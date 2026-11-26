Casino Tia Sebi

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“Hay cosas que para mí no son entretenimiento, no son chisme”, afirmó el periodista y creador de contenido en Casino Deluxe, el ciclo de entrevistas de Infobae, al hablar de los límites que pone a la hora de contar información sobre famosos. Aseguró que hay cuestiones de la intimidad que no está dispuesto a revelar, aunque eso pudiera darle más visualizaciones, y sostuvo que prefiere preservar sus valores y dormir tranquilo antes que traicionarse por una primicia.

El influencer, que se hizo conocido por sus videos de actualidad del mundo del espectáculo y sus comentarios sobre las noticias que involucran a figuras públicas, también habló sobre su relación de siete años, que mantiene bajo un esquema de pareja abierta, y explicó cómo construyeron sus acuerdos a partir del amor, el respeto y la comunicación.

Durante la charla, repasó aspectos de su vida personal que pocas veces aborda en profundidad: la relación con su hermana melliza, que tiene una discapacidad, su salida del clóset a los 18 años y las dificultades que atravesó durante la adolescencia por el bullying. También contó cómo fue descubrir su sexualidad, las experiencias que lo llevaron a replantearse lo que buscaba en los vínculos y la importancia de la terapia en ese proceso.

La Tía Sebi es el personaje detrás del cual se hizo conocido Sebastián Manzoni. Se popularizó en TikTok con Chusmeteando con la Tía Sebi, un formato en el que cuenta noticias, rumores y novedades de la farándula nacional e internacional con un estilo descontracturado, humorístico y cercano, como si una amiga le compartiera un chisme. Su personaje nació durante la pandemia y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en redes sociales, con millones de seguidores. A partir de su popularidad digital, también comenzó a trabajar en medios tradicionales y plataformas. Actualmente, es parte del equipo del programa Rumis, en La Casa Streaming.

El personaje La Tía Sebi surgió en TikTok durante la pandemia y permitió el desembarco del comunicador en medios tradicionales y plataformas de streaming. (Adrian Escandar)

— ¿Qué harías con un millón de dólares?

— Lo primero que haría es ayudar a mi viejo. Él es mecánico, arregla autos y siempre pensé: ojalá algún día lo pueda ayudar a hacer su trabajo no tan forzoso. Una cosa es ser mecánico a los 30 años, otra es ser mecánico a los 50.

— Te preocupa su futuro.

— Sí. Pienso que es un laburo que requiere que levantes mucho peso y te tires abajo de los autos. Fantaseo con la idea de algún día tener mucha plata y ayudarlo a que labure de algo menos forzoso. Después, con otra parte de la plata me compraría una linda casa que tenga gimnasio, de todo.

— ¿Qué más te gustaría?

— Es difícil imaginar un millón de dólares porque es mucha plata. Pero me encantaría viajar, conocer Asia, Japón, Tailandia, Grecia y, si me queda un poco más, ayudar a mi hermana y a mi pareja.

Sin precio para el chisme más fuerte

— En este juego que se llama Por cuánta plata, te voy a hacer preguntas y vos me tenés que decir por qué cifra harías o no harías determinda cosa.

— Okey. Vamos.

— ¿Por cuánta plata cerrarías la pareja? Porque entiendo que tenés una pareja abierta.

— Sí.

— ¿Hace cuántos años están juntos?

— Siete años. ¡Un montón!

— ¿Hay mucho amor?

— Sí, muchísimo.

— ¿Por qué decidieron tener pareja abierta?

— En realidad, nos pusimos de novios desde muy chicos. Él tenía 18 años y yo 20. A mí siempre me costó como creer en la monogamia. Entender el concepto. Veía todos estos matrimonios que están juntos hace tantos años y decía: “¿Qué tan real será que nunca estuvieron con otra persona o no desearon a otra persona?”. Se me hizo siempre muy antinatural.

— Es un poco antinatural, sobre todo en matrimonios de toda la vida que están juntos desde los 18 o 20 años.

— Igual dicen que hay animales que son monogámicos, por ejemplo, los pingüinos. Te tiro una data random (risas). Nosotros nos pusimos de novios siendo muy chicos y yo me mandé una cagadita, debo admitir. A partir de ahí se habló y la verdad es que ganas de terminar la relación no teníamos porque había mucho amor de por medio y decidimos tener una pareja abierta con reglas y normas, obviamente. Y la verdad que tenemos mucho respeto y comunicación. Vamos siete años, así que es un éxito.

— Es que hay fórmulas para cada persona y cada pareja.

— ¿Vos sos pro pareja abierta?

