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José Manuel Felices, doctor: “El zumbido en los oídos es la señal de tensión alta más importante”

Aunque puede tener otras causas, este signo puede estar relacionado con una presión arterial demasiado alta

El pitido de oídos es uno de los síntomas de presión arterial alta
Montaje Infobae en el que aparece el doctor Felices
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La tensión arterial es uno de esos valores a los que conviene prestar atención. Mantenerla dentro de los niveles adecuados es importante para el funcionamiento de nuestro organismo, especialmente porque hace referencia a la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias.

Cuando estos valores se mantienen elevados de forma continuada, se habla de tensión alta o hipertensión, una condición que puede aumentar el riesgo de desarrollar diferentes problemas cardiovasculares. En muchas ocasiones, además, no provoca síntomas claros, por lo que medir la tensión de forma periódica puede ser una forma sencilla de controlar este parámetro.

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Sin embargo, es importante prestar atención a algunas evidencias que nos da el cuerpo. Esto es algo de lo que advierte el doctor José Manuel Felices en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctorfelices). “Hay tres señales de que tienes la tensión alta, y la tercera es la más importante”, comienza explicando.

Tres señales de que tu tensión está alta

La primera señal que menciona el doctor es el dolor de cabeza. Según explica, no se trataría de cualquier tipo de cefalea, sino de un dolor de carácter pulsátil, que puede sentirse como si algo estuviera “bombeando” dentro de la cabeza.

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En segundo lugar, Felices señala los cambios en la vista. “Que de repente empieces a ver borroso o que las cosas se vean un poco movidas”, explica el especialista, quien relaciona esta alteración con el efecto que puede tener la tensión elevada sobre el nervio óptico.

Por último, el doctor destaca una señal que, según asegura, no suele relacionarse directamente con la tensión alta, pero es la más importante de estas. Se trata del zumbido en los oídos. El experto apunta que estos pueden aparecer especialmente en momentos de mayor estrés, por lo que es importante prestar atención a este síntoma.

Una novedosa cirugía realizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid permite el primer trasplante de corazón parcial a un bebé de 7 meses. (Hospital Gregorio Marañón)

No obstante, el propio especialista recuerda que la hipertensión es conocida como la “enfermedad silenciosa”, ya que puede presentarse sin síntomas evidentes. Por este motivo, la ausencia de estas señales no significa que la tensión arterial se encuentre dentro de los niveles adecuados, y la única forma de conocer los valores es realizar una medición.

Los peligros de la tensión alta

Tener la tensión arterial elevada durante largos periodos de tiempo puede provocar daños en diferentes órganos, incluso cuando la persona no percibe ninguna molestia. El corazón es uno de los principales afectados, ya que debe realizar un esfuerzo mayor para impulsar la sangre, lo que puede favorecer problemas como la insuficiencia cardiaca o aumentar el riesgo de sufrir un infarto.

La hipertensión también puede afectar a los riñones, al deteriorar los vasos sanguíneos que permiten su correcto funcionamiento, y al cerebro, donde puede incrementar las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular.

Además, la presión elevada puede contribuir al deterioro de los vasos sanguíneos. Estas consecuencias hacen que la hipertensión sea un factor de riesgo relevante para la salud a largo plazo, especialmente cuando no se mantiene bajo control.

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