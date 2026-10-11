México

Caen dos miembros de la organización sindical USON por pedir 80 mil pesos para devolver una vivienda en Tecámac

La pareja de supuestos miembros del grupo USON amenazaron con arma de fuego a un afectado en Tecámac

Caen dos miembros de la organización sindical USON por pedir 80 mil pesos para devolver una vivienda en Tecámac. FGJEM
Caen dos miembros de la organización sindical USON por pedir 80 mil pesos para devolver una vivienda en Tecámac. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra dos hombres señalados como presuntos integrantes de un grupo vinculado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). Los detenidos fueron identificados como José Carmelo “N” y Héctor Alberto “N” y son investigados por el delito de extorsión cometido contra un hombre en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron cuando la víctima intentó recuperar un inmueble del que había sido despojada meses antes. Los acusados, junto con otros sujetos, le exigieron 80 mil pesos y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el dinero en un plazo de una semana.

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El despojo y la amenaza con arma de fuego

Las indagatorias del Ministerio Público establecieron que la víctima fue despojada de una propiedad en diciembre de 2024. El inmueble está ubicado en privada Río Ruhr, en el fraccionamiento Urbi Villa del Campo, dentro del municipio de Tecámac.

El 8 de mayo de 2025, el hombre acudió al lugar en compañía de una mujer para verificar si la propiedad continuaba invadida. En ese momento, Héctor Alberto “N”, quien vivía en la misma calle, alertó a José Carmelo “N” sobre la presencia de la víctima.

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Caen dos miembros de la organización sindical USON por pedir 80 mil pesos para devolver una vivienda en Tecámac (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Carmelo “N” llegó al sitio acompañado de tres sujetos más. El grupo cuestionó a la víctima con palabras altisonantes sobre su presencia en el inmueble. El hombre respondió que había ido a recuperar su propiedad.

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Los sujetos le exigieron que comprobara la propiedad del inmueble y, además, le solicitaron 80 mil pesos para devolvérselo. Uno de los acompañantes sacó un arma de fuego y advirtió a la víctima que tenía una semana para entregar el dinero, antes de que el grupo huyera del lugar.

Los acusados fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo ligado a USON.

Detención en Metepec y Tecámac

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. A través de la investigación se identificó a los probables responsables, por lo que la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Elementos de la Fiscalía estatal detuvieron a José Carmelo “N” en el municipio de Metepec, mientras que Héctor Alberto “N” fue capturado en Tecámac. Ambos operativos permitieron cumplimentar el mandato judicial en distintos puntos del territorio mexiquense.

Tras su detención, los dos hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario de la zona. Quedaron a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación legal.

Un grupo señalado por su vínculo con USON

Según información de la Fiscalía, los detenidos podrían formar parte de un grupo autodenominado “Unión y Fomento al Patrimonio”. Esta organización estaría relacionada con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

La FGJEM señaló que la estructura está involucrada en delitos como extorsión, despojo y venta ilegal de agua a sobreprecio.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Caen dos miembros de la organización sindical USON por pedir 80 mil pesos para devolver una vivienda en Tecámac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es USON, la organización señalada por despojos y extorsión en el Estado de México

La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) es una agrupación que opera con fachada de sindicato, de acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense. La dependencia la identificó en 2024 como uno de los nueve principales grupos de extorsión en el Estado de México.

El modus operandi del grupo consiste en enviar personas armadas a viviendas, locales y predios para despojar a sus propietarios. Después, exigen dinero a cambio de devolver los inmuebles.

La organización también cobra “derecho de piso” a transportistas, trabajadores de la construcción y comerciantes en los municipios donde opera, entre ellos Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.

El líder de USON es Guillermo Fragoso Báez, quien enfrenta una orden de aprehensión federal por los delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la Operación Restitución contra esta y otras organizaciones con fachada de sindicatos. Hasta septiembre de 2026, esa operación sumaba 56 personas detenidas, de las cuales 15 habrían sido identificadas como presuntos integrantes de USON.

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