorrieron juntos los albergues habilitados en Teacapán y en la Isla del Bosque, además de distintas colonias del municipio, como parte de la revisión de espacios ante la cercanía del huracán Simón.

Díaz Simental explicó que se separaron del coordinador horas antes del ataque para descansar y comer. Poco después recibió el reporte del atentado. El edil señaló además que no tenía conocimiento de que López Bibriesca hubiera recibido amenazas previas, por lo que el ataque lo tomó por sorpresa.

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