Sentencian al líder de “Los Molina” con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán

Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán. FGJCDMX

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia de 245 años de prisión contra Luis Enrique “N”, señalado como líder del grupo delictivo “Los Molina”. El fallo lo responsabiliza como coautor material del homicidio calificado de siete personas.

La condena cierra un proceso judicial derivado de un ataque armado ocurrido en febrero de 2019 en la alcaldía Coyoacán. El sentenciado fue detenido en febrero de 2025 y, tras un juicio sustentado en peritajes de balística, forenses y testimoniales, un Tribunal de Enjuiciamiento le impuso la pena máxima prevista para el caso, aunque la legislación local limita su cumplimiento a 70 años de prisión.

PUBLICIDAD

El ataque armado en Los Reyes Culhuacán

Los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de febrero de 2019. Siete personas participaban en una celebración en el pueblo Los Reyes Culhuacán, dentro de la alcaldía Coyoacán, cuando fueron atacadas a tiros.

Según lo acreditado en el juicio, Luis Enrique “N” llegó al lugar junto con otros tres hombres a bordo de una camioneta. Desde ese vehículo abrieron fuego contra las víctimas, que murieron como consecuencia de las heridas.

El caso permaneció sin una sentencia definitiva durante más de siete años, hasta que la detención del principal señalado permitió avanzar en el proceso penal.

Un objetivo prioritario de seguridad en la capital

Luis Enrique “N” figuraba entre los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México. Las investigaciones lo identificaron como líder de “Los Molina”, un grupo delictivo con presencia en alcaldías del sur y oriente de la capital.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, esta organización está relacionada con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en esas zonas.

Detención en el Estado de México

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron y detuvieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac. La aprehensión fue resultado de trabajos de inteligencia previos.

Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres días después de la detención, el 21 de febrero de 2025, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. A partir de ese momento comenzó la etapa de juicio que derivó en la sentencia reciente.

PUBLICIDAD

Las pruebas que sostuvieron la condena

Durante el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron peritajes de balística que establecieron correspondencia entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde fue detenido el acusado y los casquillos recuperados en el lugar del ataque de 2019.

A esa evidencia se sumaron dictámenes de medicina forense, que determinaron las causas de muerte de las siete víctimas, y estudios de criminalística que permitieron reconstruir cómo ocurrió la agresión.

El expediente también incluyó testimonios y videograbaciones analizadas por agentes de la PDI, con los que se identificaron los desplazamientos de los vehículos vinculados a los hechos. El conjunto de pruebas permitió a la Fiscalía CDMX obtener el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

La pena y la reparación a las víctimas

El 5 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Luis Enrique “N” una pena de 245 años de prisión. La legislación aplicable, sin embargo, establece un límite de 70 años para el cumplimiento de condenas de este tipo.

Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también ordenó el pago de más de 3.1 millones de pesos por concepto de indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a los familiares de las siete víctimas.

Entre las medidas adicionales, el tribunal determinó la suspensión de los derechos políticos del sentenciado. La sentencia dejó además a salvo los derechos de las víctimas indirectas para hacerlos valer durante la etapa de ejecución de la condena.

PUBLICIDAD

Quiénes son Los Molina

“Los Molina” es una organización criminal con presencia en el sur y oriente de la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta. También opera en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Valle de Chalco.

A este grupo se le atribuyen delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, fraude y tráfico de drogas al menudeo. La organización cobró notoriedad en 2019, cuando fue vinculada con la masacre de siete personas en el pueblo Los Reyes Culhuacán.

Desde entonces, “Los Molina” ha sostenido una disputa por el control de territorio con el grupo rival “Los Rodolfos”, con presencia en Xochimilco y zonas del sur de la capital. Las autoridades también documentaron nexos de la organización con redes de tráfico de drogas a nivel internacional, incluidas conexiones con envíos provenientes de Italia con destino a Guadalajara.

PUBLICIDAD

Varios líderes del grupo han sido detenidos en los últimos años. Entre ellos, Noé Alberto “N”, alias “El Sefer”, capturado en Ecatepec en mayo de 2022, y Juan Carlos “N”, su hermano, aprehendido también en Ecatepec meses después, en octubre de ese año.

En junio de 2024 fue detenido Édgar Jesús “N”, alias “El Faso”, señalado como uno de los principales operadores de la organización. Luis Enrique “N” era considerado el líder activo de “Los Molina” y figuraba entre los diez objetivos prioritarios de las autoridades capitalinas.