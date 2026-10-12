Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos. SSC

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La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas en tres acciones distintas realizadas en establecimientos comerciales de la zona metropolitana del Valle de México. Las intervenciones se registraron en Naucalpan, Estado de México, y en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez.

En los tres casos, los efectivos actuaron tras señalamientos de sustracción de mercancía en tiendas departamentales y plazas comerciales. El valor total de los productos recuperados ascendió a 46,129 pesos, entre prendas de vestir y accesorios de marca.

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Marco general del operativo

Las cuatro detenciones se enmarcan en las acciones de la PBI para prevenir el delito y proteger el patrimonio de los establecimientos comerciales, de acuerdo con el comunicado de la SSC capitalina. La corporación detalló que los tres casos se atendieron de manera independiente, en puntos distintos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El primer operativo, realizado en Naucalpan, se originó a solicitud del personal de Prevención de Pérdidas del establecimiento afectado. Los otros dos casos, en Coyoacán y Benito Juárez, fueron atendidos directamente por los oficiales de la PBI en el momento de las intervenciones.

El saldo conjunto de las tres acciones fue de cuatro personas detenidas y mercancía recuperada valuada en 46,129 pesos, cifra que resulta de sumar los montos registrados en cada uno de los operativos realizados en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

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Caso Naucalpan: dos chamarras sustraídas sin pago

El primer operativo se realizó en una tienda departamental de Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La intervención se originó a solicitud del personal de Prevención de Pérdidas del establecimiento, que alertó a los oficiales sobre un hombre señalado por sustraer mercancía sin cubrir su pago.

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De acuerdo con el reporte, el señalado fue detectado al sustraer dos chamarras de vestir de marcas reconocidas sin realizar el pago correspondiente. Los oficiales de la PBI intervinieron tras el aviso del personal de seguridad de la tienda.

La mercancía recuperada en este caso, compuesta por las dos chamarras, fue valuada en 16 mil 240 pesos. El hombre detenido y las prendas quedaron bajo resguardo de la autoridad para su posterior entrega a las instancias correspondientes.

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Casos en Coyoacán y Benito Juárez

La segunda intervención tuvo lugar en una plaza comercial de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán. Ahí, los oficiales de la PBI detuvieron a dos hombres que intentaron salir del establecimiento con diversas prendas de vestir ocultas entre sus ropas.

El valor de la mercancía asegurada en este operativo fue de 18 mil 795 pesos, monto correspondiente a las prendas que los dos hombres llevaban escondidas al momento de ser interceptados por los uniformados.

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El tercer caso se registró en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez. En este operativo, los policías detuvieron a una mujer señalada por sustraer seis prendas de vestir sin autorización del establecimiento.

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La mercancía relacionada con este último caso fue valuada en 11 mil 94 pesos. Al igual que en las intervenciones anteriores, la detenida y las prendas recuperadas quedaron bajo resguardo de los efectivos de la PBI tras el operativo.

Situación jurídica y mensaje institucional

Las cuatro personas detenidas en los tres operativos, junto con la mercancía recuperada en cada uno de los casos, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esa autoridad la que determine la situación jurídica de cada uno de los señalados.

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La suma de los tres casos deja un total de 46,129 pesos en mercancía sustraída de establecimientos comerciales, de acuerdo con el reporte de la corporación. Ese monto corresponde exclusivamente a las prendas de vestir identificadas en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

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La SSC y la PBI refrendaron su compromiso de proteger el patrimonio de los establecimientos comerciales y fortalecer las acciones de prevención del delito, en coordinación con el sector empresarial de la Ciudad de México y su zona metropolitana.