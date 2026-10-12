México

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos

Las intervenciones ocurrieron en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC
Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC
Guardar

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas en tres acciones distintas realizadas en establecimientos comerciales de la zona metropolitana del Valle de México. Las intervenciones se registraron en Naucalpan, Estado de México, y en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez.

En los tres casos, los efectivos actuaron tras señalamientos de sustracción de mercancía en tiendas departamentales y plazas comerciales. El valor total de los productos recuperados ascendió a 46,129 pesos, entre prendas de vestir y accesorios de marca.

PUBLICIDAD

Marco general del operativo

Las cuatro detenciones se enmarcan en las acciones de la PBI para prevenir el delito y proteger el patrimonio de los establecimientos comerciales, de acuerdo con el comunicado de la SSC capitalina. La corporación detalló que los tres casos se atendieron de manera independiente, en puntos distintos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El primer operativo, realizado en Naucalpan, se originó a solicitud del personal de Prevención de Pérdidas del establecimiento afectado. Los otros dos casos, en Coyoacán y Benito Juárez, fueron atendidos directamente por los oficiales de la PBI en el momento de las intervenciones.

El saldo conjunto de las tres acciones fue de cuatro personas detenidas y mercancía recuperada valuada en 46,129 pesos, cifra que resulta de sumar los montos registrados en cada uno de los operativos realizados en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Caso Naucalpan: dos chamarras sustraídas sin pago

El primer operativo se realizó en una tienda departamental de Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La intervención se originó a solicitud del personal de Prevención de Pérdidas del establecimiento, que alertó a los oficiales sobre un hombre señalado por sustraer mercancía sin cubrir su pago.

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC
Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC

De acuerdo con el reporte, el señalado fue detectado al sustraer dos chamarras de vestir de marcas reconocidas sin realizar el pago correspondiente. Los oficiales de la PBI intervinieron tras el aviso del personal de seguridad de la tienda.

La mercancía recuperada en este caso, compuesta por las dos chamarras, fue valuada en 16 mil 240 pesos. El hombre detenido y las prendas quedaron bajo resguardo de la autoridad para su posterior entrega a las instancias correspondientes.

Casos en Coyoacán y Benito Juárez

La segunda intervención tuvo lugar en una plaza comercial de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán. Ahí, los oficiales de la PBI detuvieron a dos hombres que intentaron salir del establecimiento con diversas prendas de vestir ocultas entre sus ropas.

El valor de la mercancía asegurada en este operativo fue de 18 mil 795 pesos, monto correspondiente a las prendas que los dos hombres llevaban escondidas al momento de ser interceptados por los uniformados.

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC
Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC

El tercer caso se registró en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez. En este operativo, los policías detuvieron a una mujer señalada por sustraer seis prendas de vestir sin autorización del establecimiento.

La mercancía relacionada con este último caso fue valuada en 11 mil 94 pesos. Al igual que en las intervenciones anteriores, la detenida y las prendas recuperadas quedaron bajo resguardo de los efectivos de la PBI tras el operativo.

Situación jurídica y mensaje institucional

Las cuatro personas detenidas en los tres operativos, junto con la mercancía recuperada en cada uno de los casos, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esa autoridad la que determine la situación jurídica de cada uno de los señalados.

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC
Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC

La suma de los tres casos deja un total de 46,129 pesos en mercancía sustraída de establecimientos comerciales, de acuerdo con el reporte de la corporación. Ese monto corresponde exclusivamente a las prendas de vestir identificadas en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

La SSC y la PBI refrendaron su compromiso de proteger el patrimonio de los establecimientos comerciales y fortalecer las acciones de prevención del delito, en coordinación con el sector empresarial de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Temas Relacionados

CDMXTiendasroboEdomexEstado de Mexicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Turki Alalshikh, promotor del encuentro, aseguró que la cartelera “México contra el Mundo” sigue en marcha y sin cambios

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Del rating masivo a las taquillas vacías: la burbuja de los reality shows no vende boletos en México

Las cancelaciones de Yahir y la baja venta de boletos de Mariana Ochoa demuestran la fragilidad del apoyo obtenido en los reality shows

Del rating masivo a las taquillas vacías: la burbuja de los reality shows no vende boletos en México

Huracán Simón se debilita y baja a categoría 3 este domingo 11 de octubre: se mantiene frente a costas de Jalisco y Colima

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Huracán Simón se debilita y baja a categoría 3 este domingo 11 de octubre: se mantiene frente a costas de Jalisco y Colima

Vinculan a proceso a "El Guicho" por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora

Un trapo impregnado con una sustancia de olor potente causó la pérdida de conocimiento en la víctima antes de ser retenida en un inmueble terracero por parte de Luis Fernando N

Vinculan a proceso a "El Guicho" por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora

El rincón del baño que casi nadie limpia y acumula más sarro del que imaginas

Un baño puede verse impecable y aun así esconder un foco de suciedad

El rincón del baño que casi nadie limpia y acumula más sarro del que imaginas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

Sentencian al líder de “Los Molina” con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Cae “El Junior”, líder de una célula vinculada a Los Rusos e implicado en un ataque contra agentes de la SSPC en Guerrero

Sin fragmentarse pero con un debilitamiento estructural: así ve EEUU al CJNG a casi 8 meses del abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Del rating masivo a las taquillas vacías: la burbuja de los reality shows no vende boletos en México

Del rating masivo a las taquillas vacías: la burbuja de los reality shows no vende boletos en México

Ramón Ayala: Concierto cancelado se suma a las últimas polémicas del “Rey del Acordeón”

Filtran nombre del quinto eliminado de La Granja VIP 2026 hoy: así van las encuestas

De Timbiriche a Paco Stanley: el auge de las bioseries no autorizadas en las plataformas de streaming

¿Plan darks en octubre? CDMX tendrá su primera Semana Gótica con actividades gratis en el Museo Panteón de San Fernando: fechas y horarios

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 11: Chino Huerta es expulsado por doble amarilla

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 11: Chino Huerta es expulsado por doble amarilla

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México

Afición de Cruz Azul se lanza contra El Potro Gutiérrez por posar con playera del América mientras dirige al equipo femenil