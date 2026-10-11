Diabetes e hipertensión: síntomas de alerta, diferencias y factores de riesgo

La diabetes no controlada daña progresivamente el corazón, los riñones, los ojos y los nervios, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diabetes y la hipertensión figuran entre los padecimientos crónicos de mayor prevalencia en México, con una afectación cercana al 30% de la población adulta por presión alta, según datos del IMSS actualizados este 2026.

Ambas enfermedades comparten factores de riesgo pero se originan por mecanismos distintos en el organismo.

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Reconocer los síntomas de cada una, identificar sus factores de riesgo específicos y entender sus diferencias resulta determinante para un diagnóstico oportuno.

Apenas el 38% de las consultas de primer nivel es solicitado por hombres, según el IMSS. (YouTube/ Issemym Edomex)

Muchas personas conviven con alguna de estas condiciones sin saberlo, lo que retrasa el tratamiento y eleva el riesgo de complicaciones graves.

La revisión médica periódica es la única forma de detectar ambas enfermedades a tiempo

La Secretaría de Salud señala que, en etapas iniciales, tanto la diabetes como la hipertensión carecen de síntomas evidentes, lo que explica el alto porcentaje de personas que desconocen su diagnóstico.

El IMSS recomienda realizar la medición de presión arterial y pruebas de glucosa en sangre desde los 20 años, incluso en ausencia de malestares.

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La hipertensión se conoce como "el asesino silencioso" porque no genera síntomas en sus primeras etapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección oportuna permite iniciar tratamiento antes de que se presenten complicaciones como infarto, insuficiencia renal o daño en la retina, de acuerdo con la misma dependencia.

La diabetes eleva la glucosa y afecta nervios, riñones y vasos sanguíneos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre.

Con el tiempo, este exceso daña el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

Con el tiempo, los riñones pueden sufrir afectaciones graves con la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen tres tipos principales: tipo 1, tipo 2 y gestacional. Más del 95% de los casos corresponden al tipo 2, vinculado al exceso de peso corporal y la inactividad física, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Los síntomas de diabetes incluyen sed excesiva, hambre constante y fatiga

Los signos de alerta son poliuria (orinar con frecuencia), polidipsia (sed excesiva) y polifagia (hambre constante incluso después de comer).

A estos se suman la pérdida de peso inexplicable, la visión borrosa y la fatiga extrema.

También pueden presentarse cicatrización lenta de heridas, infecciones recurrentes y hormigueo o entumecimiento en manos y pies.

La sed excesiva y constante, conocida como polidipsia, es uno de los síntomas clásicos de la diabetes, según la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la diabetes tipo 1 los síntomas aparecen de forma súbita, mientras que en la tipo 2 el avance es gradual, según la OPS.

Esta diferencia en la progresión tiene consecuencias directas en el diagnóstico.

Según la Secretaría de Salud, 31.7% de las personas con diabetes en México desconoce su diagnóstico, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

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La hipertensión no presenta síntomas evidentes hasta que hay daño en órganos

La Secretaría de Salud y el IMSS definen la hipertensión arterial como el aumento sostenido de la presión por arriba de 140/90 mmHg.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), de la Secretaría de Salud, la describe como “el asesino silencioso”, porque en la mayoría de los casos no genera síntomas hasta que ya existe daño en órganos vitales.

Solo el 57.4% de las personas diagnosticadas con hipertensión logra metas de control, según el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) de la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Iván Alejandro Rodríguez Torres, del IMSS, señala este 2026 que la prevalencia de este padecimiento se acerca al 30% en población de 20 años y más, y es cercana al 20% entre la población derechohabiente del instituto.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), a través de la ENSANUT Continua 2023, reporta que 43% de los adultos hipertensos en México desconoce que tiene la enfermedad.

Cuando la presión se eleva a niveles de crisis, por arriba de 180/120 mmHg, aparecen señales de alarma: dolor de cabeza intenso en las sienes, dolor de pecho, visión borrosa o manchas, zumbido en los oídos, mareos, debilidad y dificultad para hablar o respirar.

La hipertensión no controlada puede provocar hemorragia cerebral por rompimiento de aneurismas, señala la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación oficial ante estos signos es buscar atención médica de urgencia de inmediato.

El sangrado nasal recurrente, las náuseas y el vómito también pueden indicar una elevación peligrosa de la presión arterial.

Ambos padecimientos comparten factores de riesgo modificables

El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo figuran entre los factores de riesgo comunes a diabetes e hipertensión.

El consumo elevado de sal, el tabaquismo y el alcoholismo también incrementan la probabilidad de desarrollar ambas enfermedades.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo compartidos entre diabetes e hipertensión, según el IMSS. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los antecedentes familiares son determinantes en los dos casos. Para la diabetes tipo 2, además, se suman la edad superior a 35-40 años, la prediabetes y el antecedente de diabetes gestacional.

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La hipertensión, por su parte, figura como factor de riesgo directo para la diabetes, y viceversa, de acuerdo con el IMSS.

La diferencia entre ambas está en qué miden y cómo se diagnostican

La diabetes se mide a través de los niveles de glucosa en sangre; se diagnostica cuando la glucosa en ayuno es igual o mayor a 126 mg/dL, de acuerdo con la OMS.

La hipertensión se mide con la presión que ejerce la sangre contra las arterias, con un umbral diagnóstico de 140/90 mmHg o superior, según la NOM-030-SSA2 mexicana.

Los antecedentes familiares son determinantes en el desarrollo de diabetes e hipertensión, indica el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los órganos más afectados también varían. La diabetes daña principalmente riñones, ojos, nervios y pies, mientras que la hipertensión afecta con mayor frecuencia corazón, cerebro, riñones y ojos.

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Ambas enfermedades comparten complicaciones graves como infarto, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal y daño en la retina.

El IMSS recomienda modificar hábitos como el sedentarismo y el consumo de tabaco para prevenir las dos condiciones de manera simultánea.

La detección oportuna reduce el riesgo de complicaciones graves como infarto o daño renal, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención requiere peso saludable, actividad física y control del estrés

La Secretaría de Salud recomienda reducir el consumo de sal a menos de 6 gramos al día, mantener un peso corporal saludable y realizar actividad física de forma regular para prevenir ambos padecimientos.

El IMSS fija como meta al menos 150 minutos semanales de ejercicio.

La OMS añade que evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol son medidas determinantes, junto con una dieta que priorice frutas, verduras y cereales integrales sobre grasas saturadas y azúcares simples.

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Casi la mitad de las personas con hipertensión acude a consulta médica solo cuando ya presenta síntomas agudos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CENAPRECE y el IMSS coinciden en la importancia de la revisión médica periódica, con mediciones regulares de presión arterial y pruebas de glucosa en sangre, incluso en ausencia de síntomas.

La hipertensión ya no es exclusiva de adultos mayores

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2024 documenta que 11.3% de los jóvenes de entre 20 y 39 años padece hipertensión arterial, aunque la mayoría lo ignora.

La mayoría de los jóvenes con hipertensión no lo sabe, porque la enfermedad no suele dar síntomas visibles a esa edad, de acuerdo con el INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENSANUT Continua 2023 encontró que 70% de los hombres de ese rango de edad con presión elevada nunca habían sido diagnosticados.

Debido a ello, el IMSS recomienda la medición periódica de la presión arterial desde los 20 años para revertir este rezago en el diagnóstico.