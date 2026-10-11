México

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Los efectivos del GOES mantuvieron una persecución a través de poblados cercanos

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos. SSPS
Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos. SSPS
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El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, detuvo a dos hombres armados en el municipio de Mocorito tras una persecución en la que los sujetos dispararon contra los agentes. En el operativo se les aseguró un fusil tipo Barret calibre .50, un AK-47, una pistola y equipo táctico, además de recuperarse la camioneta en la que viajaban, con reporte de robo en Estados Unidos.

La acción fue reportada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP), que detalló la participación del GOES con apoyo del Grupo Interinstitucional.

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Cómo se desarrolló la persecución

Todo comenzó durante un patrullaje de rutina en el poblado de Aguapepe, en Mocorito. Elementos del GOES ubicaron una camioneta Dodge RAM de color negro que llamó su atención durante el recorrido.

Al notar la presencia de los agentes, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida. Durante la fuga, realizaron detonaciones de arma de fuego contra el personal de seguridad.

Los efectivos del GOES decidieron darles seguimiento y mantuvieron la persecución a través de poblados cercanos. Los sospechosos fueron finalmente alcanzados más adelante, lo que permitió controlar la situación.

Tras ser alcanzados por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, se les decomisó un fusil Barret calibre .50, un AK-47 y municiones, además de recuperarse la camioneta en la que circulaban.

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Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que los agentes lograron detener a los dos sospechosos, procedieron a verificar el estatus legal de la camioneta Dodge RAM. La revisión arrojó que la unidad contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

El arsenal asegurado en el operativo

Tras controlar la situación, el personal de seguridad realizó una inspección completa tanto de los detenidos como del vehículo. El resultado arrojó un decomiso considerable de armamento y municiones.

Entre las armas largas aseguradas se encontraron un fusil tipo Barret calibre .50 y un fusil AK-47 calibre 7.62x39. También se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros.

En cuanto a cargadores, los agentes recuperaron dos piezas calibre .50, diez de calibre 7.62x39 milímetros y uno más calibre 9 milímetros. El decomiso de municiones incluyó 20 cartuchos calibre .50, 290 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros y 15 cartuchos calibre 9 milímetros.

Además del armamento y las municiones, se encontraron dos chalecos tácticos junto con cuatro placas balísticas, equipo que complementaba el arsenal localizado en poder de los detenidos. A esto se sumó la recuperación de la camioneta Dodge RAM con reporte de robo en Estados Unidos.

El destino de los detenidos y lo asegurado

Una vez concluida la inspección, tanto los dos civiles detenidos como los objetos del delito y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado señalaron que este tipo de acciones responden al compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense.

Otros decomisos de fusiles Barret en Sinaloa

El hallazgo en Mocorito no es un caso aislado en la entidad. El 15 de septiembre de 2026, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron un fusil Barret calibre .50, una ametralladora Browning del mismo calibre y 54 fusiles de asalto en un predio del municipio de El Rosario, Sinaloa, en un arsenal que las autoridades vincularon a la célula de un grupo criminal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo municipio registró otro hallazgo el 13 de septiembre, cuando elementos del Ejército y la Guardia Nacional localizaron, con apoyo de un helicóptero, cinco tambos enterrados con 66 armas largas tipo fusil, un Barret calibre .50 y dos ametralladoras, además de 145 cargadores y 6 mil 498 cartuchos, de acuerdo con el comunicado del Gabinete de Seguridad.

En Sinaloa, los decomisos de este fusil se han vuelto una constante en 2026: el 8 de octubre, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) hallaron cargadores para Barret calibre .50 dentro de una camioneta blindada con sistema ponchallantas en Culiacán. Meses antes, en junio, autoridades federales localizaron un fusil Barret entre un arsenal de 50 armas abandonadas en una camioneta en Badiraguato.

A nivel nacional, entre 2018 y febrero de 2026 las autoridades mexicanas decomisaron 897 fusiles Barret. Sinaloa concentra 152 de esos casos, equivalentes al 16.9 por ciento del total nacional, y Culiacán es el municipio con más aseguramientos del país, con 82 registros.

Especificaciones e importancia del Barret en el narcotráfico

El fusil Barret calibre .50 es un arma de precisión de largo alcance fabricada por la empresa estadounidense Barrett Firearms Manufacturing. El arma pesa alrededor de 14 kilogramos, mide 1,44 metros y dispara balas de 13,8 centímetros de largo con un diámetro de 1,27 centímetros, con un radio efectivo de hasta 1,5 kilómetros.

Su capacidad para perforar blindajes explica su presencia en los arsenales del crimen organizado. El fusil Barret .50 puede atravesar blindajes de nivel III y, en ocasiones, nivel IV, lo que lo convierte en un arma usada para atacar vehículos artillados de organizaciones rivales o de las fuerzas de seguridad. Las balas perforan incluso materiales de construcción y chalecos antibalas de alto nivel.

Infografía con la ilustración de un fusil Barret en la parte superior, una bala de gran calibre, un helicóptero y recuadros de texto explicativo.
Especificaciones e importancia del Barret en el narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arma ha sido utilizada previamente por el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos. Durante el llamado Culiacanazo de 2019, miembros de esa organización emplearon el fusil contra militares que mantenían detenido a Ovidio Guzmán López. El Barret también fue usado en 2016 para derribar un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en el municipio de La Huacana.

El costo del arma explica por qué se le considera un símbolo de estatus entre los cárteles. En el mercado legal de Estados Unidos puede costar entre 7 mil y 10 mil dólares, pero al ser traficada a México su precio se eleva entre 12 mil y 16 mil dólares. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y las dos facciones del Cártel del Golfo figuran entre las organizaciones que más han buscado este tipo de armamento.

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