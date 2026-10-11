México

Sentencian al líder de “Los Molina” con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán

El órgano judicial estableció una indemnización superior a tres millones de pesos para los deudos de las siete personas asesinadas

Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán. FGJCDMX
Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán. FGJCDMX
Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia de 245 años de prisión contra Luis Enrique “N”, señalado como líder del grupo delictivo “Los Molina”. El fallo lo responsabiliza como coautor material del homicidio calificado de siete personas.

La condena cierra un proceso judicial derivado de un ataque armado ocurrido en febrero de 2019 en la alcaldía Coyoacán. El sentenciado fue detenido en febrero de 2025 y, tras un juicio sustentado en peritajes de balística, forenses y testimoniales, un Tribunal de Enjuiciamiento le impuso la pena máxima prevista para el caso, aunque la legislación local limita su cumplimiento a 70 años de prisión.

PUBLICIDAD

El ataque armado en Los Reyes Culhuacán

Los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de febrero de 2019. Siete personas participaban en una celebración en el pueblo Los Reyes Culhuacán, dentro de la alcaldía Coyoacán, cuando fueron atacadas a tiros.

Según lo acreditado en el juicio, Luis Enrique “N” llegó al lugar junto con otros tres hombres a bordo de una camioneta. Desde ese vehículo abrieron fuego contra las víctimas, que murieron como consecuencia de las heridas.

El caso permaneció sin una sentencia definitiva durante más de siete años, hasta que la detención del principal señalado permitió avanzar en el proceso penal.

Un objetivo prioritario de seguridad en la capital

Luis Enrique “N” figuraba entre los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México. Las investigaciones lo identificaron como líder de “Los Molina”, un grupo delictivo con presencia en alcaldías del sur y oriente de la capital.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, esta organización está relacionada con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en esas zonas.

Detención en el Estado de México

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron y detuvieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac. La aprehensión fue resultado de trabajos de inteligencia previos.

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres días después de la detención, el 21 de febrero de 2025, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. A partir de ese momento comenzó la etapa de juicio que derivó en la sentencia reciente.

Las pruebas que sostuvieron la condena

Durante el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron peritajes de balística que establecieron correspondencia entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde fue detenido el acusado y los casquillos recuperados en el lugar del ataque de 2019.

A esa evidencia se sumaron dictámenes de medicina forense, que determinaron las causas de muerte de las siete víctimas, y estudios de criminalística que permitieron reconstruir cómo ocurrió la agresión.

El expediente también incluyó testimonios y videograbaciones analizadas por agentes de la PDI, con los que se identificaron los desplazamientos de los vehículos vinculados a los hechos. El conjunto de pruebas permitió a la Fiscalía CDMX obtener el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026.

La pena y la reparación a las víctimas

El 5 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Luis Enrique “N” una pena de 245 años de prisión. La legislación aplicable, sin embargo, establece un límite de 70 años para el cumplimiento de condenas de este tipo.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Sentencia al líder de "Los Molina" con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también ordenó el pago de más de 3.1 millones de pesos por concepto de indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a los familiares de las siete víctimas.

Entre las medidas adicionales, el tribunal determinó la suspensión de los derechos políticos del sentenciado. La sentencia dejó además a salvo los derechos de las víctimas indirectas para hacerlos valer durante la etapa de ejecución de la condena.

Quiénes son Los Molina

“Los Molina” es una organización criminal con presencia en el sur y oriente de la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta. También opera en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Valle de Chalco.

A este grupo se le atribuyen delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, fraude y tráfico de drogas al menudeo. La organización cobró notoriedad en 2019, cuando fue vinculada con la masacre de siete personas en el pueblo Los Reyes Culhuacán.

Desde entonces, “Los Molina” ha sostenido una disputa por el control de territorio con el grupo rival “Los Rodolfos”, con presencia en Xochimilco y zonas del sur de la capital. Las autoridades también documentaron nexos de la organización con redes de tráfico de drogas a nivel internacional, incluidas conexiones con envíos provenientes de Italia con destino a Guadalajara.

Varios líderes del grupo han sido detenidos en los últimos años. Entre ellos, Noé Alberto “N”, alias “El Sefer”, capturado en Ecatepec en mayo de 2022, y Juan Carlos “N”, su hermano, aprehendido también en Ecatepec meses después, en octubre de ese año.

En junio de 2024 fue detenido Édgar Jesús “N”, alias “El Faso”, señalado como uno de los principales operadores de la organización. Luis Enrique “N” era considerado el líder activo de “Los Molina” y figuraba entre los diez objetivos prioritarios de las autoridades capitalinas.

Temas Relacionados

CoyoacánHomicidioCondenaNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco síntomas del síndrome del corazón roto que pueden confundirse con un infarto

Una situación de estrés intenso puede desencadenar síntomas idénticos a los de un infarto

Cinco síntomas del síndrome del corazón roto que pueden confundirse con un infarto

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Los efectivos del GOES mantuvieron una persecución a través de poblados cercanos

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”

El comediante mexicano se plantea mudarse tras más de una década en California y España sería su destino

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”

EN VIVO| Clima en México hoy domingo 11 de octubre: huracán Simón se ubica a 70 km de Playa Pérula, Jalisco y mantiene avance paralelo a las costas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO| Clima en México hoy domingo 11 de octubre: huracán Simón se ubica a 70 km de Playa Pérula, Jalisco y mantiene avance paralelo a las costas

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué se sabe del pago de 2 mil 500 pesos y la entrega de tarjetas en octubre

Las beneficiarias esperan la confirmación del pago bimestral y las fechas para la entrega de nuevas tarjetas en octubre de 2026

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué se sabe del pago de 2 mil 500 pesos y la entrega de tarjetas en octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Cae “El Junior”, líder de una célula vinculada a Los Rusos e implicado en un ataque contra agentes de la SSPC en Guerrero

Sin fragmentarse pero con un debilitamiento estructural: así ve EEUU al CJNG a casi 8 meses del abatimiento de “El Mencho”

Cárteles mexicanos consiguen armas en EEUU: jóvenes admiten venderlas al crimen organizado, revela el NYT

ENTRETENIMIENTO

De Timbiriche a Paco Stanley: el auge de las bioseries no autorizadas en las plataformas de streaming

De Timbiriche a Paco Stanley: el auge de las bioseries no autorizadas en las plataformas de streaming

¿Plan darks en octubre? CDMX tendrá su primera Semana Gótica con actividades gratis en el Museo Panteón de San Fernando: fechas y horarios

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”

Pimpinela Escarlata cachetea a Rafa Mercadante en La Granja VIP: qué pasó en la fiesta y por qué no habrá sanción

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 11 de octubre del 2026

DEPORTES

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México

Afición de Cruz Azul se lanza contra El Potro Gutiérrez por posar con playera del América mientras dirige al equipo femenil

Mundial Femenil Sub 17: fechas, horarios y cómo ver cada uno de los partidos de la selección mexicana

Penta Zero Miedo y los mexicanos que han ganado el Money in the Bank de la WWE