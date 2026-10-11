Sheinbaum inaugura universidad en Nicolás Romero: estudiantes podrán acceder a la Beca Gertrudis Bocanegra

Claudia Sheinbaum.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, Estado de México, donde anunció la incorporación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura, un apoyo económico destinado al transporte.

Durante el acto, la mandataria destacó la importancia de ampliar el acceso a la educación pública y gratuita, al tiempo que informó sobre nuevos proyectos educativos para atender la demanda de espacios escolares entre los jóvenes.

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En su mensaje, Sheinbaum también reconoció la participación del gobierno municipal en la construcción de las instalaciones universitarias y adelantó que se ampliará la oferta educativa en el municipio, debido a que una parte de los aspirantes no logró ingresar a la modalidad presencial.

Sheinbaum anuncia la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios

Uno de los anuncios realizados por la presidenta durante la inauguración fue la llegada de este programa para los alumnos de licenciatura de la Universidad Rosario Castellanos.

Sheinbaum explicó que contempla un apoyo económico para el transporte, con características similares al que reciben estudiantes de educación media superior mediante la beca Benito Juárez.

La mandataria señaló que el beneficio también estará disponible para las y los estudiantes de la institución en Nicolás Romero, aunque durante su intervención no detalló los montos, las fechas de entrega ni los procedimientos para solicitarlo.

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El anuncio se produjo como parte de su mensaje sobre la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan continuar sus estudios y concluir su formación profesional.

Además, la Presidenta pidió a los estudiantes mantener su compromiso con la universidad y procurar que quienes comienzan sus carreras sean también quienes las terminen. Indicó que, si enfrentan dificultades que puedan obligarlos a abandonar las aulas, deben acercarse a sus docentes para buscar apoyo.

Universidad Rosario Castellanos: 400 jóvenes estudiarán a distancia

Durante su intervención, Sheinbaum informó que la apertura de la institución en Nicolás Romero permitirá atender a una parte de los jóvenes interesados en cursar estudios superiores. Sin embargo, reconoció que la capacidad actual de las instalaciones no fue suficiente para recibir presencialmente a todos los aspirantes.

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De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, 800 estudiantes ingresaron a la universidad, mientras que otros 400 cursarán sus estudios a distancia.

Ante esta situación, señaló que consultó a la presidenta municipal, Yoseline, sobre la disponibilidad de otro terreno en el municipio para desarrollar nuevos espacios educativos.

La Presidenta anunció dos acciones para ampliar la oferta educativa local: la construcción de una preparatoria Margarita Maza y la ampliación de la universidad.

Sheinbaum destacó que el proyecto universitario fue posible mediante la colaboración entre el gobierno municipal y las autoridades educativas. Explicó que el municipio aportó los edificios, mientras que las instancias correspondientes proporcionarían a los docentes y los demás elementos necesarios para el funcionamiento de la institución.

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Estos son los principales anuncios de Sheinbaum en Nicolás Romero

Durante la inauguración, la mandataria presentó compromisos relacionados con el acceso a la educación y la continuidad de los estudios. Entre los puntos principales de su mensaje destacan:

Apoyo para estudiantes de licenciatura destinado al transporte.

Ampliación universitaria en Nicolás Romero.Construcción de un nuevo plantel de educación media superior.

Más espacios para ampliar la cobertura escolar.

Continuidad escolar y acompañamiento docente ante posibles problemas de abandono.

La mandataria también señaló que su administración busca crear espacios de educación media superior para atender a otros 400,000 jóvenes en todo el país.

En cuanto a la educación superior, planteó una meta de cobertura para alrededor de 350,000 estudiantes y mencionó que, hasta ese momento, las universidades públicas involucradas acumulaban aproximadamente 250,000 espacios.

Sheinbaum defiende la educación pública y recuerda su participación en la UNAM

Durante el evento, la Presidenta vinculó la expansión de la oferta educativa con su trayectoria como estudiante universitaria. Recordó que cursó el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y posteriormente estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

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También relató su participación en el movimiento estudiantil de hace cuatro décadas, cuando estudiantes universitarios se organizaron contra una propuesta que contemplaba incrementar las cuotas, modificar el pase de la preparatoria a la universidad y establecer cambios en los mecanismos de ingreso.

Sheinbaum explicó que participó como representante de la Facultad de Ciencias en el Consejo Estudiantil Universitario y recordó las movilizaciones que contribuyeron a frenar esas modificaciones.

A partir de esa experiencia, sostuvo que la educación debe ser uno de los ejes de la transformación del país, tanto por los conocimientos que proporciona como por su contribución al pensamiento crítico y a la igualdad de oportunidades.

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En ese contexto, exhortó a los universitarios a moderar el tiempo que dedican a los teléfonos celulares y las redes sociales. También pidió evitar que la inteligencia artificial sustituya el trabajo intelectual de los estudiantes y los procesos de aprendizaje.

Sheinbaum destaca la igualdad y pide a estudiantes concluir sus carreras

Otro de los temas abordados durante la inauguración fue la igualdad entre mujeres y hombres. Sheinbaum recordó que, durante su juventud, escuchó expresiones machistas como “calladita te ves más bonita”, y afirmó que las mujeres deben participar y expresar sus ideas.

Asimismo, hizo referencia a los antecedentes históricos de la lucha por la igualdad en México y mencionó la abolición de la esclavitud y el rechazo a las castas durante la Independencia.

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La Presidenta señaló que la educación debe contribuir a una convivencia basada en el respeto, la libertad y la igualdad, además de ayudar a prevenir la violencia, la delincuencia y la corrupción.

Al finalizar su intervención, reiteró su petición a los estudiantes para que concluyan sus estudios universitarios y soliciten ayuda si atraviesan dificultades durante su formación.

La inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Nicolás Romero se enmarcó así en los anuncios del gobierno federal para ampliar la infraestructura educativa, incorporar apoyos para universitarios y generar más oportunidades de acceso a la educación pública.