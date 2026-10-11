Cae “El Junior”, líder de una célula vinculada a Los Rusos e implicado en un ataque contra agentes de la SSPC en Guerrero

Foto: X/@OHarfuch

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Eliceo “V”, alias “El Junior”, presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos en Guerrero, fue detenido por elementos de seguridad federal y estatal, así como de la Secretaría de Marina (Semar) en Acapulco.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que su captura se efectuó derivado de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la célula que atacó a elementos de la corporación federal en octubre de 2025 y que dejó tres heridos.

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Con esto, Eliceo “V” es el séptimo detenido relacionado con el grupo delictivo implicado en el ataque armado durante un operativo contra extorsionadores, en el que un presunto sicario fue abatido.

El funcionario detalló que “El Junior” está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas.

Durante el operativo le fueron asegurados dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

Foto: X/@OHarfuch

“Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos”, aseguró Harfuch en sus redes sociales.

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*Información en desarrollo...