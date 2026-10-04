Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Acusaciones previas del Departamento de Justicia de EEUU habrían revelado el papel de diversos jóvenes en redes de tráfico de armas. (Imagen ilustrativa). Crédito: DOJ

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Estudiantes de secundaria de Estados Unidos venden armas de fuego a los cárteles mexicanos a través de WhatsApp y Telegram, según una investigación publicada por The New York Times este 3 de octubre. La periodista Paulina Villegas reportó el hecho desde Phoenix, Arizona, donde documentó transacciones de cuatro traficantes adolescentes conocidos como “JM”, “El Flaco”, “El Güero” y “El Chuy”.

Las autoridades mexicanas estimaron que hasta 500 mil armas de fuego fueron contrabandeadas desde Estados Unidos hacia México cada año, de acuerdo con el reportaje.

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La investigación coincidió con al menos tres casos documentados entre marzo y septiembre de 2026 entre México y Estados Unidos: la acusación contra Laurence Gray, dueño de una armería en Arizona, por proveer armas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la detención de la estadounidense Yanet “N” en Sonora, señalada como operadora logística de Los Mayos, y el proceso contra cinco jóvenes de Fresno, California, acusados de tráfico de armas dentro de Estados Unidos.

Los cuatro traficantes crearon y borraron grupos de WhatsApp para evitar ser rastreados

JM, El Flaco, el Güero y Chuy, de entre 16 y 19 años, explicaron a Paulina Villegas que rutinariamente crearon y eliminaron chats grupales para esquivar a las autoridades y a empresas como Meta. Evitaron compartir información personal durante las negociaciones y solo admitieron nuevos miembros mediante recomendaciones de contactos previos.

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Según el reportaje de la periodista, observó cómo El Flaco escroleó un grupo de compraventa de armas en WhatsApp y se detuvo en una fotografía de dos rifles tipo AR-15 y seis pistolas. En minutos, el joven intercambió mensajes directos con el vendedor y negoció un rifle ofrecido en 530 dólares, oferta que finalmente rechazó porque apostó a conseguir un mejor precio en otro grupo.

Uno de los jóvenes aseguró que vende armas mediante plataformas de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Güero, de 19 años, relató que usó fajos de dinero falso con la leyenda “para fines cinematográficos” impresa en la marca de agua para comprar armas en estacionamientos de Phoenix. “¿A poco puede darse cuenta si este billete es falso o de a deveras?”, preguntó el joven a la reportera mientras sacaba un billete de 20 dólares de su cartera.

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JM coordinó una red de estudiantes en al menos 20 escuelas de Phoenix

JM contó a Paulina Villegas que comenzó el negocio a los 16 años, cuando se reunió con dos amigos en el baño de su escuela para reunir 700 dólares y comprar un rifle de estilo Kalashnikov. Los tres lo revendieron por mil 200 dólares y reinvirtieron de inmediato las ganancias en más armas.

El joven identificado con el alias de JM aseguró a la periodista que coordina a decenas de estudiantes distribuidos en al menos 20 escuelas secundarias de Phoenix. “Estamos aquí para lo que se ocupe, cualquier grupo”, dijo el joven sobre su disposición a vender a distintas células criminales, aunque reconoció que la mayoría de sus armas terminaron en el Cártel de Sinaloa.

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Los jóvenes revelaron ser traficantes de armas para cárteles. (Imagen ilustrativa) Crédito: @USAmbMex

Según el reportaje, en México, la clientela de JM bautizó a su red con un apodo: “Los Chicos Phoenix”, relató el joven a la reportera. El Flaco, por su parte, dijo que incluso en un mal mes ganó entre 4 mil y 5 mil dólares, dinero que gastó en un bulldog francés de 5 mil dólares y un ramo de rosas de mil dólares para una novia.

Los traficantes también explicaron a Villegas que, al conseguir las armas, borraron los números de serie con pulidores eléctricos para uñas, una técnica que dificulta el rastreo. JM dijo que aprendió de traficantes más experimentados a reportar como robada un arma comprada legalmente poco antes de que apareciera en la escena de un crimen, un truco que lo deslindaba legalmente de responsabilidad.