— No. Pero entiendo el concepto de que uno puede estar en pareja y, con el tiempo, que le pase algo con otra persona. Pero yo apuesto a otro tipo de relación porque lo elijo así. Me costaría mucho y, capaz, no lo disfrutaría. Al menos hoy.

— No es fácil. Hay algo de relegar el ego. No es que uno tenga pareja abierta y se convierta en el Dalái lama de pronto.

Sebastián Manzoni sostiene una relación de pareja abierta desde hace siete años basada en acuerdos explícitos, diálogo y respeto mutuo. (Adrian Escandar)

— Pero por ahí me desenamoraría de mi pareja o me desconectaría si empezara a estar con otras personas. Igual, nunca lo experimenté. Pero calculo que debe haber algo de sabiduría en eso. Y, muy posiblemente, una pareja abierta puede llegar a ser muy tóxica si no tenés la madurez emocional para manejarla bien. Hay que saber cuándo uno está preparado para eso y cuándo no.

— Obvio. Creo igual que la toxicidad se puede dar en cualquier tipo de pareja. Hay parejas monógamas que son muy tóxicas.

— Tiene que ver con las personas, totalmente.

— Volviendo a tu pregunta, me sentiría como muy bolud* si te dijera: “No la cerraría por nada” (risas). Tampoco me voy a hacer el tan interesante...

— Podés cerrarla por un tiempo, por ejemplo, por un año, a cambio de tanta plata.

— ¡Ah! Entonces sí, olvidate. Por un departamentito. ¿Cuánto puede valer un departamento acá en Palermo, en Capital Federal?

— Depende los ambientes, pero con USD 150.000 o USD 200.000 comprás.

— Por un departamentito por acá, por las zonas de Palermo, la cerraría momentáneamente. Por un año, está bien. No pasa nada.

— ¿Por cuánta plata revelarías el chisme más fuerte que te llegó y decidiste no publicar?

— No, no hay precio. Creo que hay cosas que no son entretenimiento ni chisme. Me parece que hay cuestiones de la intimidad de las personas que a veces pueden conllevar traumas o situaciones en las cuales una persona queda muy perjudicada, y creo que no hay plata que valga para publicar eso. Cuestiones de salud, por ejemplo. Es mejor irte a dormir en paz que haber contado algo que te dio muchísimas visualizaciones. No vale la pena.

— Además estarías quebrando tus valores.

— Sí, traicionándote a vos mismo. Hay cosas para mí que no se tienen por qué contar ni por la cantidad de vistas que te puedan dar, el rating o la plata. Hay que preservar y no traicionarse a uno mismo. Si te traicionás a vos mismo, estás muy en la B y no podés irte a dormir en paz, con la conciencia tranquila.

— ¿Hay alguna de las cosas que has dicho de la que te arrepentís o que sentiste que fue demasiado?

— ¿Un poco border? A priori te diría que no. Porque tengo una manera de contar chismes que es como buena onda. No soy tampoco un chimentero de la primicia, de rasquetear o investigar para encontrar algo que nadie sabe. Yo hablo de lo que salió en todos lados, algo que el famoso ya hizo el post confirmándolo, como, por ejemplo, una separación. Yo le agrego un toque de simpatía que hace que le vaya bien, por suerte, pero no soy un periodista que busca el secreto oculto que nadie sabe. Por esa razón no me arrepiento de haber hecho ningún video.

— ¿Tenés amigos en el medio?

— Sí, tengo. Los amigos que me he hecho en el medio son: Juli Poggio, que es una persona muy hermosa y a quien quiero muchísimo. La considero una gran amiga. Cami Jara, con quien empezamos juntos y nos aconsejamos desde que arrancamos en cuarentena los dos en TikTok y hoy en día tenemos una amistad muy cercana. Y te diría que Lizardo Ponce y Mica Lapegüe.

— ¿De ellos dirías algo alguna vez?

— ¡Jamás! Olvidate. Nada. No hay nada que disfrute más que Juli me llame de manera aleatoria y empiece a ventilar cosas. Son los momentos más divertidos del día, realmente, porque nos la pasamos chusmeando una hora. Vivimos relativamente cerca así que tenemos un viaje y estamos una hora hablando. Te matas de risa con ella y yo jamás podría romper ese código.

— ¡Las cosas que deben hablar ahí!

— No te imaginás. No zafa nadie. Atendemos a todos un ratito (risas).

— Teniendo en cuenta tu cercanía con Lizardo y el vínculo que él tuvo con esta situación entre Tini y Emilia, ¿tomaste alguna postura al respecto? ¿Cómo lo manejaste?

