México

Vinculan a proceso a "El Guicho" por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora

Un trapo impregnado con una sustancia de olor potente causó la pérdida de conocimiento en la víctima antes de ser retenida en un inmueble terracero por parte de Luis Fernando N

Vinculan a proceso a "El Guicho" por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora. @fgjesonora
Vinculan a proceso a "El Guicho" por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora. @fgjesonora
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Un juez en Sonora vinculó a proceso a Luis Fernando “N”, conocido como “El Güicho”, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La resolución se dictó tras una investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en el municipio de Magdalena de Kino.

El caso corresponde a hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2026, cuando la víctima, identificada como Casandra Jimena “N”, fue interceptada mientras caminaba por la salida sur de la ciudad. Permaneció privada de su libertad hasta que fue liberada en las primeras horas del 14 de septiembre.

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La resolución judicial contra “El Güicho”

Un juez determinó que existen elementos suficientes para someter a proceso penal a Luis Fernando “N” por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La decisión se basó en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público durante la investigación.

El imputado es señalado por la FGJES como presunto responsable de haber privado de la libertad a una mujer en la región de Magdalena de Kino, desde el 12 hasta el 14 de septiembre de 2026. La vinculación a proceso representa un primer paso en el procedimiento penal, luego de que la autoridad judicial consideró acreditado el delito y la probable participación del acusado.

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Un trapo sucio y arrugado de color oscuro y una botella de vidrio marrón con una etiqueta blanca y un círculo rojo tachado sobre mesa de madera.
Vinculan a proceso a “El Guicho” por dormir y secuestrar a una mujer por casi dos días en Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estuvo a cargo de la FGJES, que documentó tanto el momento de la sustracción de la víctima como las condiciones en las que permaneció retenida hasta su liberación.

Cómo ocurrió el secuestro

Los hechos se registraron cuando la víctima caminaba por la salida sur de Magdalena de Kino, a la altura de las letras monumentales de la ciudad, sobre la Carretera Internacional. De acuerdo con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado la sujetó por la espalda y la llevó contra su voluntad hacia una zona de monte cercana.

En ese lugar, según la investigación, el hombre la habría sometido mediante amenazas. Posteriormente le habría colocado sobre el rostro un trapo impregnado con una sustancia de fuerte olor, lo que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

Fue en ese estado que, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer fue trasladada a otro punto del municipio, donde permanecería retenida durante los días siguientes.

El cautiverio en la colonia El Sásabe

Tras perder el conocimiento, la víctima fue llevada a un inmueble ubicado en un camino de terracería de la colonia El Sásabe. En ese lugar, según los datos de prueba, permaneció privada de la libertad bajo amenazas y sin posibilidad de retirarse por voluntad propia.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cautiverio se extendió desde el 12 de septiembre hasta las primeras horas del 14 de septiembre de 2026, cuando finalmente la víctima fue liberada. La FGJES no detalló las circunstancias específicas en las que se produjo la liberación dentro de la información difundida sobre el caso.

Durante ese periodo, el Ministerio Público documentó elementos adicionales que formaron parte del expediente integrado para sustentar la vinculación a proceso ante el juez.

Expresiones de control documentadas en el expediente

Dentro de la investigación, el Ministerio Público también documentó expresiones de control y posesión dirigidas hacia la víctima por parte del imputado. Estos elementos fueron incorporados al contexto de violencia analizado durante la integración de la carpeta de investigación.

La FGJES señaló que el caso se trabajó con perspectiva de género, un enfoque que la institución aplica en la investigación de delitos que vulneran la libertad y seguridad de las mujeres en el estado.

La fiscalía sostuvo que continuará las investigaciones de este tipo de delitos, con el propósito de que las víctimas cuenten con acceso efectivo a la justicia y protección institucional durante todo el proceso penal derivado de estos hechos.

Las penas que contempla el Código Penal de Sonora

El delito de privación ilegal de la libertad agravada, por el que fue vinculado a proceso “El Güicho”, está contemplado en el Código Penal del Estado de Sonora. El artículo 294 de ese ordenamiento establece que comete este delito “el particular que ilícitamente sustraiga, detenga o retenga a otro”, y fija una pena base de tres a nueve años de prisión, además de una multa de veinte a doscientos días.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Unas esposas metálicas se encuentran sobre una superficie oscura, sugiriendo el rigor del sistema penal y la privación de libertad en un entorno carcelario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando concurren determinadas circunstancias agravantes, la sanción se incrementa de forma considerable. El artículo 295 del mismo código establece que, en esos casos, la privación ilegal de la libertad se sancionará con cuatro a doce años de prisión, junto con una multa de veinticinco a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGJES calificó el caso de Luis Fernando “N” como privación ilegal de la libertad agravada, lo que ubica la acusación dentro del rango de pena previsto en el artículo 295. El comunicado oficial de la fiscalía no detalló cuál o cuáles de las circunstancias agravantes contempladas en ese artículo fueron las que se aplicaron al caso concreto.

De comprobarse plenamente la responsabilidad penal del acusado durante el proceso judicial, la pena aplicable correspondería al rango agravado previsto en el artículo 295, es decir, entre cuatro y doce años de prisión, además de la multa correspondiente establecida en Unidades de Medida y Actualización.

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