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Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 11 de octubre del 2026

El equipo azul y el equipo rojo llegan empatados tras los enfrentamientos del viernes, por lo que la lista de sentenciadas se definirá en los circuitos dominicanos

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 11 de octubre del 2026
Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 11 de octubre del 2026
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Exatlón México llega esta noche a su séptimo Domingo de Eliminación de la temporada, con el equipo azul y el equipo rojo empatados tras la Serie por la Supervivencia del viernes, lo que deja sin definir todavía a las atletas que disputarán la Zona de Peligro. La transmisión arranca a las 18:00 horas por Azteca UNO.

La Serie por la Supervivencia quedó empatada 1-1 antes de la eliminación

El formato de competencia de Exatlón México consta de tres enfrentamientos distribuidos a lo largo de la semana, donde cada derrota obliga al equipo perdedor a colocar a una integrante en riesgo de salida. Tras los juegos del viernes, el marcador quedó con una victoria para cada escuadra, lo que congeló el destino de las posibles sentenciadas.

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La tercera y definitiva batalla por la salvación se disputa al inicio del programa de hoy en los circuitos de República Dominicana. Hasta que termine esa carrera no es posible conocer qué equipo pierde ni qué atletas completan la lista final de sentenciadas.

Equipo Rojo Exatlón México 2026
Equipo Rojo Exatlón México 2026

Exatlón México 2026: quién sale hoy

Una vez que se conozca al equipo perdedor de la tarde, la producción sumará las estadísticas de rendimiento de la semana junto con los votos en vivo para armar la lista completa de la Zona de Peligro. Las sentenciadas saltarán de inmediato a la arena para disputar la pugna máxima por la permanencia.

Sin lista oficial confirmada, los nombres de Katia Gallegos y Natalia Rojas, ambas del equipo azul, ya suenan entre las posibles candidatas al duelo decisivo de esta semana. Gallegos llegó en desventaja después de perder en la Zona de Peligro durante los desafíos previos al fin de semana.

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Exatlón México en vivo hoy: ¿Dónde ver el Duelo de Eliminación?

De lunes a viernes, las transmisiones de Exatlón México comienzan a las 18:30 horas. Los domingos, jornada destinada a la eliminación, el programa inicia a las 18:00 horas, media hora antes de lo habitual.

Equipo Azul Exatlón México 2026
Equipo Azul Exatlón México 2026

La competencia se puede ver en vivo por televisión abierta a través de Azteca UNO, así como en el sitio web oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo.

El equipo rojo compite con diez integrantes y el azul con once

La temporada llega a su séptima semana sin una reducción significativa en el número de participantes, luego de la incorporación de atletas de refuerzo que modificaron la dinámica de ambos equipos.

El equipo rojo está conformado por Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Ella Bucio, Karol Rojas e Ingrid Treviño, esta última incorporada como refuerzo.

Equipo Rojo Exatlón México 2026
Equipo Rojo Exatlón México 2026

El equipo azul suma once integrantes: Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos y los cuatro refuerzos Hugo Espinoza, Gina Torres, Christian Carrillo y Natalia Rojas.

La identidad de la séptima eliminada de la temporada se conocerá al concluir la transmisión de esta noche, una vez que se resuelva el duelo final entre las atletas sentenciadas.

Exatlón México 2026: Lista de eliminados por equipo

Hasta antes de la eliminación de esta noche, Exatlón México 2026 registra seis atletas eliminados a lo largo de la temporada.

Equipo Azul Exatlón México 2026
Equipo Azul Exatlón México 2026

Equipo rojo:

  • Anaid
  • Pablo

Equipo azul:

  • Erick
  • María
  • Irvin
  • Natasha

El equipo azul concentra cuatro de las seis bajas registradas hasta el momento, mientras que el equipo rojo ha perdido a dos de sus integrantes originales.

Esta noche se conocerá el nombre de la séptima eliminada de la temporada, que saldrá del duelo entre las atletas sentenciadas del equipo rojo o del equipo azul.

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