— Hay algo muy piola que tiene Lizardo, que creo que es el motivo por el que la gente se pregunta: “¿Por qué es amigo de todas las famosas?”. Algunos en las redes le dicen: “Trepardo”. Pero yo, conociéndolo y siendo amigo de él, descubrí que la cuestión es porque es un chabón que tiene muchísimos códigos. ¿Te pensás que yo no le insistí para que me dijera el lore? Pero Lizardo no te larga una palabra.

— ¿No te contó nada?

— De ninguna manera te va a contar. Lo podés recontradisfrutar como amigo y te cagás de risa. Es muy gracioso. Me encantaría que más personas conozcan su faceta graciosa porque de verdad es un tipo muy gracioso. Pero yo le he pedido e insistido: “Porfa, contame qué pasó entre ellas”, porque uno es chismoso y quiere saber, pero él no te cuenta. Y eso habla muy bien de él. Yo creo que la postura a la que llegué, porque obviamente la información te viene de distintos lugares porque uno está en el medio y escucha, es que siempre que surgen este tipo de problemas donde hay mujeres involucradas, termina habiendo una ola de misoginia muy brutal en redes sociales y a mí siempre me incomoda muchísimo. A los hombres no se los castiga ni la mitad de lo que se castiga a las mujeres cuando surgen estos escándalos. Me parece que Emilia está cobrando muy por demás y me da pena porque es una mina muy talentosa, que se hizo muy de abajo. Mi postura es no apedrear a las minas. Me molesta bastante esa actitud.

— No hay que subirse a la ola de la cancelación tampoco.

— Quedó vintage para mí el concepto de la cancelación. Me parece jugar a ser supremo. ¿Quién considerás que sos como para subirte a esa nube de moralidad y decidir a quién cancelar y a quién no?

— También entiendo que es natural porque son dos figurones, pero está muy bien tu mensaje. Hay que parar un poquitito el odio.

— El odio y la misoginia.

Manzoni señaló que su principal aspiración económica radica en ayudar a su padre mecánico para evitar que continúe con labores de alta exigencia física. (Adrian Escandar)

— Vamos a ir por la última pregunta: ¿Por cuánta plata darías un beso hot en una plaza con todos mirando?

— ¡Ay! De esto hablé en el streaming (risas). Fue una peleíta que tuvimos con Juli porque yo conté que estaba con mis amigos y vi a una pareja chapando, pero de una manera muy desenfrenada. Porque una cosa es un chape romántico, lindo, que te aplaudo y me encanta, ¡que viva el amor! Pero otra cosa es que estés cuatro horas a pura lengua y manoteo. Era una plaza, yo estaba con mis amigos haciendo un picnic y de repente veía niños correteando y una pareja fuera de lugar. Chicos, les pago el telo, pero vayan. No da.

— ¿Era intimidante?

— Sí, pero era una cosa terrible. Él tocándola por todos lados. Muy burdo.

— Evidentemente era un romance que estaba iniciando. Tal vez tendrían casas ocupadas...

— Es verdad. Capaz no había para el telo. Pero era un poco fuerte. ¿Por cuánta plata chaparían una plaza de manera hot? Por USD 5.000 lo hago y ya (risas). Para un viajecito.

La hermana melliza, la persona que más ama

— Si pudieras sacarle un dolor a alguien, ¿a quién sería?

— Que pregunta fuerte. Muchos saben que tengo una hermana melliza que tiene una discapacidad y es algo que cuando sos chico y crecés con alguien con discapacidad, sobre todo nosotros que somos mellizos y tenemos la misma edad, es algo que cuesta entender. Entonces, siempre uno le habla al universo y pide: “Por favor que algún día se encuentre la cura o que no pase más dolores”, porque obviamente las discapacidades conllevan dolores corporales por cuestiones de postura y de intervenciones que hay que realizar. Mi hermana es la persona que más amo en este mundo. Es una de mis personas favoritas. Así que si pudiera sacarle un poco dolor a alguien, sería a ella. Es una luchadora total.

— Qué lindo. ¿Cómo es tu relación con ella?

— Es muy linda y muy cercana. Es una relación especial porque, más allá de toda esta historia que te estoy contando, de alguna manera me hizo siempre ser muy protector y cuidadoso de ella. Al ser mellizos fuimos al mismo jardín, a la primaria, a la secundaria, tuvimos actividades extracurriculares, todo lo hicimos juntos. Hay una cuestión muy simbiótica. Ella es muy capa, estudió y trabaja en un hospital. Y yo estoy con mis cosas, entonces ahora en la adultez tal vez no estamos tan pegados como antes, pero es un vínculo hermoso.

