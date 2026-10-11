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Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México

Ambos equipos competirán en una eliminatoria al mejor de siete juegos para definir quién clasifica a la Serie Mundial en la Liga Nacional

Ambos equipos competirán en una eliminatoria al mejor de siete juegos para definir quién clasifica a la Serie Mundial en la Liga Nacional. (Kirby Lee-Imagn Images)
Ambos equipos competirán en una eliminatoria al mejor de siete juegos para definir quién clasifica a la Serie Mundial en la Liga Nacional. (Kirby Lee-Imagn Images)
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Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers inician este domingo 11 de octubre la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El primer juego se disputa a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) desde el American Family Field y la serie se jugará al mejor de siete encuentros, donde el ganador tendrá la oportunidad de participar en el Clásico de Otoño

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Cómo viene cada uno de los equipos

William Contreras en la serie contra los Padres de San Diego. (Denis Poroy-Imagn Images)
William Contreras en la serie contra los Padres de San Diego. (Denis Poroy-Imagn Images)

Aunque los Milwaukee Brewers terminaron con el mejor récord de la temporada regular, los Dodgers llegan con mayor experiencia en esta clase de escenarios.

El cuadro angelino es el actual bicampeón de MLB y cuenta con un lineup que para muchos es el más completo de las Grandes Ligas, además de una rotación de abridores que luce entre las más sólidas de la postemporada.

Ambos equipos descansaron durante la ronda de Wild Card y ya en la Serie Divisional, tanto Milwaukee como Los Ángeles resolvieron sus respectivas eliminatorias en cuatro juegos.

Los Brewers superaron a los Padres de San Diego en una serie que, pese a durar cuatro encuentros, mantuvo el dramatismo hasta el final en cada uno de los juegos.

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A la ofensiva, su jugador más destacado durante la postemporada es el receptor William Contreras, quien ha conectado dos cuadrangulares y suma seis imparables en 16 turnos al bat, para un promedio de bateo de .375.

Kyle Tucker en la serie contra los Bravos de Atlanta. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Kyle Tucker en la serie contra los Bravos de Atlanta. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Por su parte, los Dodgers superaron a los Bravos de Atlanta, igualmente en cuatro encuentros y su jugador más determinante fue Kyle Tucker a la ofensiva.

El jardinero conectó un cuadrangular, consiguió cinco imparables en 15 turnos y registró un promedio de bateo de .333, mientras que Max Muncy es el líder de cuadrangulares con 3.

Quiénes serán los abridores del Juego 1

Tarik Skubal será el abridor de Dodgers en el Juego 1 de la serie. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Tarik Skubal será el abridor de Dodgers en el Juego 1 de la serie. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Ambos equipos repetirán la estrategia que utilizaron en la Serie Divisional para abrir la Serie de Campeonato.

Por los Dodgers, Tarik Skubal subirá a la lomita en el primer juego, mientras que Jacob Misiorowski lo hará por los Milwaukee Brewers.

Skubal tuvo una sólida actuación en su primera apertura de los playoffs ante los Bravos de Atlanta, donde el pitcher trabajó seis entradas, permitió una carrera y dos imparables (uno de ellos un cuadrangular) con siete ponches.

Durante la campaña regular, el ex pitcher de los Detroit Tigers lanzó un total de 10 juegos, donde vio acción en 62 entradas, tuvo 70 ponches para un ERA de 2.61. Los Dodgers lo adquirieron a mitad de temporada para reforzar su roster con uno de los mejores lanzadores de toda la MLB al tratarse del ganador del premio CY Young de la Liga Americana en 2025.

Jacob Misiorowski abrirá por los Milwaukee Brewers. (Benny Sieu-Imagn Images)
Jacob Misiorowski abrirá por los Milwaukee Brewers. (Benny Sieu-Imagn Images)

Misiorowski se midió a los Padres de San Diego en el primer juego de la Serie Divisional, donde trabajó cuatro episodios, admitió dos carreras y recibió cuatro imparables, sin permitir jonrones.

El lanzador de los Brewers disputó un total de 30 juegos a lo largo de toda la campaña, donde vio acción en 174 entradas para un era de 1.80.

Cuándo y dónde ver el Juego 1 desde México

El encuentro entre Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers podrá seguirse este domingo 11 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas FOX+, FOX ONE y MLB TV con suscripción.

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