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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 11 de octubre: activan alerta roja por el huracán Simón

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06:43 hsHoy

El ciclón Simón se acerca a costas de Colima y Jalisco durante las primeras horas del domingo.

06:04 hsHoy

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene alerta roja en Colima y Jalisco por el embate del ciclón

El huracán Simón avanza sobre el océano Pacífico en una formación nubosa circular cercana a la costa mexicana. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)
El huracán Simón avanza sobre el océano Pacífico en una formación nubosa circular cercana a la costa mexicana. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

El huracán Simón, de categoría 4, se aproxima a las costas de Jalisco y Colima con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y rachas de 305 km/h. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón podría tocar tierra el domingo 11 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, en territorio jalisciense.

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06:02 hsHoy
Infografía con mapa satelital y pronóstico de trayectoria del huracán Simon con logotipos de CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional
Un informe de la Comisión Nacional del Agua detalla la ubicación y trayectoria del huracán Simon de categoría 4 frente a las costas de México. (X: Conagua Clima)

El huracán Simón podría impactar la costa de Jalisco este domingo 11 de octubre de 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales activó la alerta roja en 28 municipios de Jalisco y Colima, donde se prevén lluvias extraordinarias, rachas de hasta 220 km/h y olas de nueve metros.

¿Dónde se esperan lluvias?

  • Nayarit tendrá precipitaciones torrenciales; Michoacán, intensas, y Sinaloa, muy fuertes.
  • En Baja California, los remanentes de Rachel y el frente frío 2 provocarán lluvias muy fuertes.
  • Para CDMX y el Valle de México se esperan precipitaciones con posibles descargas eléctricas.

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