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La Fiscalía de Arizona acusó al dueño de la armería que JM señaló como proveedor

En la publicación de este 3 de octubre del New York Times, fue revelado que JM identificó a Laurence Gray, dueño de la armería Grips By Larry en Hereford, Arizona, como uno de sus proveedores de confianza. Gray fue acusado formalmente el 17 de marzo de 2026 por intento de proporcionar apoyo material al CJNG y conspiración para proveer armas tanto a ese grupo como al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona.

Ambos cárteles fueron designados organizaciones terroristas extranjeras por el Secretario de Estado el 20 de febrero de 2025, lo que elevó los cargos contra Gray a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. Gray se declaró no culpable de todos los cargos, de acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía estadounidense.

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El caso de Yanet “N” confirmó que jóvenes estadounidenses están en el tráfico hacia los cárteles

El patrón descrito por Villegas ya tuvo consecuencias judiciales fuera de Arizona. En Sonora, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra la estadounidense Yanet “N”, de 22 años, tras vincularla a proceso por introducción ilícita de 5 mil 445 cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Yanet "N" fue detenida con más de 5 mil balas a bordo de un Jeep. Crédito: Gabinete de Seguridad / FGR

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a la joven el 11 de septiembre cerca del puente fronterizo que conecta San Luis, Arizona, con San Luis Río Colorado, Sonora. Las autoridades hallaron las municiones ocultas en un compartimiento bajo los asientos traseros de su camioneta, y la señalaron como presunta operadora logística de Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

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Las balas de alto calibre fueron encontradas debajo del asiento del Jeep conducido por Yanet "N". (Crédito: Gabinete de Seguridad)

El caso de Yanet mostró que el fenómeno documentado en Phoenix no se limitó a estudiantes de secundaria: la joven trabajaba como oficial correccional nivel II en el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR) antes de su detención. La dependencia la colocó en licencia administrativa mientras avanzó el proceso para separarla del cargo.

Jóvenes de Estados Unidos también trafican armas dentro del mismo país

El patrón de jóvenes involucrados en el tráfico de armas no se limita a la frontera con México. Un gran jurado federal presentó el 25 de junio de 2026 una acusación de cuatro cargos contra cinco jóvenes de Fresno, California, que se conocieron en la escuela secundaria Bullard, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de California. A diferencia de “Los Chicos Phoenix”, no se conocen relaciones con algún grupo criminal mexicano.

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Harman Pahal, Cameron Chouanmasay, Colton Malone, Julian Calderon y Jaskarn Batth, de entre 20 y 21 años, conspiraron entre diciembre de 2024 y abril de 2026 para dedicarse al tráfico de armas de fuego sin licencia, de acuerdo con el comunicado oficial de la fiscalía. Ninguno de los cinco tenía licencia para traficar, fabricar o importar armas de fuego.

Pruebas del Departamento de Justicia de EEUU contra los jóvenes acusados en California. Crédito: DOJ

La acusación formal detalló que los cinco viajaron en reiteradas ocasiones de Fresno a Texas para adquirir rifles Mini Draco y otras armas cortas, que después regresaron a vender dentro de California. También discutieron e intentaron realizar múltiples ventas de armas a través de plataformas en línea, según el documento de la fiscalía, en un esquema de tráfico interestatal dentro del propio territorio estadounidense.

Los cinco comparecieron ante la jueza magistrada Erin Guy Castillo y se declararon inocentes; la audiencia preliminar quedó programada para el 28 de octubre de 2026.

Si son declarados culpables, los cinco enfrentarían una pena máxima de 5 años de prisión y una multa de 250 mil dólares por cada cargo de conspiración para traficar ilegalmente con armas de fuego, dedicarse a su venta sin licencia e importarlas entre estados sin autorización. El cargo de viajar entre estados con fines de tráfico ilegal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, de acuerdo con el comunicado de la fiscalía.