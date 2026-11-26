Miembros del EZLN listos para la reunión con madres buscadoras en la CDMX (Foto: EZLN)

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Mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) viajarán a la Ciudad de México para reunirse con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, en un encuentro que busca expresar solidaridad con quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

La delegación zapatista fue despedida con rezos y bailes en distintas comunidades de Chiapas, como parte de las actividades previas a su traslado a la capital del país. Así lo informó el subcomandante insurgente Moisés, coordinador general de la Gira por la Vida Capítulo México, quien compartió una crónica sobre los preparativos y la salida de los integrantes del movimiento.

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De acuerdo con el mensaje difundido desde las montañas del sureste mexicano, las ceremonias se realizaron en los llamados Caracoles zapatistas, así como en comunidades, incluso aquellas identificadas como partidistas.

Bajo el nombre de “Rezo y Baile para un Buen Viaje”, catequistas convocaron a encuentros religiosos para pedir por la seguridad de quienes participarán en la visita a la Ciudad de México, así como por las familias que enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.

EZLN pide por las familias que buscan a sus desaparecidos

Un bordado en punto de cruz representa a una persona con pasamontañas que sostiene un cartel con el texto «¿Dónde están?!». (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su comunicado, el subcomandante Moisés explicó que durante los rezos se pidió por el bienestar de los integrantes de la delegación y por la fortaleza de las madres y familias buscadoras.

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El propósito de las oraciones, señaló, fue pedir que las personas que atraviesan el dolor de tener un familiar desaparecido encuentren fuerza para continuar con sus esfuerzos y no desistan hasta localizarlo.

Las actividades religiosas fueron acompañadas posteriormente por bailes comunitarios, que, según la descripción del dirigente zapatista, evolucionaron hacia un ambiente sonidero.

La despedida se convirtió así en una jornada de convivencia y acompañamiento colectivo antes de que los integrantes del EZLN emprendieran el viaje hacia la capital mexicana.

El mensaje destacó la participación de distintas comunidades en estos actos, lo que permitió que la salida de la delegación estuviera acompañada por expresiones de respaldo y solidaridad.

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Delegación zapatista salió de los 12 Caracoles de Chiapas

El traslado comenzó durante la madrugada del 25 de noviembre, cuando los vehículos que transportaban a los integrantes de la delegación salieron de los 12 Caracoles zapatistas con dirección al Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Algunos de los participantes tuvieron que recorrer trayectos de hasta ocho horas para llegar al punto de concentración. El subcomandante Moisés describió el recorrido como un viaje realizado en las redilas de los vehículos, acompañado por una ligera lluvia.

Los integrantes de la delegación arribaron durante el mediodía de este miércoles 25 de noviembre, después de trasladarse desde distintas comunidades de la entidad.

La concentración en el CIDECI forma parte de los preparativos para continuar con la Gira por la Vida Capítulo México y esperan que salga el contingente a la CDMX el próximo sábado 28 de noviembre a las 17 horas, donde un día después esperan llegar a la capital mexicana.

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Zapatistas preparan regalos para las madres buscadoras

Miembros del EZLN listos para la reunión con madres buscadoras en la CDMX (Foto: EZLN)

Como parte de las actividades previas al encuentro, el EZLN también organizó una jornada de bordado para elaborar regalos destinados a las madres buscadoras y sus familias.

El subcomandante Moisés informó que este jueves 26 de noviembre miles de manos participarán en la elaboración de estos obsequios, con la intención de completar los presentes que entregarán durante la visita.

En su comunicado, el dirigente zapatista hizo referencia al incremento en el número de familias que recibirán estos regalos. Explicó que inicialmente se contemplaban 100, después 200 y posteriormente 400, hasta llegar a una cifra superior a 700 familias buscadoras.

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Con un tono irónico, atribuyó al capitán la responsabilidad de que los obsequios no alcancen para todas las personas contempladas, debido al aumento de la cantidad prevista.

EZLN busca acompañar a quienes enfrentan la desaparición

La visita de los mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional representa un acercamiento con los colectivos y familias que mantienen la búsqueda de personas desaparecidas en México.

El subcomandante Moisés cerró su mensaje con una referencia a dos acciones que marcarán el encuentro: escuchar y abrazar a las madres buscadoras, en reconocimiento al dolor que enfrentan y a la lucha que mantienen para encontrar a sus seres queridos.

El comunicado fue firmado por el subcomandante insurgente Moisés, coordinador general de la Gira por la Vida Capítulo México, desde las montañas del sureste mexicano.

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