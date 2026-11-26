El cantante contó que escribió la canción con el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian durante una sesión improvisada. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Leonardo Aguilar reveló que compuso la canción “Ay, Amor” junto a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, durante una sesión improvisada en el hotel San Ángel Inn, en Ciudad de México. El cantante contó la anécdota en entrevista con Alex Rodríguez, en el marco de la promoción de su álbum Esquina 22.

Según el relato del hijo de Pepe Aguilar, él y Figueroa compartían una preocupación en común dentro de la industria musical. “Sobre todo lo que tenemos Julián y yo en común era el peso de tener un papá tan, tan importante en la misma industria en la que nos queríamos meter”, explicó el cantante.

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El intérprete detalló que la amistad con Figueroa se construyó también a partir de conversaciones sobre ese peso generacional. “Logramos platicar mucho al respecto y era un, era un gran tipo, muy amable y muy buena onda, muy gente, muy compositor, muy bohemio”, dijo Aguilar sobre su colega.

La anécdota puntual ocurrió en el hotel San Ángel Inn, donde ambos se encontraban sin instrumentos propios a la mano. Aguilar narró que un hombre tocaba la guitarra en el lugar y decidieron pedírsela prestada para componer en el momento. “Oiga, ¿nos presta la guitarra?”, recordó haberle dicho, y agregó que incluso recurrieron a un capitán del hotel para conseguir el instrumento: “Capi, por favor, o sea, es que queremos componer”.

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Leonardo recordó cómo surgió el tema junto a Julián Figueroa, con quien compartía el peso de tener padres reconocidos en la música regional mexicana. (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial)

El propio Aguilar calificó la situación con humor. “De payasos los dos, porque, pues pudimos haber escrito en otro lugar”, dijo entre risas, y explicó que la decisión respondió a que no había alternativa disponible en ese momento: “pero no había nadie”. De esa improvisación surgió la melodía que después grabaría Figueroa. “Ya nos pusimos a escribir una canción que al final él grabó. Ahí nació la canción, la que decía: ‘Ay, amor, pero ay, amor, ay, amor, ay, amor, que estoy sintiendo’”, relató el compositor.

Julián Figueroa falleció en abril de 2023. Tras su muerte, Aguilar lamentó públicamente que no lograran completar un proyecto musical conjunto que ambos tenían en mente. El hermano de Ángela Aguilar fue de los primeros en expresar su dolor por la pérdida del compositor.

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A través de su cuenta de Instagram, Leonardo compartió mensajes que había sostenido con Figueroa antes de su inesperada muerte, además de videos de momentos compartidos dentro y fuera de los escenarios. En esa publicación, el cantante escribió un mensaje de despedida dirigido a su amigo y colega de composición.

“Las personas que se han ido viven en nuestro corazón y los mantenemos vivos a través de las acciones que honran su memoria. Siento una tristeza profunda, jamás imaginé algo así”, escribió Aguilar en la red social. El mensaje continuó con una referencia directa al trabajo musical que quedó inconcluso entre ambos.

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Tras el fallecimiento del compositor en abril de 2023, Aguilar lamentó no haber completado un dueto pendiente entre ambos artistas.(FOTO: EDGAR NEGRETE /CUARTOSCURO.COM)

“Nos faltó mucho tiempo, muchas canciones por componer. Te quiero mucho amigo, gracias por inspirarme siempre, nos hizo falta hacer nuestro dueto, la escribiré y la tendré lista para cuando nos volvamos a encontrar”, agregó el intérprete en la publicación.

Entre el material que Aguilar adjuntó en su publicación de despedida se encontraba también un mensaje que Julián Figueroa le había enviado en un momento de duelo familiar previo. Se trató del texto que el compositor escribió cuando falleció Flor Silvestre, abuela de Leonardo y de Ángela Aguilar.

La publicación incluyó además fotografías y videos de los momentos que ambos compartieron, tanto en espacios públicos como en encuentros alejados de los reflectores. El material documentó una relación que, según describió el propio Aguilar, se sostenía en la coincidencia de haber crecido bajo la sombra de padres reconocidos en la música regional mexicana: Pepe Aguilar y Joan Sebastian.

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