México

Cárteles mexicanos consiguen armas en EEUU: jóvenes admiten venderlas al crimen organizado, revela el NYT

La investigación de seis meses identifica a estudiantes y exalumnos de secundarias del oeste de Arizona como proveedores cada vez frecuentes de operadores criminales mexicanos

Jóvenes con armas
La periodista señala que los jóvenes entrevistados niegan responsabilidad por el uso posterior de los productos y justifican las operaciones como un servicio, bajo el argumento de que otros realizarían las ventas. (Getty)
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La periodista Paulina Villegas, autora de un reportaje de The New York Times, afirmó en una entrevista con N+ que los adolescentes estadounidenses que venden armas con destino a México muestran una actitud “cínica” frente a las consecuencias. El reportaje se publicó el 3 de octubre de 2026 y se actualizó el 5 de octubre. Documenta a jóvenes de Phoenix, Arizona, que revenden armas a operadores del Cártel de Sinaloa.

“Yo estoy dando un servicio”

Pruebas del Departamento de Justicia de EEUU contra los jóvenes acusados en California. Crédito: DOJ
Pruebas del Departamento de Justicia de EEUU contra los jóvenes acusados en California. Crédito: DOJ

Al preguntarle si los jóvenes entienden la gravedad de armar a organizaciones criminales que operan en México, Villegas respondió que no sabe si dimensionan el nivel de violencia que esas armas y esos grupos generan en el país.

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Según relató, los entrevistados le plantearon una lógica que se repite:

  • No se consideran responsables de lo que ocurre después de la venta.
  • Afirman que ofrecen “un servicio” y que no son quienes usan las armas.
  • Argumentan que, si ellos no lo hicieran, otras personas proveerían esos productos.

“Lo que hagan ya con esas armas no es mi problema porque yo no lo estoy haciendo”, resumió la periodista sobre lo que le dijeron.

En el reportaje, uno de los adolescentes, conocido como el Flaco, de 18 años, expresó una idea similar: lo que hagan los cárteles con las armas no es su problema mientras él obtenga su ganancia.

Dinero, estatus y pertenencia

Los jóvenes revelaron ser traficantes de armas para cárteles. (Imagen ilustrativa) Crédito: @USAmbMex
Los jóvenes revelaron ser traficantes de armas para cárteles. (Imagen ilustrativa) Crédito: @USAmbMex

La entrevistadora preguntó si el dinero, el estatus y el sentido de pertenencia influyen en la participación de los jóvenes. Villegas respondió que son factores “importantísimos” y que no pueden dejarse de lado al explicar el fenómeno.

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Señaló que, como cualquier adolescente, estos jóvenes buscan pertenecer y “sentirse cool”, en una cultura de armas que, según dijo, no existe de la misma manera en México. En ese entorno, portar armas se percibe como algo normal y que otorga estatus.

Contó además que le relataron una “tradición” en las escuelas: el estudiante más popular es el que lleva una ametralladora en la cajuela de su auto estacionado afuera de la secundaria.

Seis meses de investigación en Arizona

Villegas explicó que lleva años cubriendo narcotráfico, seguridad y crimen organizado en México y Estados Unidos. Dedicó más de seis meses a reportear el tráfico internacional de armas, con una investigación que la llevó a Arizona para analizar el flujo hacia Sonora.

Dijo que su hallazgo fue que, aunque no son los únicos proveedores, los estudiantes de secundaria aparecían cada vez con más frecuencia como quienes suministraban armas. Uno de los jóvenes entrevistados tiene 16 años y otro comenzó a comprar armas a los 14.

Para la periodista, el fenómeno no se entiende sin el contexto de Arizona y Estados Unidos: hay amplia disponibilidad de armas, pocos requisitos para comprar armas de alto calibre de forma legal y mercados privados en WhatsApp, Telegram y Signal. Según dijo, los operadores de grupos criminales mexicanos buscan esas armas y conectan con los proveedores “de forma casi natural”.

Lo que documenta el reportaje

Acusaciones previas del Departamento de Justicia de EEUU habrían revelado el papel de diversos jóvenes en redes de tráfico de armas. (Imagen ilustrativa). Crédito: DOJ
Acusaciones previas del Departamento de Justicia de EEUU habrían revelado el papel de diversos jóvenes en redes de tráfico de armas. (Imagen ilustrativa). Crédito: DOJ

De acuerdo con The New York Times, cuatro traficantes de entre 16 y 19 años, todos estudiantes o exalumnos de secundarias del oeste de Phoenix, permitieron a la reportera observar cómo compran y venden armas. Entre los datos y testimonios del texto:

  • Escala: las autoridades mexicanas estiman que hasta 500 mil armas son introducidas cada año desde Estados Unidos a México.
  • Red juvenil: uno de los jóvenes, JM, dijo coordinar a decenas de estudiantes de al menos 20 secundarias de Phoenix. Según afirmó, la mayoría de las armas llega al Cártel de Sinaloa.
  • Datos federales: de más de 11 mil traficantes con edad identificada en investigaciones de la ATF de 2017 a 2021, cerca de un tercio tenía menos de 25 años y alrededor de 5 % menos de 17. Los datos son nacionales y no precisan cuántos abastecían a México.
  • Ganancias: una pistola Beretta de 9 mm comprada legalmente por unos 700 dólares puede revenderse hasta en 1,500.
  • Métodos: los jóvenes dijeron borrar números de serie, usar chats que crean y eliminan con frecuencia, y reportar armas como robadas tras comprarlas.

AJ Gibes, de la ATF en Phoenix, dijo al Times que para los jóvenes esto es “una oportunidad para ganar dinero rápido”. Meta señaló que no permite la compra ni venta de armas en sus plataformas y que bloquea cuentas cuando detecta esa actividad.

El impacto en México

Según el reportaje, el flujo de armas hacia el sur alimenta la guerra interna del Cártel de Sinaloa y contrarresta la ofensiva del gobierno mexicano. El texto atribuye a esas armas parte de los crímenes más violentos del país, con decenas de miles de víctimas.

El tema ha estado en la agenda bilateral. México promovió una demanda contra fabricantes estadounidenses de armas, que la Corte Suprema de EU desestimó en junio de 2025.

Las identidades de los adolescentes se mantienen en reserva por la naturaleza ilegal de sus actividades. Sus dichos fueron corroborados parcialmente por autoridades y expertos, según el medio.

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