— Es natural que, en la adultez, cada uno esté concentrado en sus propios proyectos y responsabilidades.

— Tal cual. Ella está en pareja hace muchos años y yo también. Pero es una relación, creo yo, bastante simbiótica. Siento que a nadie conozco tanto en el mundo como a ella. Literalmente estoy sentado frente a ella y le puedo llegar a decir: “¿Tenés ganas de hacer pis, no?”. Desde esas boludeces hasta cosas más profundas, yo logro darme cuenta y creo que ella también conmigo.

— Qué lindo tener a alguien así con quien tenés tanta cercanía e intimidad.

— Está la frase tan famosa que dice: “Nacemos y morimos solos”. En mi caso nací acompañado. Literalmente me formé y ya había otra persona en la panza. Eso me parece como simbólicamente lindo porque siempre estuve acompañado. Y con respecto a lo que me preguntaste. No te digo que haya que amigarse con la cuestión, porque siempre va a haber una parte de vos que le va a parecer injusto, que no lo va a entender o que te va a frustrar o entristecer. Pero sí hay algo de aceptarlo y de decir: “Si yo no hubiera tenido la hermana que tuve, no vería la vida de la manera en que la veo”. Uno lo termina resignificando. Tener una melliza con una discapacidad me enseñó un montón de cosas que si no hubiera sido de esa manera, quizás sería ignorante en la cuestión o que no tendría la empatía que puedo llegar a tener respecto a ese tema. Dentro de lo triste y lo duro que puede ser, me dio muchas enseñanzas y creo que eso, de alguna manera, te vuelve una persona un poco más sabia.

En diálogo con Emilia, el periodista afirmó que prioriza la tranquilidad personal antes que revelar intimidades de figuras públicas a cambio de reproducciones en redes sociales. (Adrian Escandar)

Salida del clóset a los 18 y el bullying en la secundaria

— Imagino que habrás jugado varias veces al Yo nunca, nunca

— Sí, obvio.

— La primera dice frase dice: “Yo nunca, nunca tuve TOC de comer golosinas de un solo color”.

— ¡Ay! Sí, recontra.

— Qué TOC raro.

— Sí, particular.

— ¿Qué color eran los que elegías?

— Rojos. O en su defecto rosa.

— ¿Por qué?

— Porque me daba la sensación de frutilla. No lo puedo explicar. No sé reconocer en qué momento empezó a suceder, porque realmente recuerdo ser muy chico y estar en cumpleañitos donde te daban a elegir los caramelos y yo me ponía a buscar hasta encontrar el rojo. Pero no sé bien por qué.

— ¿Qué te pasaba con los demás colores?

— Me pasa que no me puedo imaginar consumiendo algo violeta o amarillo. Me da como un poco de repulsión hasta imaginarlo.

— Pero ¿por qué? ¿Es un bloqueo con el color o el sabor?

— Es un bloqueo emocional, te diría. Me llega a generar rechazo de base. La idea de ingerir un caramelo color violeta, naranja o amarillo, de verdad me genera como una especie de náusea.

— ¿Pero nunca los probaste?

— Creería que no. No me acuerdo si de muy chico.

— ¡No sabés lo que te estás perdiendo! El caramelo violeta con sabor a uva es el más rico de todos.

— ¿De verdad?

— Te lo juro. Me dan ganas de ir al quiosco a comprarme uno. Es riquísimo.

— Tendría que romper la barrera.

— El amarillo puede ser limón o banana.

— El que tiene mala fama es el naranja.

— ¡Es sabor naranja!

— Sí, pero para eso me compro una naranja.

— ¿Te pasa con las golosinas nada más o con alimentos también?

— Con las golosinas: caramelos, gomitas y chupetín.

— ¿Con el helado?

— Con el helado, no. Pero soy un señor grande que siempre se pide los mismos gustos y son muy clásicos: chocolate con almendra, sambayón y frutilla a la crema. Esa es mi santa trinidad.

— Estás entre señor o niño, salvo por el sambayón.

— Cuando voy a esas heladerías que tienen 58 mil gustos, nunca como que me animo a pedir otros. ¿Cuál es tu top tres?

— Menta granizada.

— ¡Ah! Polémica.

— Sambayón y chocolate blanco o chocolate Dubái. Aunque el chocolate fondente, que es el bien negro, me encanta también.

— No me animé todavía a eso. Tengo que probar. A la menta granizada le di una chance porque dije: “Es un gusto tan hateado que lo voy a probar”. Y honestamente me incliné al hate, Emi.

— Yo ya sé que es una línea delgaad, pero yo lo amo. Es mi gusto preferido.

