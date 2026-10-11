Penta Zero Miedo y los mexicanos que han ganado el Money in the Bank de la WWE

Penta Zero Miedo ganó el maletín de Money in the Bank 2026 y se convirtió en el segundo mexicano que obtuvo el contrato de WWE para retar por un campeonato mundial durante los próximos 12 meses (Captura de pantalla | WWE)

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Penta Zero Miedo ganó el maletín de Money in the Bank 2026 y se convirtió en el segundo mexicano que obtuvo el contrato de WWE para retar por un campeonato mundial durante los próximos 12 meses. El luchador sumó una oportunidad que puede llevarlo a la cima de la empresa en cualquier función.

La victoria de Penta lo coloca junto a Alberto del Río, quien ganó el combate de Money in the Bank en 2011 y después canjeó el contrato para conquistar el Campeonato de WWE.

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El maletín le da al ganador la posibilidad de exigir una lucha titular cuando lo decida. Puede utilizarlo antes de una defensa, tras un combate del campeón o en otro momento dentro del plazo establecido por WWE.

El mexicano perdió el Campeonato Mundial Peso Completo ante Reigns en Ciudad de México, pero ahora tiene una nueva vía para buscar otra oportunidad titular. (Ilustración: Jesús Aviles)

Penta gana una oportunidad para disputar un campeonato mundial

Penta ganó el combate masculino de escaleras de Money in the Bank 2026. El resultado lo convierte en poseedor de un contrato para disputar un título mundial de la compañía durante el siguiente año.

El formato exige que los participantes suban una escalera instalada en el centro del ring para bajar un maletín suspendido sobre el cuadrilátero. El ganador no necesita definir de inmediato el campeonato ni al rival al que enfrentará.

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Penta llegó a esta instancia luego de una carrera que pasó por empresas mexicanas y estadounidenses. Su personaje, identificado con la frase “Cero Miedo”, lo coloca como uno de los luchadores mexicanos con mayor presencia dentro de la programación de WWE.

(Captura de pantalla)

El contrato puede modificar el rumbo de su etapa en la empresa. Penta puede elegir cuándo presentar el maletín, aunque deberá hacerlo antes de que concluya el periodo de 12 meses que establece la regla de Money in the Bank.

La decisión abre opciones para que rete por los campeonatos mundiales disponibles en WWE. El momento del canje suele ser determinante, porque los ganadores pueden buscar a un monarca después de una lucha exigente o cuando se encuentre en desventaja.

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Alberto del Río abrió el camino mexicano en 2011

Antes de Penta, Alberto del Río era el único mexicano que había ganado el contrato. El luchador de San Luis Potosí se impuso en el combate de escaleras de la marca Raw durante Money in the Bank 2011.

Del Río enfrentó a Rey Mysterio, Kofi Kingston, Alex Riley, Evan Bourne, The Miz, R-Truth y Jack Swagger en aquella lucha. El mexicano descolgó el maletín y obtuvo una lucha por el Campeonato de WWE en cualquier momento del siguiente año.

La victoria de Del Río ocurrió en Chicago, dentro de una edición que también tuvo a Daniel Bryan como ganador del otro combate de Money in the Bank. WWE dividía entonces los maletines entre las marcas Raw y SmackDown.

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Durante su paso por WWE, Alberto del Río también ganó el Royal Rumble de 2011. (Foto: @PrideOfMexico/Twitter)

Alberto del Río celebra al conquistar el Royal Rumble del 2011.

Del Río no esperó un año para usar su oportunidad. El 14 de agosto de 2011, durante SummerSlam, apareció después del combate entre CM Punk y John Cena por el campeonato. Punk había quedado tendido tras un ataque de Kevin Nash. El mexicano canjeó el contrato, conectó una patada y cubrió a Punk para ganar el Campeonato de WWE.

Dos mexicanos con el maletín de WWE

Penta y Del Río son los dos mexicanos que han ganado Money in the Bank en la rama varonil. Los triunfos ocurren con 15 años de diferencia y bajo condiciones distintas dentro de la compañía.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

Del Río usó su maletín para ganar el Campeonato de WWE en SummerSlam 2011. Penta todavía debe definir el momento y el rival para canjear su contrato, una elección que marcará su siguiente paso dentro de WWE.

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