— No, es pasta dental.

— Es como esos chocolatitos que vienen en laminitas, pero la versión helada. Es fresco y dulce.

— No te banco con eso. Es pasta dental.

— Vamos con la última: “Yo nunca, nunca por mucho tiempo tuve miedo a una app de citas”.

— Un poquito voy a tomar. Hay una aplicación muy famosa en el universo gay que es Grindr. Yo salí del clóset a los 18 años y hay una cuestión mega matemática que vos salís del clóset y lo que tenés más al alcance de la mano para empezar a experimentar tu sexualidad es esta aplicación, pero lo que se busca es muy salvaje, ¿viste?

— Es muy al hueso.

— Y yo en ese momento era un adolescente recién salido del clóset y me sentí como un corderito rodeado de lobos. Entré en esa de la dinámica de la aplicación, que son encuentros más casuales y no me terminó haciendo tan bien. Después me di cuenta, haciendo terapia y demás, que lo que yo buscaba en ese entonces era conocer a alguien, quizás vivir ese romance que uno no vive en la adolescencia porque estás como enclosetado. Mi novio, por ejemplo, es como gay desde... bueno, en realidad uno siempre es gay, ¿no? Pero asumido desde los 13 años. Entonces, él salió con chicos en esa época. Pero yo no. Yo toda la secundaria estuve como muy reprimido a todo ese universo. Cuando entré en esa dinámica de esa aplicación, que es lo primero que hace un gay cuando sale del clóset, me di cuenta que no me estaba haciendo tan bien, porque lo único que se buscaba ahí era el encuentro casual y yo estaba buscando otra cosa.

— Vos querías empezar más despacio a explorar eso.

— Sí. Es que la gente ahí no tiene nombres. Los nombres son: “activo busca pasivo”, “activo dominante”, “activo con lugar”, “pasivo que le gusta tal cosa”.

— Súper explícito.

— Claro, no es que los nombres son Emanuel, Santiago. Es la propuesta, el morbo que tenés. Es un poco salvaje todo.

— Tenés que tener en claro lo que te gusta y saber que vas a jugar a eso.

— Sí.

— ¿Y por qué en la adolescencia estabas tan reprimido? ¿Fue porque estabas descubriendo tu identidad, tu orientación sexual y eso te generaba algún tipo de conflicto?

— Ahora de grande puedo reconocer que siempre me di cuenta que era un nene distinto o afeminado y que me gustaban las cosas que estaban más relacionadas a las nenas. Yo veía Casi Ángeles, Patito Feo, Floricienta, Hannah Montana, todo ese era mi consumo y me gustaba jugar a eso. Pero realmente creo que no tenía del todo claro que me gustaban los chicos. En la secundaria yo sufrí mucho bullying por ser un chico afeminado. Entonces creo que eso contribuyó también un poco con mi represión, mi enclosetamiento. Capaz no sentía que estaba en un espacio libre o seguro para decir: “Che, a ver, experimento un poco, me fijo si me gustan los chicos o no”. Pero creo que tampoco lo tenía del todo claro. A mí en la secundaria me gustaba una chica. Y después a los 18, cuando termino el colegio, también me pasó que empecé a mirar a mi alrededor y todo el círculo de amigos que me había hecho eran: lesbiana, gay, bisexual, como que se hacía real la frase “Dios los cría y el viento los amontona” (risas).

— Era tu comunidad.

— Sí. Pero yo, teniendo ese entorno y todo, juraba que era heterosexual. Entonces, mis amigas lesbianas me empezaron a llevar a los boliches gais y ahí yo me empecé a darme un besito con un chico, con otro. Y yo creo que ahí recién dije: “Claro, sí. Me re gustan los chicos”. Pero no era una cuestión de culpa, religión o padres super estrictos sino más bien que creo que naturalmente no lo tenía del todo claro.

— Fue algo más personal.

— Sí.

— ¿Y hoy te considerás bisexual o gay?

— Sí, soy gay. Cada tanto me puede gustar una chica. Eso creo que te convierte en bisexual. Quizás ahora va a haber comentarios en esta nota diciéndome: “La bisexualidad existe y hay que asumirla”. Y está bueno. Pero la realidad es que por una cuestión de porcentajes en mi cabeza... No es que voy a un boliche y me fijo en las minas. Capaz alguna vez me puede pasar que una me llame la atención, pero en líneas generales soy muy gay, la verdad.

— Te felicito por la autenticidad.

— Gracias, Emi.

— Te llevaste todo el millón.

— ¡Ay! Ahora con esto también puedo planear una fiesta (risas).